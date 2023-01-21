Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

При дальнейших попытках украинских войск удержать Бахмут у России появляется возможность выиграть время, помешав в итоге Украине готовиться к весеннему наступлению. Причина в том, что на этом направлении у российской армии больше сил и средств, включая артиллерию.

Продолжают появляться подробности переговоров американских силовиков (глав силовых и разведывательных ведомств, включая ЦРУ) с представителями киевского режима. Напомним, что несколько дней назад главком ВСУ Валерий Залужный был вызван в Польшу, где с ним побеседовал глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.В просочившейся в прессе информации говорится о том, что американский генерал призвал Залужного осуществить вывод украинских войск из Бахмута (Артёмовска).В материале «Франс-Пресс» приводится заявление неназванного чиновника американской администрации, который подтвердил обращение американских силовиков к представителям украинского командования по поводу Бахмута. В статье говорится, что в США считают, что дальнейшие попытки удержать Бахмут мешают вести подготовку к масштабному наступлению, которое намечалось на весну. Поэтому из Бахмута нужно отступить.Из материала:Отмечено, что пока Украина не обладает такими ресурсами, которые позволяли бы ей одновременно удерживать под своим контролем Артёмовск и готовиться к наступлению. Дополнительно указано, что Украине рекомендовано дождаться нового пакета военной помощи, в составе которого в том числе БМП «Брэдли» и БТР «Страйкер».