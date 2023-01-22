Скрипач на крыше и в «Панцире»

Новостные ленты заполнили фото и видео с водружением на крыши административных зданий в Москве ЗРПК «Панцирь».
Сама идея не шедевральная, да и новой ее не назвать. Еще в конце прошлого века на территории одного воронежского предприятия стояли зенитные ракетные пусковые установки, осуществляли непосредственное прикрытие ценнейшего завода «Процессор», почившего, правда, в бозе в начале двухтысячных. Британцы запросто расставляли стрелялки во время Олимпиады в Лондоне, в США Белый дом охраняют расчеты, расположенные поблизости, а уж что можно увидеть на крышах Сеула… Но там Северная Корея недалеко, а уж оттуда может прилететь внезапно и запросто.
Примерно так же бросились говорить все наши «эксперты». Дескать, не мы первые, чего уж там. Факт, что эти господа оправдают что угодно, если будет на то заказ. А в Госдуме вообще объявили фейком все, что касается размещения ЗРК на крышах Москвы.
Но, по сути, мы имеем очень своеобразное стечение обстоятельств.
Размещение
Тут стоит отметить, что ни корейцы, затаскивающие на крыши своих небоскребов скорострельную малокалиберную артиллерию, ни британцы, расставившие на время проведения Олимпиады ЗРК «Рапира-2000» в парках и скверах, даже рядом не стоят с российскими коллегами.
Шутка ли, затащить на крыши зданий машину весом почти в 30 тонн – это уже весьма показательно. И, кстати, показывает уровень доверия к советским строителям.
Не всякое, согласитесь, здание выдержит установку на него такой машинки. Риск есть и не маленький.
Вообще эта история с водружением на крыши «Панцирей» отдает запахом поспешности, если не сказать, паники. Да, в России нет аналогов зарубежным малогабаритным ЗРК типа британской «Рапиры-2000», а вот такой ЗРК смотрелся бы более целесообразно.
Можно было бы использовать морскую версию того же «Панциря», «Панцирь-М», который точно легче наземного аналога. Нет точных данных о весе морской версии «Панциря», но не больше того же «Каштана-М», который весит чуть больше 12 тонн. Разница ощутимая.
И запитать морскую версию можно было бы от электрических сетей здания не менее эффективно, чем полагаться на дизель-генератор «Панциря-С1», к которому еще и солярку пришлось бы таскать с земли. Не то чтобы проблема, но все-таки…
Очевидно, что кому-то в голову пришла сверхсветлая идея относительно дополнительной защиты определенных структур. Мало тех комплексов, что уже развернуты в некоторых районах Москвы к тем, которые имелись всегда, надо вот еще и на крышу взгромоздить. Много ПВО не бывает, с этим высказыванием спорить очень сложно.
Боевое применение
Хорош обновленный «Панцирь» против БПЛА или все еще не очень – это отдельный вопрос. Большие опасения вызывают последствия его применения. Дальность полета ракет «Панцирь-С1» колеблются от 12 км (9С335) до 20 км (57Э6Е). То есть, однозначно ДО границ, очерченных МКАД в минимальном случае и немного перелетая за МКАД в максимальном.
О чем это говорит?
Да о том, что если на Москву реально полетит тот же «Рейс» или «Стриж», и его начнут пробовать сбить при помощи «Панциря», то перехватят его аккурат над Москвой. В целом, украинские военные уже доказали, что при определённом стечении обстоятельств древний советский реактивный беспилотник способен прилететь куда надо. Например, в Энгельс. Хотя эксперименты по этой теме велись еще с марта 2022 года, когда Ту-141 с импровизированной боеголовкой долбанулся в столице Хорватии Загребе в 50 метрах от студенческого общежития. Пролетев перед этим через воздушное пространство Румынии, Венгрии и самой Хорватии.
В общем, ПВО вышеперечисленных стран оказалось на уровне российского ПВО, точно так же пропустившего беспилотники КБ Туполева к аэродрому стратегической авиации России.
Тот случай, когда старый конь вспахать может от души.
А в конце прошлого года представители украинского государственного оборонного конгломерата «Укроборонпром» заявили, что завершили испытания новой конструкции ударного беспилотника с дальностью 1000 километров. То есть, еще более эффективный аппарат с точки зрения украинцев сможет устроить полную перемогу в той же самой Москве.
Видимо, кому-то в Минобороны информация не очень понравилась и было решено принять меры. Быстрые и на результат. В итоге «панцири» потащили кранами на крыши.
Что ж, будем надеяться, что крыши и несущие конструкции советского периода выдержат.
