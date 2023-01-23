Разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ» в Спецоперации

БПЛА "Форпост-Р" на испытаниях, 2019 г.
Российские вооруженные силы используют в ходе Спецоперации разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы нескольких типов. Один из них, известный под названием «Форпост-РУ», поступил в эксплуатацию в недавнем прошлом. В отличие от своих предшественников, такой БПЛА способен не только находить наземные цели, но и самостоятельно атаковать их. Подобные возможности аппарата регулярно используются на практике, а также нередко демонстрируются публике.
В зоне боевых действий
По известным данным, БПЛА «Форпост-РУ» участвуют в принудительной демилитаризации Украины практически с самого ее начала. Так, в середине марта министерство обороны впервые сообщило, что такой беспилотник поразил наземную цель – радиолокатор зенитной системы противника.
В дальнейшем в отечественных СМИ и в неофициальных источниках неоднократно появлялась новая информация о боевой работе «Форпостов-РУ» и поражении тех или иных объектов. Кроме того, регулярно публикуются любопытные видео боевого применения штатного вооружения, снятые непосредственно оптико-электронной станцией беспилотника.
К примеру, несколько подобных видео появились в течение декабря на отечественных телеграм-каналах военной тематики. Демонстрировался процесс наблюдения за целью и сброс средств поражения – с последующим попаданием в цель и ее уничтожением. В показанных эпизодах «Форпосты-РУ» поражали танки, автомобильную технику и живую силу противника.
По понятным причинам, достоянием общественности стали лишь отдельные эпизоды применения комплекса «Форпост-РУ». Основная масса его практических успехов остается за кадром, но результаты вылетов входят в общие сводки от Минобороны. При этом можно не сомневаться, что подобные БПЛА продолжают регулярно выполнять боевые вылеты, искать и поражать различные объекты противника. Возможно, подробные сведения о применении беспилотников и общая статистика будут опубликованы позже.
Следует напомнить, что «Форпост-РУ» не является единственным разведывательно-ударным БПЛА в распоряжении нашей армии. Для решения подобных задач используется широкий спектр комплексов, заводского и кустарного изготовления. Применяются как легкие коммерческие беспилотники с некоторыми доработками для несения небольшой нагрузки, так и полноразмерные тяжелые «Иноходцы» с ракетами и бомбами на борту.
На чужой платформе
Семейство БПЛА «Форпост» имеет долгую и достаточно интересную историю. Еще в 2009 г. российское Минобороны, изучавшее тогда тематику беспилотной авиации, приобрело у Израиля несколько серийных беспилотных комплексов Searcher II производства компании IAI. Эта техника прошла все необходимые испытания и показала себя с лучшей стороны.
Применение авиабомбы КАБ-20 на учениях в 2021 г.
По результатам испытаний, в 2010 г. появилось российско-израильское соглашение о запуске лицензионного производства «Серчеров». Израильская сторона должна была поставлять часть комплектующих, в т.ч. ключевые компоненты, а сборку организовали на отечественных предприятиях. Кроме того, российская промышленность разработала новую станцию управления на базе автомобиля. С 2012 г. строительство БПЛА велось на Уральском заводе гражданской авиации (г. Екатеринбург).
На снабжение российской армии лицензионный IAI Searcher II поступил под названием «Форпост». С 2012-14 гг. такая техника передается в части и подразделения вооруженных сил для использования в качестве эффективного средства воздушной разведки. По разным данным, по исходному проекту собрали несколько десятков комплексов, каждый из которых включает три беспилотника.
В середине десятилетия стало известно, что перед УЗГА и смежными предприятиями поставлена задача модернизации «Форпоста». Требовалось перестроить комплекс по принципу импортозамещения и отказаться от комплектующих, поставки которых могут оказаться под угрозой. Такой вариант БПЛА получил название «Форпост-Р».
В августе 2019 г. «Форпост-Р» с отечественными компонентами совершил свой первый полет. В ходе дальнейших испытаний беспилотник подтвердил расчетные характеристики. По совокупности параметров и возможностей он, как минимум, не уступал оригинальному израильскому Searcher II. Кроме того, удалось обеспечить прирост некоторых характеристик и создать задел для дальнейших модернизаций.
