Военное обозрение
Войти Регистрация

Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

42
Британская пресса: Решение президента России о создании торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на НАТО

Указ президента Российской Федерации о создании ядерных торпед «Посейдон» встревожил Запад. Ведь последствия применения этого новейшего оружия для западных стран могут быть катастрофическими. Об этом, в частности, пишет обозреватель британского издания The Express Рохан Гупта.


Как отмечает автор, решение президента России о разработке торпед «Посейдон» окажет «невероятное влияние» на страны Североатлантического альянса. Ведь «Посейдон» может развивать скорость до 200 километров в час, при этом маневрировать, а силы разведки и наблюдения противника не смогут ее обнаружить и сообщить координаты для перехвата.

Гупта называет одним из важнейших компонентов торпеды ядерную силовую установку. Именно она позволяет «Посейдону» преодолевать любое расстояние. Достигнув цели, торпеда взрывается и создает волну, сравнимую с цунами. Эта волна «накрывает» побережье потенциального противника, сметая все на своем пути.

Последствия для многих стран НАТО могут быть катастрофическими, особенно если речь о таких государствах, как, скажем, Великобритания. Гупта сделал вывод, что в настоящее время в мире отсутствует оружие, которое могло бы противостоять российским торпедам «Посейдон».

Напомним, что ранее стало известно об изготовлении первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки ВМФ России «Белгород». Торпеды должны быть поставлены на вооружение российской атомной субмарины в ближайшее время, что еще более встревожило Запад.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 08:21
    +1
    Торпеды должны быть поставлены на вооружение российской атомной субмарины в ближайшее время,

    Эти торпеды уже должны стоять на боевом дежурстве у берегов наглосаксов...........
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:39
      +1
      Карта западной Европы, которую гарантированно не затронет цунами высотой 60 метров
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:21
    +9
    Самое печальное для США они не могут ответить аналогичным оружием, в связи с отсутствием полномасштабных целей на побережье России, их просто нет, зато Америка и Британия в миг превращаются в дно океана, и МБР для атаки особо не нужны, и их дорогостоящяя развернутая система ПРО просто будет зрителем в первом ряду.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:33
      0
      Silver99
      Сегодня, 08:21
      НОВЫЙ
      +1
      Самое печальное для США они не могут ответить аналогичным оружием, в связи с отсутствием полномасштабных целей на побережье России, их просто нет, зато Америка и Британия в миг превращаются в дно океана, и МБР для атаки особо не нужны, и их дорогостоящяя развернутая система ПРО просто будет зрителем в первом ряду.
      Вот и держать бы всю эту нехристь на "Посейдоновом" крючке. Или для них опять всё это мультики?
    2. Raymond
      Raymond Сегодня, 08:35
      -21
      Торпеда никого не интересует, кроме того, кого она отпугивает.

      В рациональном смысле Америка смотрит на лодку, которая несет все торпеды.
      Если он запускает торпеду, он запускает только одну. И только один из них не является проблемой.

      Но Америка видит, что Россия производит дорогую торпеду, дорогую гиперзвуковую ракету, дорогой авианосец в ремонте, очень дорогой новый крейсер в ремонте... а русский солдат на Украине не может есть, потому что нет денег.

      Таким образом, Америка наблюдает за тем, как лодка проходит под камерой, и ждет, пока Россия останется без денег.
      Через некоторое время Америка покупает лодку, чтобы подарить ее своему китайскому другу, а у русского есть деньги (нефтедоллары)... чтобы построить другую, более дорогую лодку.

      А один российский солдат на Украине умер от голода.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 08:50
        +12
        Цитата: Raymond
        В рациональном смысле Америка смотрит на лодку, которая несет все торпеды.
        Если он запускает торпеду, он запускает только одну. И только один из них не является проблемой.

        Типичный бред из-за границы.
        Цитата: Raymond
        Но Америка видит, что Россия производит дорогую торпеду, дорогую гиперзвуковую ракету, дорогой авианосец в ремонте, очень дорогой новый крейсер в ремонте... а русский солдат на Украине не может есть, потому что нет денег.

        Цитата: Raymond
        А один российский солдат на Украине умер от голода.

