Военное обозрение
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Скрипач на крыше и в «Панцире»

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Скрипач на крыше и в «Панцире»

Новостные ленты заполнили фото и видео с водружением на крыши административных зданий в Москве ЗРПК «Панцирь».


Сама идея не шедевральная, да и новой ее не назвать. Еще в конце прошлого века на территории одного воронежского предприятия стояли зенитные ракетные пусковые установки, осуществляли непосредственное прикрытие ценнейшего завода «Процессор», почившего, правда, в бозе в начале двухтысячных. Британцы запросто расставляли стрелялки во время Олимпиады в Лондоне, в США Белый дом охраняют расчеты, расположенные поблизости, а уж что можно увидеть на крышах Сеула… Но там Северная Корея недалеко, а уж оттуда может прилететь внезапно и запросто.


Примерно так же бросились говорить все наши «эксперты». Дескать, не мы первые, чего уж там. Факт, что эти господа оправдают что угодно, если будет на то заказ. А в Госдуме вообще объявили фейком все, что касается размещения ЗРК на крышах Москвы.

Но, по сути, мы имеем очень своеобразное стечение обстоятельств.

Размещение



Тут стоит отметить, что ни корейцы, затаскивающие на крыши своих небоскребов скорострельную малокалиберную артиллерию, ни британцы, расставившие на время проведения Олимпиады ЗРК «Рапира-2000» в парках и скверах, даже рядом не стоят с российскими коллегами.




Шутка ли, затащить на крыши зданий машину весом почти в 30 тонн – это уже весьма показательно. И, кстати, показывает уровень доверия к советским строителям.

Не всякое, согласитесь, здание выдержит установку на него такой машинки. Риск есть и не маленький.

Вообще эта история с водружением на крыши «Панцирей» отдает запахом поспешности, если не сказать, паники. Да, в России нет аналогов зарубежным малогабаритным ЗРК типа британской «Рапиры-2000», а вот такой ЗРК смотрелся бы более целесообразно.


Можно было бы использовать морскую версию того же «Панциря», «Панцирь-М», который точно легче наземного аналога. Нет точных данных о весе морской версии «Панциря», но не больше того же «Каштана-М», который весит чуть больше 12 тонн. Разница ощутимая.


И запитать морскую версию можно было бы от электрических сетей здания не менее эффективно, чем полагаться на дизель-генератор «Панциря-С1», к которому еще и солярку пришлось бы таскать с земли. Не то чтобы проблема, но все-таки…

Очевидно, что кому-то в голову пришла сверхсветлая идея относительно дополнительной защиты определенных структур. Мало тех комплексов, что уже развернуты в некоторых районах Москвы к тем, которые имелись всегда, надо вот еще и на крышу взгромоздить. Много ПВО не бывает, с этим высказыванием спорить очень сложно.

Боевое применение



Хорош обновленный «Панцирь» против БПЛА или все еще не очень – это отдельный вопрос. Большие опасения вызывают последствия его применения. Дальность полета ракет «Панцирь-С1» колеблются от 12 км (9С335) до 20 км (57Э6Е). То есть, однозначно ДО границ, очерченных МКАД в минимальном случае и немного перелетая за МКАД в максимальном.


О чем это говорит?

Да о том, что если на Москву реально полетит тот же «Рейс» или «Стриж», и его начнут пробовать сбить при помощи «Панциря», то перехватят его аккурат над Москвой. В целом, украинские военные уже доказали, что при определённом стечении обстоятельств древний советский реактивный беспилотник способен прилететь куда надо. Например, в Энгельс. Хотя эксперименты по этой теме велись еще с марта 2022 года, когда Ту-141 с импровизированной боеголовкой долбанулся в столице Хорватии Загребе в 50 метрах от студенческого общежития. Пролетев перед этим через воздушное пространство Румынии, Венгрии и самой Хорватии.

