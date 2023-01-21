Артиллерийскими и авиационными ударами ВС РФ не позволили противнику доукомплектоваться и перегруппироваться в Курахово

В вечернее и ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в прифронтовых населённых пунктах Донбасса. Основные удары пришлись по местам скопления живой силы, складам оружия, боеприпасов и средств обеспечения ВСУ в Курахово.
После освобождения ВС РФ большей части города Марьинка несколько потрёпанных боями украинских подразделений отступили в западном направлении – в основном в сторону Курахово. Там предполагалось не только провести перегруппировку с доукомплектованием личным составом подразделений, но и сформировать дополнительные линии обороны – по примеру тех, которые создавались ВСУ в Артёмовске.
Выявив военную активность в городе Курахово, по объектам, на которых такая активность была зафиксирована, были нанесены авиационные и артиллерийские удары. Поражены несколько объектов с находившимися на них украинскими военными, в том числе и теми, кто после мобилизации прибыл для осуществления ротационных мероприятий и доукомплектования подразделений. Планы ВСУ в итоге были сорваны.
Одновременно с этим российские войска нанесли огневое поражение противнику на правобережье Днепра – в городах Марганец и Никополь, находящихся под контролем украинского режима.
Возможное продвижение к западу от Марьинки может позволить ВС РФ осуществить охват группировки противника, находящейся в Авдеевке.
Там тоже идут бои с продвижением российской армии к северу от населённого пункта Первомайское – в районе Водяного.