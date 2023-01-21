Глава Госимущества Украины Умеров спрогнозировал новое февральское наступление российской армии с трех направлений

В феврале 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации могут начать новое наступление на позиции ВСУ с трех основных направлений. Об этом заявил изданию The Daily Beast руководитель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
По утверждению высокопоставленного чиновника, наступление якобы планируется осуществлять с трех направлений – с территории Донбасса, с юга – со стороны Черного моря, и с севера – с территории Белоруссии. Российские войска, как считает Умеров, пересекут белорусскую границу и войдут на территорию Украины.
Украинский чиновник посетовал, что в настоящее время ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Он отметил, что армия сражается с российскими войсками «голыми руками», хотя Запад отправляет на Украину большое количество и военной техники, и боеприпасов.
Отметим, что оценки дальнейших перспектив вооруженного противостояния России и Украины разошлись. Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт достиг переломной точки. Однако, что это означает, не очень понятно, тем более, что и западные государственные и военные деятели не демонстрируют единства в оценке ситуации.
Например, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли отзывается о перспективах ВСУ довольно скептически и считает, что в 2023 году какие-либо успешные наступательные действия украинской армии невозможны, а его шеф министр обороны Остин настроен более оптимистично и считает, что ВСУ могут предпринять некое успешное наступление.