В общем, ПВО вышеперечисленных стран оказалось на уровне российского ПВО, точно так же пропустившего беспилотники КБ Туполева к аэродрому стратегической авиации России.

Тот случай, когда старый конь вспахать может от души.

А в конце прошлого года представители украинского государственного оборонного конгломерата «Укроборонпром» заявили, что завершили испытания новой конструкции ударного беспилотника с дальностью 1000 километров. То есть, еще более эффективный аппарат с точки зрения украинцев сможет устроить полную перемогу в той же самой Москве.

Видимо, кому-то в Минобороны информация не очень понравилась и было решено принять меры. Быстрые и на результат. В итоге «панцири» потащили кранами на крыши.

Что ж, будем надеяться, что крыши и несущие конструкции советского периода выдержат.

Вообще ВСУ уже показали свою способность поражать цели далеко от границ России. Рано или поздно вполне могла последовать попытка прощупать ПВО Москвы, ведь в случае успеха украинская сторона может получить реальный профит от таких ударов: попадания заменителей крылатых ракет по целям в Москве могли бы повлечь за собой передислокацию средств ПВО из прифронтовой зоны ближе к столице.

Искус очевиден, поскольку украинцы очень хотели бы рассчитаться за удары по Киеву и другим городам хотя бы частично. Артиллерийские удары по приграничным селам Курской, Брянской и Белгородской областей не имеют такого политического веса, как хотелось бы Украине, потому что именно от военно-политических успехов ВСУ будут зависеть поставки вооружений украинской армии. Это ясно и понятно, потому ожидание «удара возмездия» вполне очевидно.

Возможные последствия



Здесь все понятно. Если «панцирь» своими ракетам будет перехватывать цели в радиусе действия, то увы, но повторение трагедии в Днепропетровске вполне возможно. Как тут не старайся, а внизу будет Москва, и сбитые ракеты будут падать на московские дома.

Даже в самом распрекрасном случае, если расчет «Панциря» быстро (не как в Сирии) «увидит» цель и наведет на нее ракеты, осуществит пуск и поразит цель, то цель поразит объекты вблизи места своего падения. Да, как случилось в Днепропетровске.

Уже много умных людей высказалось на тему того, кто больше виноват, украинская зенитная ракета или российская крылатая Х-22, но факт: при попытке поразить крылатые ракеты над городами жертвы среди гражданского населения будут с вероятностью до 90%.

Конечно, украинская зенитная ракета с максимальным весом боевой части в 150 кг не сможет причинить таких разрушений, как Х-22 с ее боевой частью массой 960 кг, из которых 630 кг - это взрывчатое вещество ТГАГ-5, смесь тротила, гексогена и алюминия. Кроме того, зенитная ракета, поразившая цель, уже без боевой части, то есть, опасность представляет только невыгоревшее топливо.

В общем, перспектива у москвичей не очень. Правда, в том случае, если на Москву все-таки что-то полетит с территории Украины и это что-то пропустят все посты ПВО на пути.

Предыдущие удары украинских беспилотников по целям внутри России указывают на то, что сеть ПВО России реально испытывает определенные трудности с обнаружением и отслеживанием беспилотных систем. Беспилотники по своей природе вообще трудно обнаружить и перехватить, потому дополнительная линия защиты из «Панцирей» вроде бы дело неплохое, но вот то, что «Панцири» будут ронять ракеты на Москву – это не самое лучшее, что могло бы случиться.


Знают об этом в Минобороны? Однозначно, да. Не могут не знать и не понимать возможных последствий такой стрельбы. Но видимо, защитить себя, любимых, для наших генералов более важная задача. Что тоже, в общем-то понимаемо.

18 января 2023 года, Сергей Лавров, отвечая на брифинге на вопрос журналистов о событиях в Днепре, сказал, что «украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, всем нормам международного права, расположилось в жилых кварталах и это стало причиной того, что ракета противовоздушной обороны в итоге попала в этот дом».

