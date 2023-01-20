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Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к Марьинке

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Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к Марьинке

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют переброску своих резервов в район населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР, Россия). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.


По словам руководителя республики, сейчас в Марьинке продолжаются бои в частном секторе. Боевики ВСУ укрываются в частных домах, в промышленных зданиях. Своей целью украинское командование ставит как можно дольше задерживать российские войска в данном населенном пункте, чтобы отсрочить его окончательное освобождение.

Как подчеркнул Пушилин, ВСУ пытаются перебрасывать к Марьинке даже военную технику. Однако большая часть этого населенного пункта – пригорода Донецка в настоящее время уже контролируется российскими вооруженными силами. Отметим, что в Марьинке находятся украинские артиллерийские позиции, которые долгое время обстреливали ближайшие районы Донецка.

Уделил внимание Пушилин и ситуации в окрестностях Соледара. Здесь все складывается благополучно для российских войск. Как отметил врио главы ДНР, после освобождения Клещеевки перед российскими силами открылись новые возможности. Сейчас окрестности Соледара уверенно очищаются от украинских формирований силами ЧВК «Вагнер», которая сыграла главную роль в освобождении города и ближайших к нему населенных пунктов.

Что касается Артемовска (Бахмута), то здесь дело близится к оперативному окружению данного города, отметил Пушилин. В самом Артемовске бои идут в районе мясокомбината: силы ЧВК «Вагнер» медленно, но продвигаются в этом населенном пункте, методично уничтожая и выбивая украинские формирования.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:40
    +2
    Вот на этих перебросках и усилениях их и подлавливали в Соледаре а теперь и в Артемовске. Надеюсь здесь так же грамотно отработают
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:49
      0
      Вот на этих перебросках и усилениях их и подлавливали

      В тылу нет квалифицированных военных , которых можно послать на усиление , поэтому где то ослабляется фронт . Думаю военные это отслеживают и воспользуются случаем .
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:20
        0
        У Украины цель не в этом, а максимально долго держать позиции, так как это позволяет обучить новобранцев, Подготовить оборонительные сооружения в своем тылу, и дождаться новой техники от запада. Марьинку уже 10 месяцев взять не могут, говорят там все окопы толстым слоем бетона залиты. Если так же подготовят каждый следующий поселок, то очень долго ковырять придется.
  2. ASM
    ASM Сегодня, 18:42
    0
    Надеюсь по центрам переброски были нанесены удары?
  3. zenion
    zenion Сегодня, 19:12
    +1
    Vyacheslav57. Не надо долго думать! Вы должны действовать!
  4. Eroma
    Eroma Сегодня, 19:34
    0
    Наверное из "музыкантов" в итоге будет сформирован первый Гренадерский корпус, специализирующийся на штурмовых операциях! soldier
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:35
    0
    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к Марьинке
    . Как раз пора нанести удары там, где противник ослабил свою оборону!