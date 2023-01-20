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Американская пресса: Власти США предостерегли Киев от масштабного наступления в ближайшее время

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Американская пресса: Власти США предостерегли Киев от масштабного наступления в ближайшее время

Стали известны некоторые подробности переговоров представителей силовых ведомств США с украинской стороной как в Киеве, так и на авиабазе в немецком Рамштайне.


Как пишет западная пресса, представители американских властей предостерегли Киев от попытки наступления в ближайшее время. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США говорится о том, что украинской армии не рекомендуется идти в масштабное наступление до того момента, пока всё согласованные оружие не будет передано странами НАТО Украине. Дополнительно отмечено, что также понадобится время для подготовки украинских военных в плане получения навыков его использования.

Отмечено, что в случае наступления ВСУ могут получить контрудар и "потерять многое".

Интересен на таком фоне следующий факт. Только что Зеленский в видеообращении заявил, что Украина поборется за поставку американских танков. А американская пресса со ссылкой на высокопосиавленного чиновника пишет, что Вашингтон намерен твёрдо придерживаться решения не поставлять танки Abrams Украине.

Напомним, что ни Abrams, ни Leopard Киеву поставлены, как минимум в ближайшие месяцы, не будут. Так решили на встрече в немецком Рамшиайне. Зато будет поставлено множество единиц другой техники, включая десятки БМП Bradley.
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9 комментариев
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  1. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:04
    0
    Со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США говорится о том, что украинской армии не рекомендуется идти в масштабное наступление до того момента, пока всё согласованные оружие не будет передано странами НАТО Украине.

    Может они не рекомендовали и уничтожать переданное оружие при пересечении им границы Украины?
  2. B-777
    B-777 Сегодня, 22:09
    -1
    - Боятся отправлять - имиджевые потери могут иметь место ☝️
    - Смотрят на развитие событий.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 22:13
    -2
    Не понял ,голой ж.на наши танки? Только с поднятыми руками.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 22:15
    +1
    США могут разделить территорию Украины и передать Польше западные регионы взамен на финансовую помощь Варшавы киевскому режиму. Об этом заявила польский аналитик Ханна Крамер. Она подчеркнула, что Вашингтон никогда не прощает долгов.
    Обозреватель отметила, что США пойдут на этот шаг, если Польша возьмёт на себя расходы Киева в размере 150 миллиардов долларов и выплатит Вашингтону все кредиты "до последнего цента".
    "Этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из правящей партии "Права и справедливости"!" — указала Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 23:32
      0
      передать Польше западные регионы взамен на финансовую помощь Варшавы киевскому режиму.

      Да поляки сами непрочь кого-нибудь подоить. А кому то помочь на 150млрд жаба их задушит. Ночами спать перестанут -рыдать будут.
  5. lowwar
    lowwar Сегодня, 22:17
    -3
    Похоже стали договариваться о ... ! разделении мира на валютные зоны wink
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 22:32
    -2
    Информационная война идёт полным ходом. Летом пойдут, если мудрости хватит нам, тогда и прижучим. К сожалению у нас так и не появилось преимуществ перед укровермахтом, а в таком случае наступать нам не имеет смысла. Только активная оборона.
  7. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 23:08
    +1
    Они и Патриоты заявляли, что ни в коем случае не поставят, а теперь составами их шлют, также и с танками будет.... Начнутся у нас успехи в наступлении, когда армия РФ начнет воевать, а не 1,5 солдата - маленькая кучка Вагнеровцев, тогда и танки повезут
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 23:26
    0
    представители американских властей предостерегли Киев от попытки наступления в ближайшее время. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США говорится о том, что украинской армии не рекомендуется идти в масштабное наступление до того момента, пока всё согласованные оружие не будет передано странами НАТО Украине.


    Т.е масштабное наступление планируют, но позже. Интересно это информация или дезинформация?