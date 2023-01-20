Военное обозрение
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Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером, призвав вооружать Украину

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Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером, призвав вооружать Украину

Разброд и шатания в стане союзников и спонсоров киевского режима происходят не только на полях всевозможных саммитов, но и в головах высокопоставленных западных политиков и чиновников. Очередную умозрительную цепочку рассуждений с историческим ракурсом, лишенную всякой логики, выстроил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.


Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером и призвал Запад активнее вооружать Украину. На церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума «Новая экономика», Боррель в своей речи назвал Россию большой страной, котора всегда готова бороться до конца. Так было, когда российская армия отступила перед французами, а затем выгнала их из страны и дошла до Парижа. История повторилась и с вторжением на территорию СССР гитлеровской армии.

Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину

— с одному ему понятной логикой обратился глава евродипломатии к союзникам Киева.

На этом весьма бредовые рассуждения главы дипведомства ЕС не закончились. По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта с Россией, который начался еще в 2014 году, и не намерен таковым становиться. Ну, а поставки европейскими странами все новых партий оружия Украине — это совсем другое. Да и сам Боррель не раз призывал победить Россию на поле боя.

Более того, главный европейский дипломат утверждает, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров. Что не мешало тогдашним лидерам двух главных стран Евросоюза, канцлеру Германии Меркель и президенту Франции Олланду, использовать Минские соглашения исключительно для прикрытия милитаризации Украины. В чем они сами недавно открыто признались.

В завершение своего спича, который для любого здравомыслящего человека звучит более чем нелепо, Боррель гордо отчитался, что государства Евросоюза уже предоставили Украине почти 50 миллиардов евро помощи, из которых 10 миллиардов в виде поставок вооружений.

Похоже, даже знание истории ничему не учит европейцев, которые раз за разом готовы повторять ошибки своих предков. Европейским ястребам не мешало бы вспомнить одно из высказываний, которое приписывается «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку, отлично знавшему Россию и русских:

Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет.

И хотя библиографы немецкого канцлера утверждают, что Бисмарк именно так никогда не говорил, суть этого постулата и его историческая правота от этого не меняются.
Автор:
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21 комментарий
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  1. savelii1805
    savelii1805 Сегодня, 18:45
    +2
    Да все представители Евросоюза уже давно не отличаются ни логикой,ни знанием истории.Их послушаешь-так готовые клиенты Кащенко,такой сумбур в головах
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 19:07
      +4
      А по -моему никакого сумбура в данном случае..Этот мухомор гейропу к мести призывает, за битых предков, за тот позор. Остальное игра слов, для затравки..
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:07
      +4
      Ну обычай такой у Европы.
      Раз в сто лет скидываться всем вместе, чтоб организовать проблемы у России.
      А потом всем вместе получить в ответ пи3dюлей.
      Традиция такая.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:23
        +1
        Цитата: Shurik70
        Ну обычай такой у Европы.
        Раз в сто лет скидываться всем вместе, чтоб организовать проблемы у России.
        А потом всем вместе получить в ответ пи3dюлей.
        Традиция такая.

        Прям с языка сняли Александр ..ВСЕ повторяется ,вот только более цинично и угрозы геноцида русских России расцвели полным цветом ..Нас уже прямым текстом говорят ,что с нами хотят сделать .
        Слава Богу успели подготовится и первыми нанести удар по крестоносцам ..Да трудно ,но зато есть гордость за Россию и черти нам не братья .
        Сейчас ждем немецкие танки с крестами на нашей окраине и прочии абрамсы ..Запад рассвирепел ! laughing
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 19:33
      0
      А если вдуматься? Русские убивают русских - для европейских политиков это превосходно. Деньги, которые они вливают в Украину в итоге обернутся большими заказами европейскому ВПК из бюджета европейцев (потому что будут свои армии вооружать и восполнять то, чего украинцам передали), что поддержит европейского же производителя. Единственная глупость, которую они совершили - попытка отказа от нашего газа и нефти, и просадка собственной промышленности, но и то неясно, как для нас это выйдет. Потому что на Китай и Индию мы, конечно, ориентируемся, но они, понимая наше положение, дерут с нас три шкуры.
  2. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 18:49
    +1
    — с одному ему понятной логикой обратился глава евродипломатии к союзникам Киева.
    А что в этом бредового? Один фашист, расстраивается и жалуется второму еврею-фашисту, что третий фашист ранее не победил. С точки зрения фашистов все логично.
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 19:25
      +1
      Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину

