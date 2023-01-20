Военкоры сообщают об истреблении большей части 53-й бригады ВСУ в боях за Клещеевку

В составе ВСУ имеется ряд соединений, которые стараются обходить стороной отправляемые на фронт украинцы. Причиной этого стала повышенная смертность среди личного состава по сравнению с другими воинскими частями.
Одним из «несчастливых» соединений ВСУ является 53-я механизированная бригада. Она начала формироваться в 2014 году и успела побывать в «котлах» под Иловайском и Дебальцево. После начала проведения СВО бригада попала в окружение в Волновахе, «клещи» сжимались и в ходе боёв за Северодонецко-Лисичанскую агломерацию, откуда многие солдаты вырвались, побросав позиции и оружие.
В наказание за это украинское командование направило бригаду под Артёмовск. После первых столкновений с бойцами из ЧВК «Вагнер» личный состав 53-й мбр просил в прямом эфире оснастить подразделения вооружением, боеприпасами и средствами артиллерийской поддержки. Однако самые тяжёлые бои были впереди.
В ходе штурма российскими войсками Клещеевки, расположенной на южных подступах к Артёмовску, была истреблена большая часть личного состава 53-й бригады – 70% солдат. Выбиты артиллерийские дивизионы соединения, больше половины двух механизированных и танкового батальонов. Как сообщают военкоры «Военной хроники», «200-ми» значатся около 1,6 тыс. чел., ранеными – свыше 1150, без вести пропало 900 чел.
Столь значительные потери способны привести к обвалу фронта под Артёмовском по примеру разгрома 93-й механизированной и 61 пезотной бригад ВСУ, удерживавших Соледар.