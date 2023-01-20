Генсек НАТО назвал неоконченной дискуссию западных стран о предоставлении Украине танков

Генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах конференции на немецкой авиабазе "Рамштайн" заявил, что ожидает дальнейшего развития событий в вопросе обсуждения возможных поставок Украине танков Leopard 2. По словам Столтенберга, цитируемым немецким изданием Die Zeit, обсуждения на эту тему будут продолжены.
Генсек НАТО в ходе конференции, в которой принимали участие представители стран-союзниц США, высказался в поддержку осуществления поставок украинской армии вооружений и военной техники, включая танки, и заявил, что, располагая основными боевыми танками и БМП, а также сотнями единиц другой бронетехники, украинские власти будут способны не только защититься от наступления российских войск, но и начать собственные наступления, направленные на захват занятых в настоящее время силами СВО территорий.
Также стало известно, что в ходе конференции на базе "Рамштайн" участникам мероприятия не удалось прийти к консенсусу в вопросах, касающихся поставок Украине основных боевых танков.
Столтенберг отметил, что украинские власти уже получают сотни единиц новых бронированных машин, боевых машин пехоты, а также танков. Однако, он считает, что поставки недостаточны и существует острая необходимость в поставках Киеву немецких танков Leopard 2.
Германия пока что не дает своего разрешения на реэкспорт этих боевых машин, однако Столтенберг отметил, что ФРГ в настоящее время является лидером в вопросах поддержки Киеву, поставляя значительное количество артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО и бронетранспортеров Marder.