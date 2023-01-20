Президент Турции Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником в переговорах с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил последнему готовность взять на себя посредническую роль в переговорах о заключении мира между Российской Федерацией и Украиной.Как сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции, в ходе телефонного разговора Эрдоган также выразил свои соболезнования Зеленскому в связи с крушением вертолета в Киевской области, в результате которого погибло все руководство украинского МВД.Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган также заверил Зеленского в готовности взять на себя дипломатические функции в гипотетических переговорах о заключении мира между Россией и Украиной.Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возобновление российско-украинского переговорного процесса стало значительно сложнее, несмотря на очевидный прогресс, достигнутый ранее.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул невозможность каких-либо переговоров с Зеленским. В российском МИД отметили, что киевский режим настроен на эскалацию вооруженного конфликта, а не на мирные переговоры.В Кремле также ранее подчеркивали, что Россия согласна с заявлениями ряда представителей стран Запада о том, что итогом завершения конфликта должен стать справедливый и долгосрочный мир, однако в настоящее время российские власти не видят никаких перспектив для мирных переговоров с киевским режимом. Киев выдвигает совершенно неприемлемые для России условия, не основанные на реальной ситуации.