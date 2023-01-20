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Спецслужбы Ирана: Британская разведка заплатила казненному за шпионаж Акбари более 2 миллионов евро

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Спецслужбы Ирана: Британская разведка заплатила казненному за шпионаж Акбари более 2 миллионов евро

Бывший советник экс-министра обороны Ирана Алиреза Акбари получил от разведывательной службы Великобритании более 2 миллионов евро, а также недвижимость в нескольких городах Европы. Об этом сообщили в Министерстве разведки Исламской Республики Иран, комментируя приведенный в исполнение смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику.


По утверждению иранской спецслужбы, когда британская разведка завербовала Акбари, она спланировала и сценарий его побега из Ирана. Предателю заплатили 2 с лишним миллиона евро, а также передали ему дома в Лондоне, столице Австрии Вене и на юге Испании. Акбари получил вид на жительство, а затем и гражданство Великобритании.

Как стало известно, Акбари предоставлял британской разведке секретные данные о военных проектах, занимающихся стратегическими разработками ученых, а также о правительственных организациях.

Отдельно британскую спецслужбу интересовали способы обхода введенных Западом против Ирана санкций. Поскольку Акбари был советником экс-министра обороны, он обладал очень большой информацией и за ее предоставление ему щедро платили.

О приговоре Акбари к смертной казни стало известно 11 января 2023 года. Бывшего советника Минобороны признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Приговор привели в исполнение 14 января. В Лондоне, разумеется, этот приговор осудили.

Напомним, что Акбари был помощником Али Шамхани, который занимал пост главы иранского оборонного ведомства в 1997-2005 гг. Затем Акбари уехал в Великобританию, но иранским спецслужбам удалось выманить его на родину, где его и арестовали.
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8 комментариев
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  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:25
    +4
    Свои миллионы он не захватил на тот свет, как и дома... И стоило это предательства Родины?
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:28
    +1
    Собаке союачью смерть... персы молодцы!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:33
      +2
      Предателям - прямая дорога в Ад! И ни капли жалости им.
      ...карающей дланью привести в исполнение... (с)
      По всей строгости Закона.
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:31
    0
    Как же,выманили они его.Скорее это англичашки его просто выбросили как использованный презерватив...
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 19:44
      0
      Нет. Вполне стандартная операция была в 2019 году. Выманили точно также, как мы в 2001 году выманили "Скифа" (полковника Запорожского). Возможно, мы даже консультировали, поскольку его предательство нам тоже повредило.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:31
    0
    урок для все предателей и перебежчиков-в ад с собой ни денег, ни недвижимости не прихватишь
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:38
    0
    Шикарно " стражи революции " ушлёпка в Иран заменили и прихлопнули.Жадность не знает границ.
  6. Sniper
    Sniper Сегодня, 19:43
    +1
    Вот тебе Акбари и выходной наступил. От твоих тяжких трудов!