Причем тут Украина? Ну вообще скорее причем тут Фрунзенская набережная и Тетеринский переулок города Москвы.

Если по министру иностранных дел России, то размещение там комплексов ЗРК противоречит международному праву и всем законам ведения войн. И размещать их там нельзя, Сергей Викторович 18 января прекрасно понимал, к чему могут привести подобного рода действия.

Увы, но если очень хочется, то все можно. А международное право…

Вообще, конечно, очень рассчитываю на то, что ВСУ ничего по Москве не запустят, и все их рассказы есть не более чем пропаганда. Очень на то рассчитываю. Очень не хотелось бы увидеть Днепр в Москве.

Интересно, а кто будет виноват?


В трагедии с домом в Днепре виновата украинская сторона. Она разместила комплексы ПВО в городской застройке, она перехватывала ракеты над городами, от чего они падали на жилые дома и убивали гражданское население. Выбор был невелик, но он был. Или российская ракета поражает объект инфраструктуры, или ее роняют на жилые дома.

И вот, судя по всему, к нашим генералам в Минобороны поступила какая-то информация о том, что в Украине появилось-таки оружие, способное спокойно долететь до Москвы, то ли что еще из этой же оперы, но наши генералы явно забеспокоились. Видимо, они считают, что Минобороны – самая важная цель для ВСУ.

Очень многое будет зависеть от того, что за скрипач окажется на крыше и какую мелодию он сможет сыграть.

Если ВСУ осуществит пуск чего-то такого в сторону Москвы, интересно, кто будет виноват в том, что тот же «Стриж» упадет на жилой дом и разнесет его?
Автор:
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31 комментарий
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 04:17
    +1
    Новостные ленты заполнили фото и видео с водружением на крыши административных зданий в Москве ЗРПК «Панцирь»
    .Боевой модуль зенитного ракетного комплекса Avenger с ракетами Stinger на крыше одного из административных зданий близ Белого дома в Вашингтоне.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:56
      +1
      В принципе все логично. Панцирь конструировался как объектовое ПВО ближнего радиуса и одной из задач ее была оборона промышленных предприятий и узлов критически важной инфраструктуры.
      Все «большое» снимут на расстоянии старшие «братья» панциря. Его залача борьба с дроннами, которые могут запустить в пределах МКАД.
      То что поставили на крыши. Так и в голы Великой отечественной, на крышах Москвы, Ленинграда и др. городов размещались зенитные орудия и пулеметы, средства освещения, наблюдения и оповещения.
      Насколько я знаю подобные возможности закалывались в многие высотные проекты зданий. В том числе и промышленные.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:16
        0
        Автор всего раз упомянул БПЛА кроме Стрижа, а какой БПЛА? Одноклассник Герани, небольшой и не особо мощный, в самый раз для Панциря, с высокой вероятностью "аннигиляции" БЧ. Да и в случае промаха - ракета Панциря не фатальна для здания.
        А лёгкие забугорные ЗРК, которые упомянул Роман, и близко не имеют возможностей Панциря, поэтому они и лёгкие...
  2. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 04:18
    +1
    Не понятен посыл статьи. Все что поставили убрать что ли? Как бы чего не вышло?
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 04:37
      +14
      Цитата: Voronezh
      Не понятен посыл статьи.

      Смысл простой. До сих пор бандерлогам пеняли на то, что они пво размещают в жилых кварталах в Киеве и не только. Ну а теперь то же самое только в Москве. Но это реально другое! Ведь правда же?
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:19
      +1
      Может посыл в том что руководство не доверяет имеющейся системе ПВО и в связи с этим для себя устраивает последнюю линию обороны.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 06:04
        0
        Цитата: ВАШ
        Может посыл в том что руководство не доверяет имеющейся системе ПВО и в связи с этим для себя устраивает последнюю линию обороны.

