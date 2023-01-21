Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

9
Представитель Пентагона заявил, что США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута

Продолжают появляться подробности переговоров американских силовиков (глав силовых и разведывательных ведомств, включая ЦРУ) с представителями киевского режима. Напомним, что несколько дней назад главком ВСУ Валерий Залужный был вызван в Польшу, где с ним побеседовал глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.


В просочившейся в прессе информации говорится о том, что американский генерал призвал Залужного осуществить вывод украинских войск из Бахмута (Артёмовска).

В материале «Франс-Пресс» приводится заявление неназванного чиновника американской администрации, который подтвердил обращение американских силовиков к представителям украинского командования по поводу Бахмута. В статье говорится, что в США считают, что дальнейшие попытки удержать Бахмут мешают вести подготовку к масштабному наступлению, которое намечалось на весну. Поэтому из Бахмута нужно отступить.

Из материала:

При дальнейших попытках украинских войск удержать Бахмут у России появляется возможность выиграть время, помешав в итоге Украине готовиться к весеннему наступлению. Причина в том, что на этом направлении у российской армии больше сил и средств, включая артиллерию.

Отмечено, что пока Украина не обладает такими ресурсами, которые позволяли бы ей одновременно удерживать под своим контролем Артёмовск и готовиться к наступлению. Дополнительно указано, что Украине рекомендовано дождаться нового пакета военной помощи, в составе которого в том числе БМП «Брэдли» и БТР «Страйкер».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:17
    0
    Интересно мне - они на самом деле планируют весеннее наступление или это влажные мечты хозяев? И вопрос на миллион - а к весне будет кому наступать, или расчёт на польско-литовскую рать? Ну да ладно, как говорил Змей Горыныч - пожуём увидим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:24
      +3
      На текущий год наличного пушечного мяса с избытком хватит,поверьте.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:26
        +1
        Если не хватит, ещё подвезут. Мир большой и отморозков много.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:25
      +1
      Конечно планируют, американцы рациональные бесы, потери окраинцев их не смущают, техники своей они завезут к весне достаточно
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:18
    +1
    теперь понятно, что бойцы ВСУ, без приказа покидающие позиции под Бахмутом, они просто не хотят расстраивать Марка Милли
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    0
    США рекомендовали командованию ВСУ дать приказ на отступление из Бахмута
    Такая "отеческая забота" американцев просто умиляет. А на деле - сохраните силы и людской резерв для "решающего удара", а технику мы подкинем в нужных количествах. Вот только получится ли такой "решающий удар", да и послушает ли Зеленский своих наставников когда видно, что крыша у него поехала окончательно.
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:24
    0
    главком ВСУ Валерий Залужный был вызван в Польшу, где с ним побеседовал глава объединённого комитета начальников штабов Марк Милли

    Напомнило, как Гитлер вызывал Муссолини на ковёр за позорный разгром 8 итальянской армии под Сталинградом. Более 200К потерь за полгода. :)
    История некоторых ничему не учит. :)
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 07:28
    -2
    Катал я «Страйкер»- дерьмище полное. Броня картонная, дамаг с пробитием ниже среднего, пока прокачал- исплевался весь.
  6. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:38
    0
    Хорошо хоть наше МО молчит как рыба, а не кричит из всех углов о решающих наступлениях... Ещё бы блохеры и военкоры рты прикрыли и было бы, хорошо