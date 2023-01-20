Американская пресса: Власти США предостерегли Киев от масштабного наступления в ближайшее время

Стали известны некоторые подробности переговоров представителей силовых ведомств США с украинской стороной как в Киеве, так и на авиабазе в немецком Рамштайне.
Как пишет западная пресса, представители американских властей предостерегли Киев от попытки наступления в ближайшее время. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США говорится о том, что украинской армии не рекомендуется идти в масштабное наступление до того момента, пока всё согласованные оружие не будет передано странами НАТО Украине. Дополнительно отмечено, что также понадобится время для подготовки украинских военных в плане получения навыков его использования.
Отмечено, что в случае наступления ВСУ могут получить контрудар и "потерять многое".
Интересен на таком фоне следующий факт. Только что Зеленский в видеообращении заявил, что Украина поборется за поставку американских танков. А американская пресса со ссылкой на высокопосиавленного чиновника пишет, что Вашингтон намерен твёрдо придерживаться решения не поставлять танки Abrams Украине.
Напомним, что ни Abrams, ни Leopard Киеву поставлены, как минимум в ближайшие месяцы, не будут. Так решили на встрече в немецком Рамшиайне. Зато будет поставлено множество единиц другой техники, включая десятки БМП Bradley.