        А может все намного проще?
        К примеру наши готовят удар по правительственным зданиям в Киеве, и соответственно в таком случае ожидают ответку по Москве? Вот и подстраховались! Ну а если ракеты упадут на жилые дома москвичей, ну что ж.... СВО... Потери неизбежны, и СВО все спишет.. Главное, чтобы не пострадали генералы и власть имущие! А народ? Так ..............
        1. 28-й регион
          28-й регион Сегодня, 06:30
          -1
          Цитата: ваш вср 66-67
          А может все намного проще?
          К примеру наши готовят удар по правительственным зданиям в Киеве

          Такие удары уже были. По зданию СБУ в Днепропетровске. в Харькове и украинцы сообщали об ударах в районе здания СБУ в Киеве и офиса Зеленского. Было это после диверсии на Крымском мосту.
          После того как подбили нашу ракету и та упала на жилое здание, с многочисленными жертвами, почему-то мне кажется что удары в городах будут прекращены. На запад оглядываются, как те воспримут.
          Остальное
          Цитата: ваш вср 66-67
          Ну а если ракеты упадут на жилые дома москвичей, ну что ж.... СВО... Потери неизбежны, и СВО все спишет.. Главное, чтобы не пострадали генералы и власть имущие! А народ? Так ..........

          Появление ракет над Москвой уже нонсенс. И неважно куда упадет ракета в здание МинОбороны или на жилой дом. Появление ЗРПК на крыше здания МО не более чем глупая пропаганда якобы работы
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 06:23
        +2
        Цитата: ВАШ
        Может посыл в том что руководство не доверяет имеющейся системе ПВО и в связи с этим для себя устраивает последнюю линию обороны.

        Или,как и везде.ничего с советских времён не делалось.
    3. OldBaton
      OldBaton Сегодня, 07:00
      0
      Нет. Смысл - в последней фразе про скрипача. Красиво. Неожиданно. Нетривиально. Для кого-то. В остальном - пустая жвачка из слов. Роман, остановись. Уже и так на дне. Не копай дальше. Заказуха убивает.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 04:18
    0
    Появление Панцирей на крышах не связано с отражением воздушной угрозы

    Это было сделано открыто, с целью напугать и продемонстрировать обществу что все серьезно. Чтобы воспринимали войну как нечто близкое и касается теперь каждого

    Пиарщики не зря едят свой хлеб
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 04:27
      +1
      Ну вы пишете прямо как С.С.Тармашев:
      Чтобы помнили..
    2. zyablik.olga
      zyablik.olga Сегодня, 05:00
      +4
      Цитата: Santa Fe

      -2
      Появление Панцирей на крышах не связано с отражением воздушной угрозы

      А ношение бронежилета не связано с защитой от пуль и осколков... wassat
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 05:22
        0
        А ношение бронежилета не связано с защитой от пуль и осколков...

        Если вы его надеваете просто так, идя днем в кафе в центре Москвы - то это связано с паранойей

        А Панцири на крышах - не бронежилет, выглядят внушительно. И они для другой цели. О которой написал чуть выше
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 07:44
          0
          Согласен с вами. Что такое один Панцирь на всю Москву? Чуть больше чем ничего.
          Если ВСУ осуществит пуск чего-то такого в сторону Москвы, интересно, кто будет виноват в том, что тот же «Стриж» упадет на жилой дом и разнесет его?

