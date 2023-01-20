В администрации США признали успехи ВС РФ в Соледаре, а в ЦРУ обвинили Киев в утаивании данных о готовящихся операциях

Советник в администрации президента США Джон Кирби, выступая на брифинге в Вашингтоне, заявил о том, что российские войска добились значительного успеха в Соледаре и районе Бахмута (Артемовска), которые являются узлами обороны ВСУ. По словам Кирби, потери для украинской армии своих позиций серьёзны в тактическом плане, "но ничего не меняют в плане стратегическом".
Таким образом, потерю ВСУ Соледара признал уже и Белый дом, хотя решил смягчить информацию заявлением о якобы неизменности некоего стратегического характера для Украины. Особенно двусмысленно это заявление прозвучало на фоне слов главы Объединённого комитета начштабов США генерала Марка Милли, который отметил, что в 2023 году у ВСУ вряд ли получится отбить территорию, взятую под контроль российской армией. Ещё более двусмысленно всё это звучит на фоне заявлений главы Пентагона Ллойда Остина, сказавшего после встречи в немецком Рамштайне, что договориться по некоторым видам оружия для Украины не удалось, поэтому "будем копать глубже". Копать яму для Украины?..
Тем временем газета NYT вышла со статьей по итогам визита директора ЦРУ в Киев. Отмечено, что Бернс посетовал на то, что разведке США зачастую больше известно о намерениях и перемещения армии России, чем о том, какие действия собираются осуществить ВСУ. Бернс, по сути, перекладывая вину за последние неудачи на украинское командование, заявил, что летом и осенью, когда Киев рассказал США о планах, те передали разведданные, что привело ВСУ к успеху под Харьковом и в Херсонской области. А потом якобы Киев перестал делиться планами, и выходит так, как выходит.
Выглядит эта публикация так, будто в США начали искать виноватых в том, что планам разработанных операций пока не суждено сбыться. Вину решили тут же переложить на саму Украину, заявив о якобы утаивании данных о тех или иных готовящихся маневрах.