"Форпост-РУ" поражает грузовик с боеприпасами
На рубеже десятилетий сообщалось о планах по превращению «Форпоста-Р» в полноценный разведывательно-ударный БПЛА. Новая модификация под названием «Форпост-РУ» должна была получить узлы подвески вооружения, приборы управления оружием и соответствующее программное обеспечение. Новый вариант беспилотника проходил испытания в 2021-22 гг. Кроме того, на форуме «Армия-2021» состоялся первый публичный показ этого изделия.
Как теперь известно, с февраля или марта 2022 г. «Форпост-РУ» применяется в рамках Спецоперации по защите Донбасса. При этом текущий статус комплекса неизвестен. Неясно, он уже принят на вооружение или пока проходит опытно-войсковую эксплуатацию в рамках реальных боевых действий. Впрочем, подобные вопросы никак не влияют на поражение целей.
Беспилотник и его оружие
«Форпост-РУ» выполнен на основе существующего БПЛА иностранной разработки и сохранил основные его черты. Это летательный аппарат средних размеров с объемным укороченным фюзеляжем, прямым крылом и оперением на двух хвостовых балках. Максимальная взлетная масса не превышает 500 кг, из них 120 кг приходится на полезную нагрузку.
В хвосте фюзеляжа помещен поршневой двигатель АПД-85 мощностью 85 л.с. с толкающим воздушным винтом. Максимальная скорость БПЛА достигает 200 км/ч. Меньшая крейсерская скорость позволяет довести продолжительность полета до 16-18 ч.
Поражение вражеского броневика
«Форпост-РУ» имеет автопилот и систему дистанционного управления, средства навигации, оптико-электронную станцию и т.д. Как сообщается, еще на стадии проекта «Форпост-Р» удалось перевести беспилотник на отечественные приборы с понятными положительными последствиями. В частности, нашей промышленностью были разработаны несколько разных ОЭС, способных заменить исходные израильские приборы.
К примеру, на рубеже десятилетий испытывалось и демонстрировалось на выставках изделие ГОЭС-4. Это устройство массой 32 кг, способное засекать бронетехнику на дальностях до 16-18 км. Также обеспечивается определение направления на объект и дальности до него для вычисления координат. Лазерный дальномер также используется для целеуказания.
Разведывательно-ударный «Форпост-РУ» способен нести легкое ракетное и бомбовое вооружение. Так, несколько лет назад стало известно о создании легкой управляемой бомбы КАБ-20. Это изделие выполнено в калибре 20 кг и несет 7 кг взрывчатого вещества. Бомба имеет систему спутниковой навигации и полуактивную лазерную головку самонаведения. Целеуказание обеспечивается как носителем бомбы, так и другими средствами.
Также для ударных беспилотников разработана управляемая ракета Х-БПЛА. Ее выполнили на основе противотанковой ракеты комплекса «Корнет-Д» с сохранением основных особенностей конструкции и боевых возможностей. При старте с воздушной платформы Х-БПЛА летит на дистанцию в несколько километров и может поражать цель с высокой точностью за счет наведения по лазерному лучу.
Применение управляемого вооружения по танку
Используя доступные вооружения, «Форпост-РУ» может атаковать разные наземные цели – скопления живой силы, незащищенную и легкобронированную технику, а также укрытия и неукрепленные постройки. Последние видео из зоны проведения Спецоперации показывают, что Х-БПЛА или КАБ-20 представляют опасность даже для танков.
Развитие и совершенствование
Таким образом, развитие отечественной беспилотной авиации продолжается, а текущая Спецоперация становится своего рода испытаниями для новых разработок. В ходе боевых действий БПЛА разных типов подтверждают технические характеристики и показывают свои реальные возможности. Вместе с другими изделиями такую проверку сейчас проходит новейший комплекс «Форпост-РУ».
Тот факт, что подобная техника необходима нашей армии, давно не вызывает сомнений – а Минобороны и промышленность принимают соответствующие меры. При этом у них появляется возможность более полно изучить новые образцы и найти способы дальнейшего их совершенствования. И все это происходит без отрыва от выполнения основных задач по демилитаризации противника и защите новых регионов.