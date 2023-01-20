В Польше создали мобильное приложение для определения местонахождения бомбоубежищ

Польские службы чрезвычайных ситуаций подготовили специальное приложение для мобильных устройств, которое способно указать гражданам местоположение ближайшего специально оборудованного бомбоубежища.Как в эфире польской радиостанции RMF FM заявил глава службы пожарной охраны страны генерал Анджей Бартковяк, уже в ближайшие недели жителям Польши будет представлено специальное приложение, при помощи которого граждане смогут найти ближайшее от их места жительства бомбоубежище.По словам генерала польской пожарной службы, данное приложение будет интегрировано с уже существующим приложением для вызова экстренных служб "112". В настоящее время приложение проходит последние проверки и тестирование.Бартковяк также отметил, что по результатам проведенной в течение последних месяцев проверки состояния польских бомбоубежищ выяснилось, что они находятся в весьма плачевном и малопригодном для использования состоянии. Сооружения требуют тщательной подготовки к использованию, так как они были заброшены в течение 30 лет.В Польше в настоящее время готовится соответствующий закон о защите населения, который уже в течение ближайших недель отправится для рассмотрения в парламент страны. Авторы закона рассчитывают на выделение средств, необходимых для того, чтобы привести в надлежащее состояние каждое из насчитанных в результате проведенной проверки 62 тысяч польских бомбоубежищ.Подготовка Польшей бомбоубежищ, параллельно с мероприятиями по сверке военнообязанных и призывом граждан на военные сборы, свидетельствуют о том, что власти страны допускают втягивание ее в вооруженный конфликт.