        Назовите фамилию и воинскую часть этого солдата. Лично проверю и посылку с продуктами отправлю, если подтвердится. А вообще, если говорить цензурно, можно ответить фразой Путина - пургу несёте.
        1. Raymond
          Raymond Сегодня, 09:22
          -10
          Да, вполне возможно, что это будет метель, будущее покажет.
          https://youtu.be/nifxKIhFSuw
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 08:51
        +1
        хотите сказать, что американские авианосцы это бюджетный вариант
        1. Raymond
          Raymond Сегодня, 09:40
          -7
          Да, потому что прямо сейчас, например, они отдыхают на Средиземном море для одного из них.
          Военный корабль США Джордж Буш был в Марселе на Новый год...
          Он остался в этом районе...
          Он принадлежит к классу Нимица.
    3. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 09:16
      +1
      Получается то что веками два океана служащие сша как отменная защита от всех войн сегодня превратилась наоборот в их погибель ...потенциальную. Россия сумела ихнюю естественную защиту превратить в средство нападения..причем без шанса перехвата.
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:22
    +5
    интересная логика- Воеводу и Сармат они не боятся, а Посейдона- боятся.. лепят из России - империю зла журналисты британские..
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:33
      +4
      последствия взрыва атомной бомбы-известны и понятны, последствия применения "посейдона" неизвестны,и теоретические,показательных,"бросковых" доказательств нет,а как их проведёшь ? так что...только на слово и своим фантазиям верить.хотя, неизвестность иногда пугает сильнее.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:39
        +2
        Цитата: Дедкастарый
        неизвестность иногда пугает сильнее.

        тут Вы безусловно правы! поэтому подоплека таких статей- "поддержим Украину, пусть ослабят русских, а то они придут и захватят нас со всей ЕС в рабство.. еще и Посейдоном бахнут, если не сдадимся-поэтому никому, против поддержки ВСУ - не возражать!"
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 08:48
          +1
          вы цунами видите ? я-нет."глубинная бомба",только очень мощная.
      2. Попандос
        Попандос Сегодня, 08:46
        +2
        последствия применения "посейдона" неизвестны

        Зря Вы так, очень даже известны. Подводные ядерные взрывы проводили и США и СССР. Посмотрите в вики, там все очень хорошо расписано.
      3. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 09:05
        -1
        Ещё как известны. Не один десяток подводных взрывов произвели. Можно ориентироваться на подводные землетрясения например 2004 год. Мощность превышает атомную бомбу взорванную в Хиросиме в 1500 раз, максимально цунами зашли на 2 км в глубь суши.
        Допустим что созданное торпедой цунами будет мощнее в два раза, 4 км в глубь суши. Страшно другое. Зараженная местность. Невозможно будет использовать порты очень длительное время.
        Да о бросковых ....
        «Бросковые испытания» - это пуск полногабаритной ракеты без боевой части и запуска маршевого двигателя, при котором МБР выстреливается из транспортно-пускового контейнера с помощью порохового аккумулятора давления на высоту 30 - 40 метров.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 09:30
          0
          Цитата: ВАШ
          «Бросковые испытания» - это пуск полногабаритной ракеты без боевой части и запуска маршевого двигателя, при котором МБР выстреливается из транспортно-пускового контейнера с помощью порохового аккумулятора давления на высоту 30 - 40 метров.

          очнитесь...при чём тут МБР ?
        2. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 09:50
          0
          Цитата: Попандос
          последствия применения "посейдона" неизвестны

          Зря Вы так, очень даже известны. Подводные ядерные взрывы проводили и США и СССР. Посмотрите в вики, там все очень хорошо расписано.

          Цитата: ВАШ
          Ещё как известны. Не один десяток подводных взрывов произвели.

          И какой мощности были подводные взрывы ? можно сопоставить с «Посейдоном», что бы спрогнозировать результат ?
      4. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 09:19
        +1
        на англосаксов и американцев действует усиливающийся страх перед Посейдоном потому что они выращены на голливудсткой пропаганде...а там только чего стоит один фильм Послезавтра с убийственным цунами. Ну вот они и проецируют эти последствия на себя.
      5. Raymond
        Raymond Сегодня, 09:24
        -4
        Есть какие-нибудь теоретические доказательства ?

        этот научный метод существует ?
    2. D16
      D16 Сегодня, 09:01
      +1
      а Посейдона- боятся..

      Старт Воеводы обнаруживается без особых проблем и является началом конца. Старты Посейдонов могут произойти от причала в Северодвинске и отследить их невозможно. Потом происходит снос портов и накрывается медным тазом сценарий победного вступления в войну, так хорошо сработавший в прошедших мировых войнах. Как на это реагировать? Ракеты в шахтах, спутники молчат. laughing
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 09:13
        +2
        Цитата: D16
        Потом происходит снос портов и накрывается медным тазом сценарий победного вступления в войну, так хорошо сработавший в прошедших мировых войнах. Как на это реагировать?

