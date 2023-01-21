Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

Указ президента Российской Федерации о создании ядерных торпед «Посейдон» встревожил Запад. Ведь последствия применения этого новейшего оружия для западных стран могут быть катастрофическими. Об этом, в частности, пишет обозреватель британского издания The Express Рохан Гупта.
Как отмечает автор, решение президента России о разработке торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на страны Североатлантического альянса. Ведь «Посейдон» может развивать скорость до 200 километров в час, при этом маневрировать, а силы разведки и наблюдения противника не смогут ее обнаружить и сообщить координаты для перехвата.
Гупта называет одним из важнейших компонентов торпеды ядерную силовую установку. Именно она позволяет «Посейдону» преодолевать любое расстояние. Достигнув цели, торпеда взрывается и создает волну, сравнимую с цунами. Эта волна «накрывает» побережье потенциального противника, сметая все на своем пути.
Последствия для многих стран НАТО могут быть катастрофическими, особенно если речь о таких государствах, как, скажем, Великобритания. Гупта сделал вывод, что в настоящее время в мире отсутствует оружие, которое могло бы противостоять российским торпедам «Посейдон».
Напомним, что ранее стало известно об изготовлении первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки ВМФ России «Белгород». Торпеды должны быть поставлены на вооружение российской атомной субмарины в ближайшее время, что еще более встревожило Запад.