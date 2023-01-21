Площадь освобождённых ВС РФ за сутки территорий Запорожской области превысила 160 квадратных километров

Появляются дополнительные подробности активизации российских войск на Запорожском направлении. ВС РФ не стали «дожидаться» того, когда противник осуществит давно анонсированное им же наступление в сторону Мелитополя с целью перерезать для России сухопутный коридор в Крым, и проводят операцию по оттеснению противника в районе города Орехов.Накануне министерство обороны России подтвердило успех в нескольких населённых пунктах, включая освобождение села Лобковое к западу от Орехова. Одновременно с этим российские войска как минимум вошли в населённый пункт Малая Токмачка, освободив село Белогорье. Таким образом, группировка противника в районе Орехова попадает в оперативные клещи ВС РФ, оказываясь сжатой с трёх сторон – с юга, востока и запада. Путь один – разгром или отступление в направлении Таврийского, на север.Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что в течение суток российская армия продвинулась в районе Орехова примерно на 7 км.При этом общая площадь освобождённых за сутки территорий Запорожского региона превысила 160 кв.км.Владимир Рогов отмечает, что в процессе наступления освобождены не менее семи населённых пунктов (к ним относятся упомянутые Лобковое, Белогорье, Малая Токмачка и другие сёла в окрестностях Орехова).На данный момент противник пытается перегруппироваться и выстроить новые линии обороны, понимая, что при дальнейшем развитии успеха такими темпами российские войска могут выйти к административному центру региона - городу Запорожье - в течение нескольких дней.