Военное обозрение
Войти Регистрация

Площадь освобождённых ВС РФ за сутки территорий Запорожской области превысила 160 квадратных километров

13
Площадь освобождённых ВС РФ за сутки территорий Запорожской области превысила 160 квадратных километров

Появляются дополнительные подробности активизации российских войск на Запорожском направлении. ВС РФ не стали «дожидаться» того, когда противник осуществит давно анонсированное им же наступление в сторону Мелитополя с целью перерезать для России сухопутный коридор в Крым, и проводят операцию по оттеснению противника в районе города Орехов.


Накануне министерство обороны России подтвердило успех в нескольких населённых пунктах, включая освобождение села Лобковое к западу от Орехова. Одновременно с этим российские войска как минимум вошли в населённый пункт Малая Токмачка, освободив село Белогорье. Таким образом, группировка противника в районе Орехова попадает в оперативные клещи ВС РФ, оказываясь сжатой с трёх сторон – с юга, востока и запада. Путь один – разгром или отступление в направлении Таврийского, на север.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что в течение суток российская армия продвинулась в районе Орехова примерно на 7 км.

При этом общая площадь освобождённых за сутки территорий Запорожского региона превысила 160 кв.км.



Владимир Рогов отмечает, что в процессе наступления освобождены не менее семи населённых пунктов (к ним относятся упомянутые Лобковое, Белогорье, Малая Токмачка и другие сёла в окрестностях Орехова).

На данный момент противник пытается перегруппироваться и выстроить новые линии обороны, понимая, что при дальнейшем развитии успеха такими темпами российские войска могут выйти к административному центру региона - городу Запорожье - в течение нескольких дней.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 07:59
    +3
    Судя по всему в дело пошли артиллерийские боеприпасы со спутниковым наведением. Косвенные свидетельства есть. Если количество Орлан-30 так же возросло, то возросла и частота применения Краснополей с лазерным наведением.
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 08:08
      +4
      Прекратите) У нас нет ничего, всё украли... Местные эксперты не дадут соврать) и вообще наше положение критическое, даже президент не настоящий
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 08:10
    0
    С одной стороны, понятно, что каждый метр из этих освобождённых территорий давался с потом и кровью.
    Но с другой.... вся эта территория- это суммарно прямоугольник 10х16 км.
    Можно ли считать такой кусок, отбитый у неприятеля, большим успехом наших войск?
    Все время гложат сомнения.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:18
      +5
      Ну вообще-то это почти 100 княжеств Монако - можно ведь и так посмотреть
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:19
      +4
      с одной стороны- не сказать что много, но с другой, на фоне последних месяцев и при учете, что это за сутки- думаю успехом назвать вполне можно..
    3. Denis812
      Denis812 Сегодня, 08:34
      +1
      Вопрос не в площади вовсе.
      Вопрос в том, является ли это прорывом стратегической обороны ВСУ на данном направлении? Есть ли у ВСУ в тылу данного участка укреп.районы подобные тем, которые только что прорваны?
      Если ответ на первый вопрос - ДА, а на второй НЕТ, то прорыв это оч.серьёзный успех.
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:23
    -1
    А как их оборонять без укрепленных рубежей,когда украинцы с новыми поставками вооружений в контратаку пойдут?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:26
      +3
      тут все довольно просто -не давать им пойти в контратаку
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:32
      +3
      Во-первых, как заметили выше, можно не дать им пойти в контратаку. Во-вторых, есть такое понятие, как организованное отступление: если тяжко, отошли к уже имеющимся оборонительным рубежам и зацепились за них. В-третьих, просто интересно вот что. Вы так уверены в этой контратаке, что даже используете "когда" вместо "если"?
  4. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 08:28
    +4
    По сравнению с темпами на Донбассе в Запорожье всё происходит быстрее, я посмотрю. Может быть, стоит тут как раз силы и сосредоточить? Если, конечно, резервы позволяют это сделать, не ослабляя давление на Донбассе. А если ещё и над Киевом и западной Украиной нависать российско-белорусской группировкой, не давая перебросить резервы оттуда...
    Всё происходящее выглядит хорошо, болеем за наших. Надеюсь только, не будет как весной и летом-осенью: сначала наступление, наступление, молотят ВСУ парни, всё идёт хорошо, а потом за неделю-две всё аннулируется. Все молодцы, всем удачи и спасибо за вашу работу, возвращайтесь живые!
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:36
    +1
    ВС РФ действуют по принципу: Вы до сих пор не наступаете? тогда мы идём к Вам!!
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:37
    -2
    До сентябрского контраступления всу площадь захвченных РФ територий была вроде 200к кв км, дальше массовые отступления с бросаниeм техники
    Заметил особенность, ровно после недели после звильнення Изюма или Лимана были обнаружены братские могилы с мирными жителями
  7. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 10:20
    -1
    Оно вроде и хорошо, но у меня дежавю.
    В прошлом году летом тоже рапортовали о квадратных километрах (то, 40, то 60, а то и целых 100!), а в это время ВСУ готовились к наступлению чтобы отжать назад сразу 20000