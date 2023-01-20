Военное обозрение
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Министры обороны стран НАТО на базе «Рамштайн» определились с новыми поставками вооружения Украине

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Министры обороны стран НАТО на базе «Рамштайн» определились с новыми поставками вооружения Украине

Встреча министров обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии завершилась достижением новых договоренностей по поставкам вооружений и военной техники Украине. Перечень вооружений озвучил министр обороны США Ллойд Остин.


Как отметил глава Пентагона на пресс-конференции после встречи, союзники по Североатлантическому альянсу договорились и далее помогать Украине. Хотя к консенсусу по вопросам о поставке западных танков Киеву они не пришли.

Остин перечислил военную технику и вооружение, которые поставят страны-члены НАТО и их партнеры. Так, Швеция передает Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания 19 гаубиц, Латвия – переносные зенитные ракетные комплексы Stigner. Из Эстонии перебросят на Украину 155-мм гаубицы.

Что касается долгожданной передачи Украине танков американского производства Abrams и немецких танков Leopard, то она, как уже сообщалось ранее, не состоится. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США танки Abrams пока поставлять Украине не будут, Германия также не соглашается поставить танки Leopard и не дает разрешения на их поставки другими странами, хотя ряд государств Евросоюза согласны передать их Украине (вероятно, Польша и Финляндия).

Как отметил Остин, у Запада есть «окно возможностей» до весны 2023 года. В течение этого времени могут быть переданы танки. Таким образом, пока единственными западными танками, которые получит Украина, останутся танки Challenger 2 от Великобритании, ну и французские легкие колесные танки AMX10RC.
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20 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:43
    -3
    Негр на фото забыл ,кто такие англосаксы ? А Россия не отступит и черти нам не братья..
    Слава Чинганчгуку ,индейцам слава ! Россия поможет
    1. Abbot
      Abbot Сегодня, 21:08
      +1
      Что касается долгожданной передачи Украине танков американского производства Abrams и немецких танков Leopard, то она, как уже сообщалось ранее, не состоится.

      - Я вам денежку принёс, за квартиру, за январь.
      - Вот спасибо, хорошо, положите на комод. (с)
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:57
    -1
    Блин, говорящая обезьяна это уже страшно.
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 21:16
      +3
      Продолжайте борьбу с нацизмом. Активнее выписывайте из людей низшие расы.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 21:27
        +1
        Цитата: Ярослав Тэккель
        Продолжайте борьбу с нацизмом. Активнее выписывайте из людей низшие расы.

        А с чего это Вы , мой иностранный друг, решили , что негры низшая раса ? Из истории Вашего государства ? Африканцев использовали в качестве рабов ? Индейцев североамериканских уничтожали ? Индийцев привязывали к дулам орудий ? Грабили всех до кого могли дотянутся , убивали всех кто сопротивлялся вашей цивилизации . А теперь умничаете ? Ваш рептилоидный нацизм будет уничтожен.
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 21:42
          0
          Цитата: 30 вис
          А с чего это Вы , мой иностранный друг, решили , что негры низшая раса ?

          Вероятно, это замечание на комент выше. Или вы не заметили расистский выпад в словосочетании "говорящая обезьяна"?
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:00
    -1
    не важно сколько они наскребут танков по Европе, вот другой вопрос, а откуда топливо будет в тех танках ? из сырья какой страны ? где будут топливохранилища ? Абрамсы и леопарды не просто прожорливые, а не насытные монстры.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 21:06
      +3
      Сейчас же вся техника всу ездит, проблема с горючкой нету, запад поставляют. Поэтому и на танки найдётся топливо.
  4. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 21:01
    +2
    На поверку французишка Макарон оказался самым гнилым "поборником мира" на Украине. Скотинка первым скинул свои колесные ролики в незалежную, чтобы побольше убивать русских...
    А еще в друзья к Путину мастился....ИУДА !!! am
    1. MstislavHrabr
      MstislavHrabr Сегодня, 21:13
      +1
      За Африку обижается, однако... Мы там крови французам хорошо попортили...
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 21:20
      0
      Ну, Макрону конечно, очень обидно было что Путин с ним перед 24 февраля вел многочасовые беседы об урегулировании, а сам в это время уже назначил дату СВО.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 21:41
        0
        Цитата: Ярослав Тэккель
        Макрону конечно, очень обидно было что Путин с ним перед 24 февраля вел многочасовые беседы об урегулировании, а сам в это время уже назначил дату СВО.

        А вы знаете о чём беседовали Путин и Макрон ? Нет , не знаете . И кто Вам сказал , что Россия и Путин не предупредили США и Нато о своих намериниях ? Было послание президента РФ к главам Нато и США с разъяснением и требованиями России . О не допустимости приближения Нато к России и о прекращении геноцида русских на жидоукраЫни . Поищите в интернете ... Почитайте .. Это макрошка Путину пытался зубы заговаривать , время тянул .. Такая вот французская проститутка Макрон ...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:01
    -1
    Норвежская пресса очень озаботилась нашей модернизацией баз на северах и их разведка говорит ,что 75% наших войск переместилось к запад,к границам.Они видят ,что что происходит с АПЛ, не одной Украиной мы живём " партнёров" мы бодрим в Европе.Фото аэродром на земле Александры ЗФИ летом.
    их очень беспокоит увеличение нашего боевого потенциала ..Аэродром в Оленегорке,Тикси 3,Кольский п- ов,аэродром на острове Котельный.Про Новую Землю не говорим.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 21:03
    +6
    Мда.. хихиканье над врагом победу не принесёт.
    1. Uno
      Uno Сегодня, 21:22
      0
      главное плюсиков заработать, а остальное потом)
  7. Romeo
    Romeo Сегодня, 21:05
    -1
    пора вводить прейскурант за уничтожения челенджера
  8. Шептун
    Шептун Сегодня, 21:10
    +1
    Чем больше мы тянем с концом, тем больше наглеют вокруг. Неужели в руководстве ещё рассчитывают, что кто-то о думается? Это же наивно. Надо показывать силу, а не манёвры. Уважают сильных.
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 21:27
    +1
    А как у нас вывод бабла из России за 2022 год? Установил новый рекорд? А на триста лярдов Набиуллиной которые она перевела нашим (своим) друзьям на Западе можно вооружить 10 таких армий как Украина. А негр на фото делает свою работу. Причём за бабки дорогих Россиян. Всё по чесноку.
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:31
    +1
    Цитата: Виктор Сергеев
    Блин, говорящая обезьяна это уже страшно.


    А потом возмущаются, что русских никто не любит нигде.
    Вот удивительно-то. hi
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 21:36
    +1
    Что то автор "скромно"посмотрите список в телеграмме,чего только нет и ПВО и танки от Польши те самые "Твярды".Если все это пойдет ,запросто три бригады создадут и обучат.Будут ждать нашего наступления что бы контратаковать.Иначе мы их размотаем по отдельности и вся "помощь"попросту превратится в металлолом.Насчет "Леопардов"думаю немцы вынуждены будут согласится с поставкой из других стран,но свои не дадут.Может собирут какое нибудь рем или эвакуационное подразделение.Может инжинерное.Но в стороне точно не проскочат.Я не пойму почему наш МИД не высказывает озабоченность и не "взывает к прогрессивной общественности".Осудить ,признать врагами,дать понять что мальчики и девочки заигрались ну и т.д.И самое главное,а где наши санкции к этим странам?