Спецслужбы Ирана: Британская разведка заплатила казненному за шпионаж Акбари более 2 миллионов евро

Бывший советник экс-министра обороны Ирана Алиреза Акбари получил от разведывательной службы Великобритании более 2 миллионов евро, а также недвижимость в нескольких городах Европы. Об этом сообщили в Министерстве разведки Исламской Республики Иран, комментируя приведенный в исполнение смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику.По утверждению иранской спецслужбы, когда британская разведка завербовала Акбари, она спланировала и сценарий его побега из Ирана. Предателю заплатили 2 с лишним миллиона евро, а также передали ему дома в Лондоне, столице Австрии Вене и на юге Испании. Акбари получил вид на жительство, а затем и гражданство Великобритании.Как стало известно, Акбари предоставлял британской разведке секретные данные о военных проектах, занимающихся стратегическими разработками ученых, а также о правительственных организациях.Отдельно британскую спецслужбу интересовали способы обхода введенных Западом против Ирана санкций. Поскольку Акбари был советником экс-министра обороны, он обладал очень большой информацией и за ее предоставление ему щедро платили.О приговоре Акбари к смертной казни стало известно 11 января 2023 года. Бывшего советника Минобороны признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Приговор привели в исполнение 14 января. В Лондоне, разумеется, этот приговор осудили.Напомним, что Акбари был помощником Али Шамхани, который занимал пост главы иранского оборонного ведомства в 1997-2005 гг. Затем Акбари уехал в Великобританию, но иранским спецслужбам удалось выманить его на родину, где его и арестовали.