          Виноват будет тот кто ПВО так построил что какой-то Стриж долетит до Москвы и его не обнаружат , не собьют.
          Ещё ответ вопросом на кто будет виноват, а кто виноват в том что эти ракеты долетели до Энгельса? Кто-нибудь слышал о снятиях, расследованиях ............. тишина. Не стоит в такой период нашей жизни раскачивать лодку.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 04:24
    +4
    Надо понимать логику военных.
    Возможная гибель мирного населения от падения сбитого аппарата станет предметом обвинения украинских ВСУ и высшего политического вруководства в "бесчеловечности и нарушении правил ведения войны"

    Но вот попадание таких аппаратов на территорию Кремля, Администрации президента, домов Думы или Правительства, МО,
    ДОМа-2 отскочит военным огромнейшими неприятностями с понижением в должностях высоких начальников и судом военного трибунала для начальников рангом пониже и прочих назначенных стрелочников.
    Поэтому лучше подстраховать самые значимые дома и объекты, а также и самих себя при разумных затратах техники, чем разворачивать полукольцо по окраинам города с впятеро большим расходом комплексов ПВО.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 04:57
      +1
      Но вот попадание таких аппаратов на территорию Кремля, Администрации президента, домов Думы или Правительства, МО,


      Слишком уязвимы стали они после приближения НАТО к границам России
      А не пора ли правительственные учреждения России переносить вглубь Уральских гор или в Сибирь?
      Санкт-Петербург теперь на расстоянии удара истребителя Ф-16 базирующегося в Прибалтике...с вхождением Финляндии в НАТО так для ударной авиации НАТО вообще рай будет.
      1. курвиметр
        курвиметр Сегодня, 05:59
        -1
        Вот построите там, со своими подельниками-либерастами, города как г-н Шойгу обещал, тогда и переедут... lol
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 05:01
    -4
    Ну надо с чего-то начинать, тем более друзья автора из США поставляют ракеты хорошей такой дальности, а у ВСУк мечта - пальнуть по Москве.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 05:15
      +2
      Прилетевшую по Москве баллистическую ракету - сбивай не сбивай, а упадёт она туда, куда целили.
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 07:01
        +1
        Цитата: NG inform
        Прилетевшую по Москве баллистическую ракету - сбивай не сбивай, а упадёт она туда, куда целили.

        За баллистическую - модно получить ответку в виде полсотни ядерных.
  6. Unknown
    Unknown Сегодня, 05:16
    +7
    И вот, судя по всему, к нашим генералам в Минобороны поступила какая-то информация о том, что в Украине появилось-таки оружие, способное спокойно долететь до Москвы, то ли что еще из этой же оперы, но наши генералы явно забеспокоились. Видимо, они считают, что Минобороны – самая важная цель для ВСУ.
    Когда услышал эту новость ,про установку ЗРПК на крышах, думаю фейк, чья то неудачная шутка. Оказалось, всё всерьёз. Что ж, можно только сказать ," шел одиннадцатый месяц войны" , ах не точно , ...СВО. Довоевались. С таким генералитетом, далеко пойдём .А что делать, других то нету? «Каков поп, таков и приход». Какие в СССР дома прочные делали то ...да. Скажут,, вон в 41- году, тоже на крышах, средства ПВО ставили. Ну, тогда немец стоял в 25-киллометрах от Москвы, не то что сейчас. Про олимпиады вспомнили .Да чтоб в СССР, во время Олимпиады- 80, к примеру " Шилку" , на крыши затаскивали, не могло быть, потому, что не могло быть, хотя напряженность была, в Афган вошли .Да о чём речь, РФ не СССР. Зато как браво рапортовали..Уровень потенциала системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района достаточен, чтобы обеспечить защиту от ракетного оружия вероятного противника, заявил командир дивизии ПРО Первой армии ПВО и ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил РФ полковник Андрей Чебурин.
    «Модернизация системы ПРО продолжается постоянно. Идёт модернизация нашей гордости — локатора, разрабатываются новые огневые средства поражения»,     и далее ....По словам А.Чебурина, «нынешняя система ПРО не устареет в ближайшие десятилетия».
    Он отметил, что все офицеры соединения, обеспечивающего противоракетную обороны Москвы и Центрального промышленного района, проходят психологическую подготовку, не менее одного раза в году они проходят психологическое тестирование.... Вона как, всё в лучшем виде .Скоро будет так...
  7. Юрий Мартыненко
    Юрий Мартыненко Сегодня, 05:23
    -4
    Автор статьи интересный человек и пишет вроде правильно , полочкам всё риски разложив .
    А только не ко времени такие сейчас статьи , бросил дрожи - будет пена , не забывайте об этом .
    Вы думаете только адекватные здесь люди на форуме ?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 07:11
      0
      Заодно и демографию в Сибири и Дальнем Востоке поправим!!! good
      Дед рассказывал, как жители столицы «драпали» в 41. «Одни стояли в очередях в военкоматы, оставались ночевать в цехах, дежурили на крышах, другие «драпали». На машинах, подводах, тележках, детских колясках и санках везли мебель, скраб, баулы. Одна Москва готовилась воевать - другая бежала.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:57
    +4
    Цитата: Юрий Мартыненко
    А только не ко времени такие сейчас статьи

