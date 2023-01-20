Военное обозрение
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В Польше создали мобильное приложение для определения местонахождения бомбоубежищ

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В Польше создали мобильное приложение для определения местонахождения бомбоубежищ

Польские службы чрезвычайных ситуаций подготовили специальное приложение для мобильных устройств, которое способно указать гражданам местоположение ближайшего специально оборудованного бомбоубежища.


Как в эфире польской радиостанции RMF FM заявил глава службы пожарной охраны страны генерал Анджей Бартковяк, уже в ближайшие недели жителям Польши будет представлено специальное приложение, при помощи которого граждане смогут найти ближайшее от их места жительства бомбоубежище.

По словам генерала польской пожарной службы, данное приложение будет интегрировано с уже существующим приложением для вызова экстренных служб "112". В настоящее время приложение проходит последние проверки и тестирование.

Бартковяк также отметил, что по результатам проведенной в течение последних месяцев проверки состояния польских бомбоубежищ выяснилось, что они находятся в весьма плачевном и малопригодном для использования состоянии. Сооружения требуют тщательной подготовки к использованию, так как они были заброшены в течение 30 лет.

В Польше в настоящее время готовится соответствующий закон о защите населения, который уже в течение ближайших недель отправится для рассмотрения в парламент страны. Авторы закона рассчитывают на выделение средств, необходимых для того, чтобы привести в надлежащее состояние каждое из насчитанных в результате проведенной проверки 62 тысяч польских бомбоубежищ.

Подготовка Польшей бомбоубежищ, параллельно с мероприятиями по сверке военнообязанных и призывом граждан на военные сборы, свидетельствуют о том, что власти страны допускают втягивание ее в вооруженный конфликт.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:44
    +3
    Да готовятся паны готовятся . Уже понятно что к лету хотя поучаствовать в разделе бывшей украины. но в итоге могут получить свой очередной раздел. По крайней мере, в плане сухопутного коридора в Калининград.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 19:03
      0
      Не торопите события,все зависит от нас и наших действий.Чем сильнее и больнее будем бить бандерлогов тем меньше желания будет у Польши влезать в наши дела.Амбиции это одно,а война с ядерной державой согласитесь совсем другое.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:49
    +1
    Подготовка Польшей бомбоубежищ, параллельно с мероприятиями по сверке военнообязанных и призывом граждан на военные сборы, свидетельствуют о том, что власти страны допускают втягивание ее в вооруженный конфликт.

    Когда старая свечка догорает, от неё зажигают новую.
    Думается, очерёдность полосатыми расписана.
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:59
    +5
    Очень нужное нововведение.Необходимо и у нас создать и внедрить.У нас в Белгороде даже "воздушная тревога"не работает когда идут обстрелы.Есть конечно схемы,в общественном транспорте,в магазинах по месному ТВ показывают,но охват не тот.А вот мобильное приложения просто была бы находкой.Или вот к примеру заехал в другой район и обстрел и что,куда идти,куда прятаться.Хорошо если рядом кто то знает и подскажет
  4. ASM
    ASM Сегодня, 19:00
    0
    Ерунда это. Они фиксируют активность мобильной связи на заданном участке. А если бомбоубежище не заполнено и люди концентрируются, например, вдоль одной из сторон? Это военные и их можно бомбить, или штатские?
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:00
    +1
    А у нас - да я даже не представлаю, где у нас ближайшее бомбоубежище (((
    В Москве то хоть ладно - там ПВО на крышах домов уже устанавливают, а в Подмосковье - даже бомбоубежища не то что не начинают строить - даже не сообщают, где близжайишие (((((
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:05
      +2
      Цитата: Корона без вируса
      а в Подмосковье - даже бомбоубежища не то что не начинают строить - даже не сообщают, где близжайишие (((((

      На Рублёвке, но туда не пустят.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 19:09
      +1
      Цитата: Корона без вируса
      А у нас - да я даже не представлаю, где у нас ближайшее бомбоубежище (((

      В данном случае подвалы "хрущевок" и подземные парковки у новостроев
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: Корона без вируса
      В Москве то хоть ладно - там ПВО на крышах домов уже устанавливают,
      сами видели?!!!
  6. Нюка
    Нюка Сегодня, 19:08
    +1
    Польша готовится к большой войне. Не пора ди и нам делать тоже самое и начинать уже наконец?
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 19:08
    0
    Польские службы чрезвычайных ситуаций подготовили специальное приложение для мобильных устройств, которое способно указать гражданам местоположение ближайшего специально оборудованного бомбоубежища.
    Разумная идея. Нашей МЧС не мешало бы перенять. Вопрос только будет ли работать в условиях отсутствия энергоснабжения?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:25
    0
    Читая новости на ВО, начинает складываться впечатление, что вся планета забыла о том, что войны шли параллельно развитию человечества.
    И все начали мирно дремать по вечерам, а не проверять крепость забора (или состояние крепостной стены, защищающей город) и надёжность запоров на дверях перед сном.
    Похоже, только на Украине и на Донбассе, люди готовились воевать за свое.
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:27
    +2
    В Польше создали мобильное приложение для определения местонахождения бомбоубежищ

    Я, прочитав название, сначала подумал, что это приложение для лётчиков бомбардировочной авиации и артиллеристов. Им бы такое приложение пригодилось. Впрочем, так как это приложение по определению не секретно, то скачают сами.
  10. splin44
    splin44 Сегодня, 19:32
    +1
    Сделал запрос в администрацию города о расположении бомбоубежищ в районе моего дома. Ответили - прячьтесь в подвале дома. Подвала нет, есть техподпол...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: splin44
      Подвала нет

      приготовьте простыню и уточните направление на кладбище
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:42
    0
    Бомбубежища на украинских и российских уклонистов ,белорусскую оппозицию в изгнании проверили? wassat