Вообще ВСУ уже показали свою способность поражать цели далеко от границ России. Рано или поздно вполне могла последовать попытка прощупать ПВО Москвы, ведь в случае успеха украинская сторона может получить реальный профит от таких ударов: попадания заменителей крылатых ракет по целям в Москве могли бы повлечь за собой передислокацию средств ПВО из прифронтовой зоны ближе к столице.
Искус очевиден, поскольку украинцы очень хотели бы рассчитаться за удары по Киеву и другим городам хотя бы частично. Артиллерийские удары по приграничным селам Курской, Брянской и Белгородской областей не имеют такого политического веса, как хотелось бы Украине, потому что именно от военно-политических успехов ВСУ будут зависеть поставки вооружений украинской армии. Это ясно и понятно, потому ожидание «удара возмездия» вполне очевидно.
Возможные последствия
Здесь все понятно. Если «панцирь» своими ракетам будет перехватывать цели в радиусе действия, то увы, но повторение трагедии в Днепропетровске вполне возможно. Как тут не старайся, а внизу будет Москва, и сбитые ракеты будут падать на московские дома.
Даже в самом распрекрасном случае, если расчет «Панциря» быстро (не как в Сирии) «увидит» цель и наведет на нее ракеты, осуществит пуск и поразит цель, то цель поразит объекты вблизи места своего падения. Да, как случилось в Днепропетровске.
Уже много умных людей высказалось на тему того, кто больше виноват, украинская зенитная ракета или российская крылатая Х-22, но факт: при попытке поразить крылатые ракеты над городами жертвы среди гражданского населения будут с вероятностью до 90%.
Конечно, украинская зенитная ракета с максимальным весом боевой части в 150 кг не сможет причинить таких разрушений, как Х-22 с ее боевой частью массой 960 кг, из которых 630 кг - это взрывчатое вещество ТГАГ-5, смесь тротила, гексогена и алюминия. Кроме того, зенитная ракета, поразившая цель, уже без боевой части, то есть, опасность представляет только невыгоревшее топливо.
В общем, перспектива у москвичей не очень. Правда, в том случае, если на Москву все-таки что-то полетит с территории Украины и это что-то пропустят все посты ПВО на пути.
Предыдущие удары украинских беспилотников по целям внутри России указывают на то, что сеть ПВО России реально испытывает определенные трудности с обнаружением и отслеживанием беспилотных систем. Беспилотники по своей природе вообще трудно обнаружить и перехватить, потому дополнительная линия защиты из «Панцирей» вроде бы дело неплохое, но вот то, что «Панцири» будут ронять ракеты на Москву – это не самое лучшее, что могло бы случиться.
Знают об этом в Минобороны? Однозначно, да. Не могут не знать и не понимать возможных последствий такой стрельбы. Но видимо, защитить себя, любимых, для наших генералов более важная задача. Что тоже, в общем-то понимаемо.
18 января 2023 года, Сергей Лавров, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о событиях в Днепре, сказал, что «украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, всем нормам международного права, расположилось в жилых кварталах и это стало причиной того, что ракета противовоздушной обороны в итоге попала в этот дом».
Причем тут Украина? Ну вообще скорее причем тут Фрунзенская набережная и Тетеринский переулок города Москвы.
Если по министру иностранных дел России, то размещение там комплексов ЗРК противоречит международному праву и всем законам ведения войн. И размещать их там нельзя, Сергей Викторович 18 января прекрасно понимал, к чему могут привести подобного рода действия.
Увы, но если очень хочется, то все можно. А международное право…
Вообще, конечно, очень рассчитываю на то, что ВСУ ничего по Москве не запустят, и все их рассказы есть не более чем пропаганда. Очень на то рассчитываю. Очень не хотелось бы увидеть Днепр в Москве.
Интересно, а кто будет виноват?
В трагедии с домом в Днепре виновата украинская сторона. Она разместила комплексы ПВО в городской застройке, она перехватывала ракеты над городами, от чего они падали на жилые дома и убивали гражданское население. Выбор был невелик, но он был. Или российская ракета поражает объект инфраструктуры, или ее роняют на жилые дома.
И вот, судя по всему, к нашим генералам в Минобороны поступила какая-то информация о том, что в Украине появилось-таки оружие, способное спокойно долететь до Москвы, то ли что еще из этой же оперы, но наши генералы явно забеспокоились. Видимо, они считают, что Минобороны – самая важная цель для ВСУ.
Очень многое будет зависеть от того, что за скрипач окажется на крыше и какую мелодию он сможет сыграть.
Если ВСУ осуществит пуск чего-то такого в сторону Москвы, интересно, кто будет виноват в том, что тот же «Стриж» упадет на жилой дом и разнесет его?