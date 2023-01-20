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В администрации США признали успехи ВС РФ в Соледаре, а в ЦРУ обвинили Киев в утаивании данных о готовящихся операциях

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В администрации США признали успехи ВС РФ в Соледаре, а в ЦРУ обвинили Киев в утаивании данных о готовящихся операциях

Советник в администрации президента США Джон Кирби, выступая на брифинге в Вашингтоне, заявил о том, что российские войска добились значительного успеха в Соледаре и районе Бахмута (Артемовска), которые являются узлами обороны ВСУ. По словам Кирби, потери для украинской армии своих позиций серьёзны в тактическом плане, "но ничего не меняют в плане стратегическом".


Таким образом, потерю ВСУ Соледара признал уже и Белый дом, хотя решил смягчить информацию заявлением о якобы неизменности некоего стратегического характера для Украины. Особенно двусмысленно это заявление прозвучало на фоне слов главы Объединённого комитета начштабов США генерала Марка Милли, который отметил, что в 2023 году у ВСУ вряд ли получится отбить территорию, взятую под контроль российской армией. Ещё более двусмысленно всё это звучит на фоне заявлений главы Пентагона Ллойда Остина, сказавшего после встречи в немецком Рамштайне, что договориться по некоторым видам оружия для Украины не удалось, поэтому "будем копать глубже". Копать яму для Украины?..

Тем временем газета NYT вышла со статьей по итогам визита директора ЦРУ в Киев. Отмечено, что Бернс посетовал на то, что разведке США зачастую больше известно о намерениях и перемещения армии России, чем о том, какие действия собираются осуществить ВСУ. Бернс, по сути, перекладывая вину за последние неудачи на украинское командование, заявил, что летом и осенью, когда Киев рассказал США о планах, те передали разведданные, что привело ВСУ к успеху под Харьковом и в Херсонской области. А потом якобы Киев перестал делиться планами, и выходит так, как выходит.

Выглядит эта публикация так, будто в США начали искать виноватых в том, что планам разработанных операций пока не суждено сбыться. Вину решили тут же переложить на саму Украину, заявив о якобы утаивании данных о тех или иных готовящихся маневрах.
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8 комментариев
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  1. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 22:42
    -4
    Ну так всегда, нашли стрелочника. Успех под харьковом могут видеть только ослеплённый бендеровцы, адекватные люди видели преднамеренную сдачу территории (6 тыс наших добровольцев с мобиками лнр против 32 тыс противника), набившая оскомину нехватка людей. При той войне которая идёт сейчас наступать можно только с большой потерей солдат, (разведка и средства поражения) не дают сосредоточить крупные силы для наступа.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 22:52
      +3
      Цитата: алексей_444
      наступа

      Словечко то, не НАШЕ...
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 23:39
        0
        Цитата: lubesky
        Цитата: алексей_444
        наступа

        Словечко то, не НАШЕ...

        Дв наше ,это все русское .наступ прилет ,залет ..итт.д.
        Дело не в словах сейчас ,а что впреди ждет Россию..?
        Враг не сдается и наемники и оружие дуром прут на окраину ..
        И угроза запада уже явная против всех нас ..Либо мы на Кубе разместим ракеты и прочии опять ,либо по нам ударят сперва по Крыму и потом уже смогут вглубь России ..Тогда уже все!!
        Одно радует ,что АПЛ "Белгород " где то залегла и "Посейдоны " раскладывает по периметру уже какой раз ..Ну и "Цирконы " наши родимые уже тоже дежурят и т.д.

        Они выполнят свой долг и нажмут кнопки ..И задраются в своих БЧ .
        А может и спасутся и страну спасут
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 23:16
      0
      Успех под харьковом могут видеть только ослеплённый бендеровцы

      Простите, а что Вы видите в той ситуации? Неужто великую победу над ВСУ?
      Мне кажется, что оставление территории, за которую до того платили кровь. наши войска - это поражение.
      Неважно какая причина - нехватка войск или хитрый план Кремля.
      Важен результат, а он прост - оставили огромный кусок земли в подарок ВСУ.
      Да, вероятно, если бы не ушли, то наших бы там окружили и уничтожили бы.
      Но отступление есть отступление.
      Так что никакой нашей победы в той ситуации под Харьковом, я не наблюдаю.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 23:27
        -1
        Цитата: Denis812
        Мне кажется, что оставление территории, за которую до того платили кровь. наши войска - это поражение.

        Выигрыш - это еще не победа, проигрыш - еще не поражение. Побеждает тот, кого не ослепляют свои успехи и не вгоняют во мрак свои поражения. Мысли не мои , взяты с интернета .
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 23:33
        0
        Кутузов Москву сдал, напомнить чем всё дело в итоге закончилось? Причём сдал сознательно. И даже после сражения у Малоярославца он отступил, но Наполеон в итоге повернул на старую смоленскую дорогу.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:44
    +1
    На вопрос- "Кто виноват?" рекомендую почитать книжку "Что делать?". Между прочим, офигительная книжка и не утратившая актуальности ни на строчку.
  3. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 23:23
    0
    "Выглядит эта публикация так, будто в США начали искать виноватых в том, что планам разработанных операций пока не суждено сбыться."

    Не США, а конкретно Бернс. Он опасается, что Конгресс назначит его виноватым за бессмысленное расходование бюджета. Вот и пришлось ехать в Киев.
    Перенджиев верно сказал, что это "контролируемый вброс", только вот он не понял - почему.