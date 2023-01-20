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В Чеченской Республике анонсировали производство военного автомобиля под названием «Джихад-машина»

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В Чеченской Республике анонсировали производство военного автомобиля под названием «Джихад-машина»

Легкий вездеход Чаборз М-3



В обозримом будущем в Российской Федерации может появиться легкий военный автомобиль под названием «Джихад-машина», а производить его собираются в Чеченской Республике. С таким предложением выступили представители республиканского руководства, которые уже начали переговоры с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по данному вопросу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Чеченской Республики.

Созданием нового военного автомобиля планируется заняться на базе «Чеченавто». Сейчас на этом заводе собирают Lada Granta. Ранее власти ЧР сообщали, что в 2023 году собираются открыть в республике автомобильный кластер «Чеченавто». Он станет первым на Юге России специализированным автомобильным кластером, а уже на его возможности будут опираться при создании новой военной машины.

Кстати, в Чеченской Республике уже осуществляется выпуск легкого тактического вооруженного вездехода «Чаборз М-3», предназначенного к эксплуатации в условиях горной и степной местности. Он был разработан по заказу Российского университета спецназа.

Как только будут созданы опытные образцы, они пройдут испытания на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов уже переговорили по этому поводу с представителями руководства Министерства промышленности и торговли РФ. Если в ЧР действительно начнут выпускать новую военную машину, то это приведет и к появлению в республике новых рабочих мест для специалистов различного профиля.

Кстати, руководство Чеченской Республики в настоящее время обсуждает с федеральным центром и возможность создания в регионе центра по ремонту и обслуживанию военной бронированной техники. Его появление также позволит республике вносить еще более существенный вклад в оборону и безопасность российского государства и в российскую экономику, параллельно и улучшая социальную и экономическую ситуацию в самой Чечне.
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12 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:04
    +1
    Да понты все это ,если честно мужики ..Ну пусть пробуют ,все же рабочие места и т.д. И если судить по войне (страшной когда нас стравили в первую чеченскую) Кулибины в Чечне имеются .
    Сейчас мы плечом к плечу против того же врага ,кто стравливает народы и делает деньги на крови ..
    Мы отомстим им вместе за ВСЕ то что было с нами и За всех !
  2. Альф
    Альф Сегодня, 20:18
    +6
    Чей мотор, чья коробка ? Комментарий достаточно длинный.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:20
    0
    Пусть выпускают. Идея хорошая со всех сторон.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:21
    +7
    Перемога....
    А реально - лет 5 назад уже объявляли о начале выпуска военных багги в Чечне....
    Но кроме единичных выставочных образцов - ни фото, ни упоминаний, ничего...

    Сармат-машина, джихад-машина, джихад Мньянме....
    Ассоциативные перемоги....
  5. stef13ch
    stef13ch Сегодня, 20:33
    -6
    Все комментёры - циники и говнокидальцы..!
    1. Альф
      Альф Сегодня, 21:29
      0
      Цитата: stef13ch
      Все комментёры - циники и говнокидальцы..!

      А сам тогда кто ?
  6. Volga073
    Volga073 Сегодня, 20:38
    +1
    Багдадский синдром. ГенШтаб РФ предатели из ЦРУ?
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:49
    +4
    Хорошее название.
    Только джихад-мобиля и не хватало в рос.армии... fellow
  8. Eug
    Eug Сегодня, 20:59
    0
    Если машина реально востребована (хотя автотранспорта много не бывает) и с комплектующими нет проблем - вперед и с песТней. Мне вообще нравится, как военное руководство Чеченской Республики реагирует на возникающие в СВО потребности - надо - и очень быстро создан простой защищенный Урал, надо - будем выпускать легкое вооруженное транспортное средство... как по мне - функциональный аналог мотоциклов с коляской времен ВОВ. Всем бы такое отношение!
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 21:18
      0
      Если машина реально востребована

      Ну не устраивает их то, что у нас имеется. Так чего бы нет, пусть попробует. Кадыров в этом плане молодец, что так много для своих делает. Хорошее начинание, правда, название специфическое.

      Хотя, как по мне, это такой троллинг украинцев, которые чуть ли не ежедневно что-то новое анонсируют.
  9. Розмари
    Розмари Сегодня, 21:01
    0
    «Джихад-мобили», это оружие террористов-смертников, «бомбы на колесах» - машины, которую террористы начиняют взрывчаткой, обшивают толстыми листами стали и направляют в сторону военных.
    Во всяком случае именно так описывал topwar «джихад-мобили» в 2017 году
    https://topwar.ru/130515-duel-tanka-i-dzhihad-mobilya-v-irake.html
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 21:24
      0
      Ну тут такая тема, что на той стороне тоже много мусульман воюет. И вот теперь представьте их реакцию, когда они узнают, что против них воюют на на "джихад-мобилях"...