        при условии, что все эскадры,стоят "на бочках" у берегов. а не в океане с заданием.т.е.удар должен быть упреждающим и выверенным,когда основной состав у берега.а не в "полной снаряге" в походе...не ?
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 09:28
          +2
          Цитата: Дедкастарый
          при условии, что все эскадры,стоят "на бочках" у берегов. а не в океане с заданием.т.е.удар должен быть упреждающим и выверенным,когда основной состав у берега.а не в "полной снаряге" в походе...не ?

          Не думаю что это главная цель для такого агрегата как Посейдон. Чужой флот может находится где угодно, хоть в полной безопасности, а вот снабжение этого флота... Тут-то и задумаешься про порты и вообще побережье.
        2. D16
          D16 Сегодня, 10:11
          -1
          когда основной состав у берега.а не в "полной снаряге" в походе...не ?

          Конечно. Проще уничтожить портовую инфраструктуру, чем потом бороться с одиночными кораблями, ведь в нынешних реалиях их никто не станет собирать в конвои, уничтожаемые оптом с помощью ЯО.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:13
        0
        а те МБР, которые у них на АПЛ на дежурстве, которые в глубине суши, которые предназначены для авиадоставки? они как исчезнут, после Посейдона? не.. Посейдон это оружие после Воеводы-чтобы конец- точно состоялся, хотя бы на побережье..
        1. D16
          D16 Сегодня, 10:16
          0
          Посейдон это оружие после Воеводы

          Это оружие перед Воеводой для относительно бескровного запаковывания англосаксов на их территориях. А Воевода (Сармат) ultima ratio regum.
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 10:24
            -1
            Вы, почему-то упорно не замечаете факта, что после Посейдона, если он будет до Воеводы- их ЯО (которое у них не в портах в основном) будет тоже применено по РФ.. поэтому как раз основной удар- это к МБР-одна из целей которых - их ЯО и что еще важнее арсеналы, а Посейдон-больше для того, чтобы они даже не думали о первом, безответном ударе по нам..
  4. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:22
    +2
    Таки шо пацаны з лондонграда сцыкотно ? От тож ... Значит закрыли свои варежки и сопите у две дырочки ... Ша инглиш ... grandmother..Танки у коридоре ... wink
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
      0

      30 вис (Юрий)
      Сегодня, 08:22
      НОВЫЙ
      0
      Таки шо пацаны з лондонграда сцыкотно ? От тож ... Значит закрыли свои варежки и сопите у две дырочки ... Ша инглиш ... grandmother..Танки у коридоре ... wink
      Жителю городу Герою Севастополю моё hi ! Я вот так же мыслю, чтобы "Посейдон" у них, лондоноградцах и фашингтоноградцах, в головах был круглые сутки. wink Засыпая, молились своему дьяволу, чтобы за ночь их не смыло до крабов) .
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:27
    +1
    бозреватель британского издания The Express Рохан Гупта

    Я предлагаю Рохану перестать ориентироваться на эстонские СМИ и читать российскую прессу.
    Тогда бы он уже давно бы знал, что по "Посейдонам" не только принято решение о создании, но уже даже первая партия сделана. :)

    И второе:
    Торпеда взрывается и создает волну, сравнимую с цунами. Эта волна «накрывает» побережье потенциального противника, сметая все на своем пути.

    Это не было бы так интересно, если бы не то, что данная волна помимо воды будет нести с собой последствия ядерного взрыва в виде радиоактивных элементов. Поэтому те, кого цунами не убъёт воздействием воды будут медленно дохнуть от радиации и очень завидовать мёртвым.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:30
    +2
    Если трезво проанализировать действия запада, нас они совершенно не боятся, потому что все вундерваффе пустой звук, без отсутствия решимости его применить. А решимости не будет, потому что дети "элиты" живут в этих самых западных странах (вспомним из истории, как князья своих детей в орду отправляли)
    1. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 08:39
      -2
      Кто из детей элиты, принимающей решение о применении ЯО живет за границей?
      1. Raymond
        Raymond Сегодня, 10:58
        0
        Катерина... и не забывайте, что внучку Путина зовут Зеленский, дочь Игоря...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +1
    окажет «невероятное влияние» на НАТО
    Нужно быть полностью отмороженным на голову, чтобы не принять во внимание новое российское оружие и не просчитать последствия его применения в случае прямого участия НАТО (нападения) в военном конфликте против России. А бриты и поляки в первую очередь должны умерить свою воинственность.
  8. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 08:39
    +1
    Самое загадочное и полностью покрытое тайной оружие возмездия России .
    Торпеды должны быть поставлены на вооружение российской атомной субмарины в ближайшее время

    В то же время другое западное издание другого мнения .
    К примеру, популярный исследователь подводных операций H.I.Sutton утверждает, что россияне прибедняются, и "Посейдон" находится на боевом дежурстве уже около двух лет. И последние испытания "Белгорода" всего лишь повод, чтобы заявить об этом официально.

