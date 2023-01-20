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Кипр готов передать Украине танки Т-80У в обмен на Leopard 2 от Греции

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Кипр готов передать Украине танки Т-80У в обмен на Leopard 2 от Греции

Россию и Кипр долгое время связывали тесные деловые отношения. В частности, из РФ шли значительные инвестиции в экономику этого островного государства. Было налажено плотное военно-техническое сотрудничество. Кипр приобрёл у России целый ряд боевых систем – ЗРК С-300 и «Тор-М1», танки Т-80У, БМП-3 и вертолёты Ми-35.


В условиях конфликта на Украине США добивались передачи всей номенклатуры этой техники незалежной. Однако власти Кипра, указывая на угрозу со стороны Турции, готовы поставить ВСУ перечисленные машины лишь при условии их обмена на равнозначные изделия.

Как отмечается в издании World Defence News, правительство страны за «пожертвование» ОБТ Т-80У киевскому режиму выдвинуло условие передачи Кипру танков Leopard 2. При этом не из Германии, руководство которой слишком долго изучает вопросы подобного плана, а из дружественной Греции.

Согласно данным западных аналитиков, Кипр располагает 82 единицами Т-80У, которые обладают модернизированной башней и оснащены динамической защитой «Контакт-5», улучшенным прицельным комплексом и предназначенным для ОБТ ПТРК 9M119 «Свирь».

Со своей стороны можно отметить, что рано или поздно западные кураторы киевского режима доберутся и до арсеналов Кипра. Это небольшое государство вряд ли сможет долго противостоять коллективному давлению и будет вынуждено открыть свои запасы советской и российской техники – последние в Европе.

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11 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:44
    0
    Хорошая машина Т-80У, стоить вспомнить, что они есть еще и Республики Корея. Вопрос только в том, какое их состояние?
    При этом не из Германии, руководство которой слишком долго изучает вопросы подобного плана, а из дружественной Греции.
    От Греции сейчас они точно ничего не дождутся. Слишком уж натянутые у неё отношения с Турцией и лишиться почти сотни танков?????
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:44
    +1
    Однако, пора признать республику Северный Кипр yes
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 19:46
      +1
      Буду не против если Эрдоган присоединит Кипр.. к Северному Кипру!!)
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:44
    -1
    На Кипре еще на закрыт территориальный спор с Турцией. Вот отдадут своё оружие а Эрдоган начнет передел территорий. Этот старый волк своего не упустит...
  4. мастер 52
    мастер 52 Сегодня, 19:45
    0
    где столько леопардов на всех набрать
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:46
    0
    И как они будут обслуживать газотурбинный двигатель, США именно поэтому и не передают Абрамсы. Кроме того ест газотурбинный двигатель много.
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:46
    +1
    Как всегда, блестящая политика лаврова и его начальника. Теперь того и гляди С300 и наши танки окажутся у бандерлогов. Матери наших убитых солдат спасибо скажут им и народ должен помнить своих хероев. Еще у турок надо американцам выклянчить за нештяки С400 и будет полный...
  7. maiman61
    maiman61 Сегодня, 19:49
    0
    А почему эта шваль без нашего разрешения может заниматься реэкспортом вооружения купленного у нас? Турки не вломили грекам еще по самое не могу?
  8. spirit
    spirit Сегодня, 19:49
    0
    Значит у всех западных стран в контрактах прописано что передавать в третьи руки нельзя без одобрения страны производителя!И только у нас видимо ничего не прописано,быстрый бы продать и навариться!Так скоро и Катраны Египетские поедут в Украину, не удивлюсь что и там ничего не прописано.Скоро вообще все что мы продали зарубеж поедет в обратном направлении.Бизнесмены от бога, зато как гордились сколько наше ВПК продает за границу hi
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:52
    0
    И что мы должны входить в их положение?
    Если не понимают хорошего отношения, значит нужно отвечать тем же.
    Согласен с теми, кто говорит, что нужно признать турецкую республику Кипр.
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:53
    0
    Болгар спалили окончательно - пишут что "братушечки" все время СВО гнали через прокладки боеприпасы, ГСМ и т.п. на Украину.