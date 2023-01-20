В Чеченской Республике анонсировали производство военного автомобиля под названием «Джихад-машина»

Легкий вездеход Чаборз М-3

В обозримом будущем в Российской Федерации может появиться легкий военный автомобиль под названием «Джихад-машина», а производить его собираются в Чеченской Республике. С таким предложением выступили представители республиканского руководства, которые уже начали переговоры с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по данному вопросу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Чеченской Республики.Созданием нового военного автомобиля планируется заняться на базе «Чеченавто». Сейчас на этом заводе собирают Lada Granta. Ранее власти ЧР сообщали, что в 2023 году собираются открыть в республике автомобильный кластер «Чеченавто». Он станет первым на Юге России специализированным автомобильным кластером, а уже на его возможности будут опираться при создании новой военной машины.Кстати, в Чеченской Республике уже осуществляется выпуск легкого тактического вооруженного вездехода «Чаборз М-3», предназначенного к эксплуатации в условиях горной и степной местности. Он был разработан по заказу Российского университета спецназа.Как только будут созданы опытные образцы, они пройдут испытания на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов уже переговорили по этому поводу с представителями руководства Министерства промышленности и торговли РФ. Если в ЧР действительно начнут выпускать новую военную машину, то это приведет и к появлению в республике новых рабочих мест для специалистов различного профиля.Кстати, руководство Чеченской Республики в настоящее время обсуждает с федеральным центром и возможность создания в регионе центра по ремонту и обслуживанию военной бронированной техники. Его появление также позволит республике вносить еще более существенный вклад в оборону и безопасность российского государства и в российскую экономику, параллельно и улучшая социальную и экономическую ситуацию в самой Чечне.