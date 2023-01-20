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«Техники хватит на бригаду»: Польша намерена вооружить ВСУ танками и БМП

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«Техники хватит на бригаду»: Польша намерена вооружить ВСУ танками и БМП

На фоне потери инициативы на фронте и тяжёлых потерь ВСУ западные кураторы дружно озаботились пополнением украинской армии боевой техникой. Среди «передовиков» традиционно фигурирует польское руководство.


Как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, Варшава передаст Украине дополнительные танки Т-72 и боевые машины пехоты [вероятно, подразумевается единственная машина данного типа, используемая в польской армии, - BWP-1, местная модификация БМП-1].

Украине поставляется партия техники, которой хватит для соединения размером с бригаду

- указывается в издании Defence24.

Как отмечается, речь идёт о 30-40 танках Т-72 и около 80-100 BWP-1.

Польша является лидером в поставках бронетехники Украине

- отметил глава военного ведомства США Ллойд Остин, указав, что Варшава передала киевскому режиму 260 танков семейства Т-72.

Несмотря на острое желание ряда восточноевропейских стран и Британии вооружить киевский режим как можно большим количеством боевых систем, в Берлине и Вашингтоне не спешат участвовать в этой «эстафете». По итогам военной конференции «Рамштайн» министр обороны США категорически отказался передавать незалежной ОБТ Abrams – Соединённым Штатам выгодно разоружить Европу её же руками, оставшись единственной сдерживающей силой в регионе. Правда, и Германия отказала Киеву в поставках Leopard 2. В Берлине в ответ на это раздосадованные украинские беженцы вышли на митинг, где буквально потребовали от канцлера Олафа Шольца немедленно отменить свое решение и передать танки Украине.

Напомним, что ранее Польша обещала поставить для ВСУ и немецкие танки Leopard. Но правительство Германии разрешения на реэкспорт пока не даёт.
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3 комментария
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:26
    -1
    Ну давайте быть честными. В Берлине митингуют не украинцы.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 21:33
      -3
      Цитата: Аркадий007
      В Берлине митингуют не украинцы

      Вы правы... НЕОНАЦИСТЫ не имеют национальности !!! am
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 21:41
    0
    Варшава уже передала киевскому режиму 260 танков семейства Т-72.

    И что изменит в ситуации на фронте , если она передаст ещё 30 - 40 танков Т-72 ? А больше нет , если конечно не додавят Кипр .