      Может они имеют ввиду, что русских могут победить только русские, а не европейцы! Так как украинцы это те же русские, поэтому нужно Украину пичкать оружием, когда у Запада такая возможность снова представится! what
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:49
    +4
    У него есть страничка в соцсетях?Может накидать ему русскую народную мысль? Что Европа каждые сто лет выпрашивает у России,как это по тактичней выразится. drinks
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:06
      +2
      У него есть страничка в соцсетях?Может накидать ему русскую народную мысль? Что Европа каждые сто лет выпрашивает у России,как это по тактичней выразится

      То что они выпрашивают лежит в области гинекологии и потому сможет объяснить фрау У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен урожденная smileА́льбрехт
  4. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:04
    +3
    То есть, глава ЕС сочувствует Наполеону и Гитлеру, дабы к ним не присоединился Зеленский, запад хочет выиграть.
  5. neutrino
    neutrino Сегодня, 19:12
    +2
    Actual Bismarck quote:

    ‘Kämpfe nicht mit Russen. Auf jede List reagieren sie mit einer unvoraussehbarer Dummheit.”

    “Don’t fight with Russians. To every stratagem of war they react with some unforeseeable brutishness.”

    Source: https://asiatimes.com/2022/05/cardinal-richelieu-foresees-russias-victory-in-ukraine/
  6. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 19:13
    +1
    Вот одного не могу понять. Он действительно больной на голову, или "что то надо сказать на заданную тему"? И вроде начал неплохо, и историю читал, и понимает что огребли по полной, но потом какой то бред.
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 19:14
    0
    А мне его логика понятна - не нужно думать, что русские нас порвут с выходом, если мы их НЕДОСТАТОЧНО разозлим! Необходимо продолжать нарываться, иначе русские остынут
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:15
    +1
    У дедули в голове полный раздрай.Вернее сердцем то дедушка понимает что Россия в данном конфликте права,но ведь в голову вбита другая установка...
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 19:21
    0
    Что деньги делают с людьми. Этот бред он несёт исключительно ради своего поста с неплохой зарплатой. Не сомневаюсь, думает он диаметрально противоположное, что собственно он и продемонстрировал полтора года назад после визита в Россию. Правда тогда его чуть не "порвали" свои же.
  10. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:30
    +1
    Мы Русские всех национальностей прошли этапы дружбы с англосаксами и унижения разграбления И теперь хоспода вы сняли маски со своих лиц и 50 государств ,воюют против нас ,как и при наполеоне и гитлере ..И прав был Лавров сравнив США с Гитлером и т.д. ВСЕ тоже самое сейчас
    А наше дело правое и это все сплачивает многонациональную Россию ,даже чеченцы прекрасно понимают ,что их ждет в случае развала нашей страны и стоят насмерть плечом к плечу за Веру Отечество и свои семьи
    Наше дело правое ,Победа будет за нами !
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:33
    0
    Глава дипломатии ЕС напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером, призвав вооружать Украину
    Так то понятно, скакуасов им не жалко, да и ослабить Россию хотят.
    Вот только история показывает, что трудности Россия преодолевать умеет и выходит из них с желание, обломать рога, всем недоброжелателям... и вот тогда, мы за ценой не построим!!!
    Историю надо учить всю, такой, какая она была, а не корячит в угоду своим амбициям.
  12. Napayz
    Napayz Сегодня, 19:36
    0
    Интересно, Жопезу Нефтебочке кто-то пишет тексты или он "сам, всё сам, всё своими руками..."?
  13. Sniper
    Sniper Сегодня, 19:42
    +1
    А еще над шведами ,и турками с монголами.. видать Боррель плохо знает историю.
  14. танк66
    танк66 Сегодня, 19:51
    0
    Прям ,захотелось ,быть по-пятничному мудрым... drinks А не пора ли нам создать ,к примеру Самарский Международный Психиатрический Трибунал / или Пензенский или Оренбургский или не Трибунал,а Комиссию- не суть / - главное- не гаагский и не брюссельский. Должен же ковид хоть в чем то быть полезен.Дистанционно всякие спецы научились работать. Почему бы не пригласить психо-айболитов признанных /которые не побоятся/ ,чтобы подобный бред долбо*,пардон,диплоудота проанализировали, и вынесли анамнез - ну,уж, им виднее : Жопез Б.-гений или пора изолировать с уколами drinks
  15. Million
    Million Сегодня, 19:53
    0
    Про Евросоюз пора забыть.
    Нет его,теперь Европа -еще один штат США ,правда.с ограниченными правами.