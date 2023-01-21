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Глава Госимущества Украины Умеров спрогнозировал новое февральское наступление российской армии с трех направлений

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Глава Госимущества Украины Умеров спрогнозировал новое февральское наступление российской армии с трех направлений

В феврале 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации могут начать новое наступление на позиции ВСУ с трех основных направлений. Об этом заявил изданию The Daily Beast руководитель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.


По утверждению высокопоставленного чиновника, наступление якобы планируется осуществлять с трех направлений – с территории Донбасса, с юга – со стороны Черного моря, и с севера – с территории Белоруссии. Российские войска, как считает Умеров, пересекут белорусскую границу и войдут на территорию Украины.

Украинский чиновник посетовал, что в настоящее время ВСУ испытывают дефицит оружия и боеприпасов. Он отметил, что армия сражается с российскими войсками «голыми руками», хотя Запад отправляет на Украину большое количество и военной техники, и боеприпасов.

Отметим, что оценки дальнейших перспектив вооруженного противостояния России и Украины разошлись. Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт достиг переломной точки. Однако, что это означает, не очень понятно, тем более, что и западные государственные и военные деятели не демонстрируют единства в оценке ситуации.

Например, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли отзывается о перспективах ВСУ довольно скептически и считает, что в 2023 году какие-либо успешные наступательные действия украинской армии невозможны, а его шеф министр обороны Остин настроен более оптимистично и считает, что ВСУ могут предпринять некое успешное наступление.
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:29
    +4
    На счет Белоруссии хотелось бы верить, но сейчас вряд ли. Та группировка пока будет в резерве на случай полномасштабного вторжения НАТО со стороны Польши и Литвы.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 09:11
      +1
      Я полагаю, с территории Белоруссии войска не пойдут. Там будет имитация для отвлечения сил бандеровцев.

      И немаловажен фактор Польши. С польской территории могут во фланг наступающей группировки ударить войска НАТО под флагами Украины. Новые интербригады(((
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 09:37
        +1
        Ну если с территории Польши ударит что-то под украинскими флагами - тогда по Варшаве прилетит Ярс или Сармат.
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 08:30
    +8
    "руководитель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров"

    какое отношение, этот человек с исконно украинским именем и фамилией имеет к армии, чтобы рассказывать про наступления? предлагаю заслушать мнение, также - заместителя мэра Львова и отдела культуры администрации Киева..
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 08:58
      +1
      Он отметил, что армия сражается с российскими войсками «голыми руками»

      Это такой вариант укронинзя ? Ну дайте грошей и побольше и оружия , а то воевать нечем . Как они задолбали всех со своим попрошайничеством .
    2. HAM
      HAM Сегодня, 09:10
      +1
      На Лазурном берегу во Франции подорожали виллы.....у "головы" не хватает на очередную "дачу",что здесь непонятного?
    3. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 09:39
      +1
      Видимо всё госимущество уже распродали, скучно, заняться нечем. Решил пан Умеров стать военным аналитиком.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 09:41
      +1
      советник 2 уровня ......какое отношение...... имеет к армии, чтобы рассказывать про наступления?

      Он руководитель фонда. Вероятно ломает голову как быстро надо избавляться от оставшегося имущества, хотя там уже все украдено и поделено.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:31
    +2
    Ну с юга и с Донбасса это как бы и якобы, но уже. С севера ждем
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:36
    +1
    В феврале 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации могут начать новое наступление на позиции ВСУ с трех основных направлений. Об этом заявил изданию The Daily Beast руководитель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
    Я конечно понимаю, что сейчас руководить действиями армий, особенно вражеских может любой "вирусолог", но стоит ли их заявления воспринимать в серьез? Руководитель Фонда ГосИмущества Украины вряд ли допущен к развед данным ГУР ВСУ и Внешней Разведки и у него своих обязанностей хватает.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:51
    +2
    руководитель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.
    Кто еще на Украине не отметился своими прогнозами по ожидаемому наступлению российской армии? От рядового блогера через чиновников различного уровня до Администрации президента отметились все. Даже британская разведка вместе с американской поучаствовали в этом.
    армия сражается с российскими войсками «голыми руками»
    А куда уходит та помощь, которую пафосно, с ухмылочками в сторону России предоставляют и анонсируют Сша и Европа? Неужели и она подвержена уничтожению, как и любая другая? А ведь с поставкой каждой новой номенклатуры из Киева раздавались радостные возгласы, что вот сейчас уж точно всех победим и рванем на Москву.
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:38
    0
    Он отметил, что армия сражается с российскими войсками «голыми руками», хотя Запад отправляет на Украину большое количество и военной техники, и боеприпасов

    Если бы Россия сражалась с Украиной нaeдине как сша с Ираном то поверьте в апреле война бы закончилось победой России.
  7. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:41
    +1
    По-моему оно уже началось, движуха пошла! hi