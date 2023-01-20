Врио главы ДНР Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ к Марьинке

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют переброску своих резервов в район населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР, Россия). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.По словам руководителя республики, сейчас в Марьинке продолжаются бои в частном секторе. Боевики ВСУ укрываются в частных домах, в промышленных зданиях. Своей целью украинское командование ставит как можно дольше задерживать российские войска в данном населенном пункте, чтобы отсрочить его окончательное освобождение.Как подчеркнул Пушилин, ВСУ пытаются перебрасывать к Марьинке даже военную технику. Однако большая часть этого населенного пункта – пригорода Донецка в настоящее время уже контролируется российскими вооруженными силами. Отметим, что в Марьинке находятся украинские артиллерийские позиции, которые долгое время обстреливали ближайшие районы Донецка.Уделил внимание Пушилин и ситуации в окрестностях Соледара. Здесь все складывается благополучно для российских войск. Как отметил врио главы ДНР, после освобождения Клещеевки перед российскими силами открылись новые возможности. Сейчас окрестности Соледара уверенно очищаются от украинских формирований силами ЧВК «Вагнер», которая сыграла главную роль в освобождении города и ближайших к нему населенных пунктов.Что касается Артемовска (Бахмута), то здесь дело близится к оперативному окружению данного города, отметил Пушилин. В самом Артемовске бои идут в районе мясокомбината: силы ЧВК «Вагнер» медленно, но продвигаются в этом населенном пункте, методично уничтожая и выбивая украинские формирования.