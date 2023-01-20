Министры обороны стран НАТО на базе «Рамштайн» определились с новыми поставками вооружения Украине

Встреча министров обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии завершилась достижением новых договоренностей по поставкам вооружений и военной техники Украине. Перечень вооружений озвучил министр обороны США Ллойд Остин.
Как отметил глава Пентагона на пресс-конференции после встречи, союзники по Североатлантическому альянсу договорились и далее помогать Украине. Хотя к консенсусу по вопросам о поставке западных танков Киеву они не пришли.
Остин перечислил военную технику и вооружение, которые поставят страны-члены НАТО и их партнеры. Так, Швеция передает Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания 19 гаубиц, Латвия – переносные зенитные ракетные комплексы Stigner. Из Эстонии перебросят на Украину 155-мм гаубицы.
Что касается долгожданной передачи Украине танков американского производства Abrams и немецких танков Leopard, то она, как уже сообщалось ранее, не состоится. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США танки Abrams пока поставлять Украине не будут, Германия также не соглашается поставить танки Leopard и не дает разрешения на их поставки другими странами, хотя ряд государств Евросоюза согласны передать их Украине (вероятно, Польша и Финляндия).
Как отметил Остин, у Запада есть «окно возможностей» до весны 2023 года. В течение этого времени могут быть переданы танки. Таким образом, пока единственными западными танками, которые получит Украина, останутся танки Challenger 2 от Великобритании, ну и французские легкие колесные танки AMX10RC.