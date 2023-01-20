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Президент Турции Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником в переговорах с Россией

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Президент Турции Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником в переговорах с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил последнему готовность взять на себя посредническую роль в переговорах о заключении мира между Российской Федерацией и Украиной.


Как сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции, в ходе телефонного разговора Эрдоган также выразил свои соболезнования Зеленскому в связи с крушением вертолета в Киевской области, в результате которого погибло все руководство украинского МВД.

Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган также заверил Зеленского в готовности взять на себя дипломатические функции в гипотетических переговорах о заключении мира между Россией и Украиной.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возобновление российско-украинского переговорного процесса стало значительно сложнее, несмотря на очевидный прогресс, достигнутый ранее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркнул невозможность каких-либо переговоров с Зеленским. В российском МИД отметили, что киевский режим настроен на эскалацию вооруженного конфликта, а не на мирные переговоры.

В Кремле также ранее подчеркивали, что Россия согласна с заявлениями ряда представителей стран Запада о том, что итогом завершения конфликта должен стать справедливый и долгосрочный мир, однако в настоящее время российские власти не видят никаких перспектив для мирных переговоров с киевским режимом. Киев выдвигает совершенно неприемлемые для России условия, не основанные на реальной ситуации.
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Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:28
    0
    По кругу снова то да потому. И не надоедает же им. Из пустого в порожнее. да не будет никаких переговоров с клоуном. А Эрдоган пусть лучше к войне с Грецией готовится за эгейские острова и Кипр. Греки как раз всю технику и вооружения на украину отправили и даже ракет к с-300
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:40
      0
      Макрон с Эрдоганаом прям соревнования устроили ,кто больше таких завлений сделает ..А ВВП молчит ! laughing
  2. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 19:36
    +1
    Султан нацелился на Нобелевскую премию мира.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 19:46
      0
      Султан "кует железо пока горячо"
      Если ему будет выгодно этот персонаж первый передаст f16 и оккупирует то, до чего дотянеться, а пока подкармливает российскую элиту пряниками и золотыми горами, что все нажитое можно будет вернуть.Кода Паркетный встречается с Султаном его лицо аж сияет hi
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: ArtPilot
      Султан нацелился на Нобелевскую премию мира.

      Пусть лучше из нато выйдет ,вот тогда был бы достоин не нобельки (она уже туфта ) Но как миротворец ..НАТО пора разваливать и Турция нам в этом поможет
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:42
    0
    А разве Зеля не запретил себе переговоры?
    Хочет, по-еврейски, заехать через османа? lol