    Так это или нет никто докладывать не будет . Но то , что такое оружие имеется , уже можно считать свершившимся фактом .
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:02
      +1
      скорее всего так и есть, просто не хотят пугать лишний раз западных партнёров
  9. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:18
    0
    Да, волну цунами противоракетами не остановить. Взрыва даже одного "посейдона" достаточно чтоб нанести огромный экономический ущерб побережьям США, Англии и Европы, уничтожить портовую инфраструктуру, Торговый, рыболовный и военные флоты и т.д.
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:41
    +1
    Давно пора потопить источник мирового зла - Британские острова
  11. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 09:42
    0
    Последствия для многих стран НАТО могут быть катастрофическими, особенно если речь о таких государствах, как, скажем, Великобритания.
    Ну прям. Достаточно посмотреть подробный географический атлас с физическими картами. Катастрофическими последствиями применение Посейдона может грозить только Голландии. Даже для Бельгии - это уже перейдет в разряд серьезных, но не катастрофических событий. Лондон-Берлин-Париж-Рим это не смоет. Вашингтон - тем более.
    Но да, для военно-морских баз НАТО и немалого числа крупных вражеских городов на побережье - это будет катастрофой.
  12. Комментарий был удален.
  13. Raymond
    Raymond Сегодня, 09:59
    -1
    Цитата: Hagen
    Цитата: Raymond
    В рациональном смысле Америка смотрит на лодку, которая несет все торпеды.
    Если он запускает торпеду, он запускает только одну. И только один из них не является проблемой.

    Типичный бред из-за границы.


    Можете ли вы объяснить, в чем заключается этот бред ?

    Скорость звука в воде составляет 1480 м/c... ваша торпеда, летящая со скоростью 200 км/ч, слышна с момента запуска.
    Гиперзвуковая ракета (M > 5)летит быстрее звука, мы ее не слышим, пока она не появится.
    Бессмыслица-это тот, кто реализует противоречивые решения.

    И, как вы знаете, о "Курске" Вашингтон знал раньше Москвы...
    1. kulinar
      kulinar Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: Raymond
      Цитата: Hagen
      Цитата: Raymond
      В рациональном смысле Америка смотрит на лодку, которая несет все торпеды.
      Если он запускает торпеду, он запускает только одну. И только один из них не является проблемой.

      Типичный бред из-за границы.


      Можете ли вы объяснить, в чем заключается этот бред ?

      Скорость звука в воде составляет 1480 м/c... ваша торпеда, летящая со скоростью 200 км/ч, слышна с момента запуска.
      Гиперзвуковая ракета (M > 5)летит быстрее звука, мы ее не слышим, пока она не появится.
      Бессмыслица-это тот, кто реализует противоречивые решения.

      И, как вы знаете, о "Курске" Вашингтон знал раньше Москвы...

      Плюсанул за вопрос.
      Но тут,как и с "кинжалом",видит око ,да зуб неймёт.
      Может и обнаружат. Но средства поражения подводных объектов не предназначены для глубин более 500 метров. А ,из открытых источников ,известно что эта торпеда идёт глубже. Противодействие разработают,когда нибудь. После того,как придумают что делать с "кинжалом".
      Посейдон это оружие из системы "мертвая рука". До противника оно будет "ехать" несколько дней. И рванет,когда активный обмен ядерными ударами будет закончен. Так что бояться Посейдона , абсолютному большинству,которое погибнет при первом ударе,нет смысла.
      IMHO.
    2. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 11:05
      0
      "Et, comme vous le savez, Washington était au courant du Koursk avant Moscou..."
      Peut être tout simplement par ce que Washington en était la cause ?
      Comme l'Angleterre a été la première à savoir pour les NordStream ... :-)

      yandex
      "И, как вы знаете, Вашингтон знал о Курске раньше Москвы..."
      может быть, просто из-за того, что Вашингтон был причиной этого ?
      Как Англия первой узнала о Северном потоке...: -)