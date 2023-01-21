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Артиллерийскими и авиационными ударами ВС РФ не позволили противнику доукомплектоваться и перегруппироваться в Курахово

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Артиллерийскими и авиационными ударами ВС РФ не позволили противнику доукомплектоваться и перегруппироваться в Курахово

В вечернее и ночное время суток российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в прифронтовых населённых пунктах Донбасса. Основные удары пришлись по местам скопления живой силы, складам оружия, боеприпасов и средств обеспечения ВСУ в Курахово.


После освобождения ВС РФ большей части города Марьинка несколько потрёпанных боями украинских подразделений отступили в западном направлении – в основном в сторону Курахово. Там предполагалось не только провести перегруппировку с доукомплектованием личным составом подразделений, но и сформировать дополнительные линии обороны – по примеру тех, которые создавались ВСУ в Артёмовске.

Выявив военную активность в городе Курахово, по объектам, на которых такая активность была зафиксирована, были нанесены авиационные и артиллерийские удары. Поражены несколько объектов с находившимися на них украинскими военными, в том числе и теми, кто после мобилизации прибыл для осуществления ротационных мероприятий и доукомплектования подразделений. Планы ВСУ в итоге были сорваны.

Одновременно с этим российские войска нанесли огневое поражение противнику на правобережье Днепра – в городах Марганец и Никополь, находящихся под контролем украинского режима.

Возможное продвижение к западу от Марьинки может позволить ВС РФ осуществить охват группировки противника, находящейся в Авдеевке.



Там тоже идут бои с продвижением российской армии к северу от населённого пункта Первомайское – в районе Водяного.
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +1
    Основные удары пришлись по местам скопления живой силы, складам оружия, боеприпасов и средств обеспечения ВСУ в Курахово.
    Вот и перегруппировались на свою голову. С каждым таким ударом у ВСУ все меньше шансов на какой-то планируемый ими успех. И это хорошо.
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:47
      0
      Достаточно у них ещё людских ресурсов... Знакомые партизаны пишут, хапают везде.... Мужики боятся выйти за хлебом... Зато в, Германии митинг дайте танков, но сами мы останемся у вас))) Шапито