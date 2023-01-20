Военное обозрение
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Руководители военных ведомств США противоречат друг другу в оценке конфликта на Украине

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Руководители военных ведомств США противоречат друг другу в оценке конфликта на Украине

Председатель американского Комитета начальников штабов Марк Милли скептически оценил шансы Украины в течение 2023 года провести широкомасштабное наступление и вытеснение российских войск со своих территорий.


В ходе своего выступления на заседании стран-союзниц США на немецкой авиабазе "Рамштайн" Милли отметил, что в результате проведения частичной мобилизации Россия смогла увеличить свой военный контингент, участвующий в спецоперации на Украине на 250 тысяч военнослужащих из планируемых 300 тысяч.

Исходя из этого, по словам Милли, украинская армия вряд ли способна военным путем вернуть потерянные территории до конца текущего года. Американский главком, однако, добавил, что Украина может при обеспечиваемой США усиленной маневренной подготовки провести наступательную операцию тактического или оперативного уровня.

Заявления Милли практически противоречит словам министра обороны США Ллойда Остина, охарактеризовавшего российскую спецоперацию на Украине как "все более неудачную".

На той же конференции на базе "Рамштайн" Остин заявил, что российская армия испытывает дефицит боеприпасов, а также "несет значительные потери" в ходе боевых действий на Украине.

Таким образом, можно наблюдать диаметрально противоположные высказывания представителей американского высшего военного руководства, которое, судя по всему, не может прийти к единому мнению в вопросе оценки ситуации, касающейся российской спецоперации на Украине.
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:13
    -1
    Тут прямо заметно что среди них есть заложники такой "политкорректности" что ли. Вот принято говорить про перемогу бывшей украины в силу поставок западного оружия вот они и говорят. Особенно если некоторые из них, в принципе, на должностях оказываются в силу гендерных или расовых квот для меньшинств всех мастей, а не по профессиональному признаку. Вот и становятся министрами обороны то блондинки-гинекологи, то люди правильного "цвета", чего же от них ждать взвешенного профессионального анализа ситуации.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:22
    +1
    Ну один с политической точки зрения даёт оценку, второй с военной, никакого противоречия.