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Генсек НАТО назвал неоконченной дискуссию западных стран о предоставлении Украине танков

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Генсек НАТО назвал неоконченной дискуссию западных стран о предоставлении Украине танков

Генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах конференции на немецкой авиабазе "Рамштайн" заявил, что ожидает дальнейшего развития событий в вопросе обсуждения возможных поставок Украине танков Leopard 2. По словам Столтенберга, цитируемым немецким изданием Die Zeit, обсуждения на эту тему будут продолжены.


Генсек НАТО в ходе конференции, в которой принимали участие представители стран-союзниц США, высказался в поддержку осуществления поставок украинской армии вооружений и военной техники, включая танки, и заявил, что, располагая основными боевыми танками и БМП, а также сотнями единиц другой бронетехники, украинские власти будут способны не только защититься от наступления российских войск, но и начать собственные наступления, направленные на захват занятых в настоящее время силами СВО территорий.

Также стало известно, что в ходе конференции на базе "Рамштайн" участникам мероприятия не удалось прийти к консенсусу в вопросах, касающихся поставок Украине основных боевых танков.

Столтенберг отметил, что украинские власти уже получают сотни единиц новых бронированных машин, боевых машин пехоты, а также танков. Однако, он считает, что поставки недостаточны и существует острая необходимость в поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

Германия пока что не дает своего разрешения на реэкспорт этих боевых машин, однако Столтенберг отметил, что ФРГ в настоящее время является лидером в вопросах поддержки Киеву, поставляя значительное количество артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО и бронетранспортеров Marder.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Bundesarchiv, B 145 Bild-F027417-0005
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:24
    -2
    Там спор между двумя началами. С одной стороне хочется продолжать подкладывать свинью России, с другой, у некоторых, уж очень свербит историческая память в пятой точке. Опасаются понимаешь!
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 20:28
      +4
      Это говорит лишь об одном, Шольца еще не додавили!
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 20:52
        -2
        На него уже так надавили,что из него уже лезет не от туда от куда ждут.Немцы педанты,они всё уже проанализировали.Укро рейху кердык. Когда наши спецы начнут делать из их танков гробы, им это не надо.Дальновидные ,иногда.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 20:52
        0
        Цитата: marchcat
        Шольца еще не додавили!

        Щольц на самом -то деле -- "не против", но боится остаться крайним при отрицательном раскладе. Поэтому он прячется за спину Дяди Сэма и говорит: -- Конечно-конечно!!! Но только после вас! Сначала -- Абраша, потом Леопольды!
        И так у них по кругу... Только гина Европы готова прыгнуть выше крыши ради перспективы заполучить "восточные крёзы", да Трибалтийские вымираты отдали бы последнюю рубаху, если бы она у них была...
        А так -- все ЗА , но за счет других! В данном случае немцев.
        Но в Германии еще кое-кто помнит чем все это кончается. И поэтому не спешат становиться последователями "быстрого Гейнса".
        АГА.
  2. donavi49
    donavi49 Сегодня, 20:31
    +3
    Тем временем Польша обязалась выставить танковую бригаду, полностью оснащенную и подготовленную к марту:
    Poland is moving towards creating a tank brigade for Ukraine by the end of March
    Defense Minister @mblaszczak says will have equipped & trained a Ukrainian brigade by March.
    Poland will be training a tank brigade who will be preparing for the spring offensive as part of the new support package. - Ministry of Defence
    Declared today in Ramstein that Poland will equip and train Ukrainian soldiers by the end of March - on a scale to brigade level.


    Интересно, на какой матчасти - Т-72М1Р? Твердые? Леопарды?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:05
      +1
      Обещали на Леопардах.
      И передать Украине угрожают без согласия Германии.
    2. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 21:23
      0
      hi
      Похоже, Т72 будут, но, ИМХО, возможно что под Т72 политики понимают Тварды:
      "Poland is able to equip and train a Ukrainian military brigade, the Polish defence minister said on Friday after a sitting of a contact team overseeing aid for Ukraine in Germany's Ramstein airbase.
      Mariusz Blaszczak said after the Ramstein talks that the brigade can be equipped with used tanks and combat vehicles from Polish army resources, and could be combat-ready be the end of March.
      "By the end of March, Poland can train a Ukrainian brigade and fit it out with T-72 tanks and combat vehicles," Baszczak said.
      He added that the Polish armed forces will receive new gear to make up for the loss, including Korean-purchased K2 tanks and K9 howitzers as well as Abrams tanks and HIMARS missile batteries bought from the US.
      Blaszczak said the talks also focused on plans to supply the Ukrainian army with German Leopard tanks.
      The Ramstein talks grouped delegates from nearly 50 countries to discuss military aid for Ukraine. (PAP)"
  3. SSR
    SSR Сегодня, 21:21
    0
    Вставай страна огромная!
    Валить надо этих упырей они и двести лет и сто, за головы других людей, платили меньше чем за волка.
    Это нация опухоль, вырезать.