Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером, призвав вооружать Украину

Разброд и шатания в стане союзников и спонсоров киевского режима происходят не только на полях всевозможных саммитов, но и в головах высокопоставленных западных политиков и чиновников. Очередную умозрительную цепочку рассуждений с историческим ракурсом, лишенную всякой логики, выстроил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером и призвал Запад активнее вооружать Украину. На церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума «Новая экономика», Боррель в своей речи назвал Россию большой страной, котора всегда готова бороться до конца. Так было, когда российская армия отступила перед французами, а затем выгнала их из страны и дошла до Парижа. История повторилась и с вторжением на территорию СССР гитлеровской армии.
Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину
— с одному ему понятной логикой обратился глава евродипломатии к союзникам Киева.
На этом весьма бредовые рассуждения главы дипведомства ЕС не закончились. По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта с Россией, который начался еще в 2014 году, и не намерен таковым становиться. Ну, а поставки европейскими странами все новых партий оружия Украине — это совсем другое. Да и сам Боррель не раз призывал победить Россию на поле боя.
Более того, главный европейский дипломат утверждает, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров. Что не мешало тогдашним лидерам двух главных стран Евросоюза, канцлеру Германии Меркель и президенту Франции Олланду, использовать Минские соглашения исключительно для прикрытия милитаризации Украины. В чем они сами недавно открыто признались.
В завершение своего спича, который для любого здравомыслящего человека звучит более чем нелепо, Боррель гордо отчитался, что государства Евросоюза уже предоставили Украине почти 50 миллиардов евро помощи, из которых 10 миллиардов в виде поставок вооружений.
Похоже, даже знание истории ничему не учит европейцев, которые раз за разом готовы повторять ошибки своих предков. Европейским ястребам не мешало бы вспомнить одно из высказываний, которое приписывается «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку, отлично знавшему Россию и русских:
Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет.
И хотя библиографы немецкого канцлера утверждают, что Бисмарк именно так никогда не говорил, суть этого постулата и его историческая правота от этого не меняются.