    Да да как нанесут натовцы руками укронациков удар по Москве или Санкт-Петербургу будет как раз ко времени.
    Война приняла характер позиционного противостояния...а хуже чем ужаса без конца ничего нет...когда все это закончится совершенно непонятно. request Слишком половинчаты и размыты цели СВО.
    1. TerraSandera
      TerraSandera Сегодня, 07:04
      0
      Чем скорее он будет, тем быстрее там очнутся и поймут, что воевать нужно, а не в сво с замирениями играть.
  9. t200404
    t200404 Сегодня, 06:47
    -1
    Обязательно отправят , к гадалке не ходи , а сдержать может только гарантия ответного удара .причем по персоналиям .
  10. Адрей
    Адрей Сегодня, 06:59
    0
    Интересно, а кто будет виноват?

    Странно, а что непонятно автору? Лавров же все четко сказал:
    «украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, всем нормам международного права, расположилось в жилых кварталах и это стало причиной того, что ракета противовоздушной обороны в итоге попала в этот дом».

    На этом ресурсе неоднократно озвучивалось, что для Украины это война, вот ее законы они и нарушают. А у нас СВО, международных законов СВО я в сети негде не нашел request
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:08
    +1
    А в Госдуме вообще объявили фейком все, что касается размещения ЗРК на крышах Москвы.

    Если Панцири разместили на крышах почти в центре Москвы, то куда будут падать сбитые БПЛА, отработавшие ракеты а снаряды? На голову москвичам?
    Я знаю о не очень большой любви "расеян" к москвичам, но не до такой же степени, что бы тиражировать укрофейки на популярном сетевом ресурсе.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:12
      0
      Если Панцири разместили на крышах почти в центре Москвы, то куда будут падать сбитые БПЛА, отработавшие ракеты а снаряды? На голову москвичам?

      А Вы думаете на головы генералов из МО? Так там похоже безголовые сидят, они даже подумать об этом не могут.
  12. Дес
    Дес Сегодня, 07:37
    0
    Из статьи:
    "Вообще эта история с водружением на крыши «Панцирей» отдает запахом поспешности, если не сказать, паники.
    Как тут не старайся, а внизу будет Москва, и сбитые ракеты будут падать на московские дома.
    В общем, перспектива у москвичей не очень.
    ...«Панцири» будут ронять ракеты на Москву – это не самое лучшее, что могло бы случиться.
    Очень на то рассчитываю. Очень не хотелось бы увидеть Днепр в Москве.
    Если ВСУ осуществит пуск чего-то такого в сторону Москвы, интересно, кто будет виноват в том, что тот же «Стриж» упадет на жилой дом и разнесет его? "
    Интересная статья для анализа состояния человека, его настроения и мотивов к такой подаче информации))). Прям рефрен чёткий. По мне так, если есть опасность, то оправдано такое решение(размещение на крыше ПВО). А чем собьют "Стриж", "Панцирем" или более легким ЗРК над территорией города, уже не имеет значения. Значит надо раньше перехватывать. Думаю над этим работают.