Сегодня на военной базе США в немецком городе Рамштайн началось восьмое по счету заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине. На саммит собрались главы военных ведомств пятидесяти стран и руководство НАТО с одной целью — обсудить пути и способы наращивания военной помощи Киеву.
В преддверии саммита и на нем самом многие западные политики, министры обороны и главы государств уже успели озвучить тезисы о необходимости увеличения поставок оружия на Украину, включая современное тяжелое вооружение, с целью помочь ВСУ одержать победу над российской армией.
Милитаристские заявления европейских и американских союзников Киева прокомментировали в МИД России. На сайте ведомства опубликованы ответы официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой журналистам об украинском кризисе.
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова напомнила, что главной темой на встрече в Рамштайне стали поставки Украине современных систем ПВО и основных танков армий НАТО. Накануне США презентовали отправку новой партии вооружений Киеву в размере 2,5 млрд долларов.
Глава Госдепа Энтони Блинкен призвал обеспечить Украину «всем необходимым для достижения успеха на поле боя». В администрации Байдена всерьез заговорили о том, что ВСУ вправе наносить удары по Крыму из американского оружия, которое Пентагон готов поставить Киеву.
Захарова обратила внимание на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала страны НАТО дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.
Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации
— предостерегла представитель российского МИД киевских союзников.
Общий вывод из предупреждений российского дипломата можно сделать такой. Западным союзникам киевского режима пора бы уже включить инстинкт самосохранения, присущий даже низшим формам жизни, тем более, разумному человеку. Ведь продолжая все больше раздувать пламя военного конфликта в Европе, Запад рискует в конечном итоге быть им же и поглощенным.
При этом, подчеркнула представитель российского МИД, западные политики лицемерно выражают обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, но никак не реагируют на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, проживающего на территории РФ. Да и жизни украинцев, которые массово погибают на фронте и подвергаются насилию со стороны нацистских формирований и силовых структур киевской хунты, Запад совершенно не волнуют, заметила Захарова.
Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России
— заключила Захарова.