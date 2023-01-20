Кипр готов передать Украине танки Т-80У в обмен на Leopard 2 от Греции

Россию и Кипр долгое время связывали тесные деловые отношения. В частности, из РФ шли значительные инвестиции в экономику этого островного государства. Было налажено плотное военно-техническое сотрудничество. Кипр приобрёл у России целый ряд боевых систем – ЗРК С-300 и «Тор-М1», танки Т-80У, БМП-3 и вертолёты Ми-35.
В условиях конфликта на Украине США добивались передачи всей номенклатуры этой техники незалежной. Однако власти Кипра, указывая на угрозу со стороны Турции, готовы поставить ВСУ перечисленные машины лишь при условии их обмена на равнозначные изделия.
Как отмечается в издании World Defence News, правительство страны за «пожертвование» ОБТ Т-80У киевскому режиму выдвинуло условие передачи Кипру танков Leopard 2. При этом не из Германии, руководство которой слишком долго изучает вопросы подобного плана, а из дружественной Греции.
Согласно данным западных аналитиков, Кипр располагает 82 единицами Т-80У, которые обладают модернизированной башней и оснащены динамической защитой «Контакт-5», улучшенным прицельным комплексом и предназначенным для ОБТ ПТРК 9M119 «Свирь».
Со своей стороны можно отметить, что рано или поздно западные кураторы киевского режима доберутся и до арсеналов Кипра. Это небольшое государство вряд ли сможет долго противостоять коллективному давлению и будет вынуждено открыть свои запасы советской и российской техники – последние в Европе.