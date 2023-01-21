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Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки

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Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки

По итогам вчерашней встречи на авиабазе «Рамштайн» в Германии стало ясно: руководители военных ведомств стран Запада не смогли договориться по поводу отправки танков американского и немецкого производства на Украину. Ни американские танки Abrams, ни немецкие танки Leopard пока ВСУ передавать не будут.


Автор американского издания 19fortyfive Дэниел Л. Дэвис, кстати – отставной подполковник и участник ряда военных кампаний США, утверждает, что это – не проблема: и без основных боевых танков Запад предоставляет Украине большое количество современной бронированной техники.

Что касается общего масштаба поставляемых вооружений, то он впечатляет: США передали Украине 60 тысяч противотанковых систем и ракет, 160 гаубиц 155-мм калибра и 72 гаубицы 105-мм калибра, 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, 38 РСЗО HIMARS, 300 бронетранспортеров M113, 250 бронированных машин M1117, 580 бронированных машин MRAP и так далее. Дэвис подчеркивает, что список переданного оружия огромен.

К моменту встречи в Рамштайне страны Запада передали ВСУ 410 танков советского производства, 300 боевых машин пехоты советского производства, 550 бронетранспортеров неамериканского производства, 1500 автомобилей, 50 неамериканских РСЗО и почти 500 буксируемых и самоходных артиллерийских орудий. Перед началом конфликта Украина располагала и примерно 2000 собственных танков. Эти цифры дают Дэвису основание считать, что эффект от передачи американских и немецких танков, который ожидает украинское руководство, несколько преувеличен.

Ссылаясь на опыт войны в Ираке, где танки Abrams легко справлялись с иракскими танками советского производства, Дэвис делает вывод, что танк хорош настолько, насколько подготовлены люди, управляющие им, и насколько слаженно и эффективно действуют подразделения, в состав которых эти танки входят.

Войны выигрывают люди, а не танки

- пишет Дэвис.

Анализируя преимущества танков Abrams в Иракской войне, Дэвис делает вывод, что, во-первых, все экипажи американских танков были хорошо подготовлены, во-вторых, иракская армия, напротив, практически не занималась нормальной подготовкой личного состава. Поэтому, пишет Дэвис, даже если у Ирака были бы те же самые танки Abrams, а у американской армии – Т-72, то победили бы все равно американцы, поскольку «победу делают люди».

Как подчеркивает американский обозреватель, ВСУ и так уже имеют достаточное количество танков. Но сражения, в которых участвует украинская армия, будут выиграны или проиграны в зависимости от того, насколько подготовлен личный состав и как выстроена система обслуживания военной техники, как управляют подразделениями на поле боя.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Specialist Christina Anne Horne (U.S. Army)
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17 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:48
    +5
    Замкнуты круг получился. немцы танков не дадут пока не дадут американца. а американца не дают на войну потому что это будет грандиознейшая антиреклама. А на самом деле намечалась простая коммерческая многоходовочка. Все союзники шумерии передают ей "леопарды" а взамен получают "абрамсы". И таким образом, всё что годами захватывал в качестве рынка сбыта немецкий ВПК за один ход переходит в руки американского ВПК. Потому что следом идут ремонт, обслуживание поставка комплектующих-то есть постоянное обслуживание. Немцы не дураки и не готовы вот так вот запросто рынок сбыта терять. А американцы тоже не дураки и не готовы просто так дать шумерии "абрамсы" , чтоб они сгорели на поле боя. Во первых рассчитаться за них уже не получится даже если в кредит давать. Во вторых антиреклама и куча фоток в сети с горящим "абрамсами" будет эпичным провалом сродни позорному драпу из Афганистана.
    Ситуация так сложилась потому что после Соледарского разгрома и наступления под Орехово и Северском западные союзники усомнились в победе бывшей украины. А значит не торопятся вкладываться вдолгую. Поэтому шумеры из кожи вон будут лезть чтоб весной, когда грунт подсохнет попробовать опять великий колесный наступ. Их легкая иностранная колесная техника не умеет в распутицу. Период заморозков использовали ВС РФ которые с помощью Вагнера нанесли противнику поражение в Соледаре и начали прорывать фронт там же. Сейчас момент противником упущен и надо уже ждать весенне-летней кампании, потому что гусеничной техники у противника не хватает. будут следовать той же тактике прорыва мелкими ДРг на быстрой и проходимой колесной технике.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:36
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Сейчас момент противником упущен и надо уже ждать весенне-летней кампании, потому что гусеничной техники у противника не хватает.

      Живой силы у них не хватает и потери огромные ..9 волна мобилизации уже идет Запад в панике ! Скорее всего готовят масштабную провокацию ,думаю поставят им тактические ракетные системы большой дальности , для обстрела массированного Крыма и т.д. Тут уже третьей мировой попахивает Чую России придется все же применить тактическое яо (хотя бы пару бомбочек ) ,чтобы остудить западных стервятников иначе это все может длится десятилетиями
      А мы имеем право ,особенно когда старуха Меркель проговорилась про минские соглашения и т.д.
      Храни Бог Россию ,наше дело правое .
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: голос_разуma
      будут следовать той же тактике прорыва мелкими ДРг на быстрой и проходимой колесной технике.

      Колесики и дрг работают когда есть место для маневра. Когда боевые порядки плотные как было под Херсоном, то колесики были бесполезны! negative РА увеличили плотность войск, поэтому Запад ВСУ накачивает БМП, а в восточной Европе восстановливают т72 и возможно Челенжиров Бриты подкинут. Прорывать оборону они будут по взрослому, а в прорыв может колесики запустят, для развития успехов.
      Думаю до весны, ВСУ массированную атаку БПЛА по территории России могут провести, так что скучно не будет belay
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:22
      0
      Цитата: голос_разуma
      Замкнуты круг получился. немцы танков не дадут пока не дадут американца. а американца не дают на войну потому что это будет грандиознейшая антиреклама.

      Post-War Ukraine Must be a Nuclear Weapons State – The Joe Biden administration has announced its latest $2.5 billion military package for Ukraine.
      Dr. Michael Rubin is a senior fellow at the American Enterprise Institute.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +2
    список переданного оружия огромен.
    И будет продолжен без сомнения. Честно говоря не ожидал от немцев, что вдруг так упрутся - поставит Сша "Абрамсы", поставим и мы "Леопарды". Дэвис прав в том, что посади хоть в какой навороченный танк плохо подготовленный, неслаженный и не воевавший экипаж толку от него будет не много.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Дэвис прав в том, что посади хоть в какой навороченный танк плохо подготовленный, неслаженный и не воевавший экипаж толку от него будет не много.

      Дело в том ,что на этих танках ,как и "Пэтриотах" будут экипажи и расчеты натовские военные (с украинскими паспортами)
      А всу для них это как штрафбаты ..Вперед иначе денег не заплатим ,вот они и прут на пулеметы и под арту дуром (думаю их на таблетках держат ) Такие потери сумасшедшие ,просто немыслемо ..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:39
      0
      Цитата: rotmistr60
      И будет продолжен без сомнения. Честно говоря не ожидал от немцев, что вдруг так упрутся - поставит Сша "Абрамсы", поставим и мы "Леопарды".

      После окончания холодной войны Берлин продал большую часть из 3600 построенных Leopard 2, которые сегодня эксплуатируются в 21 стране на четырех континентах. Leopard 2 массой от 55 до 65 тонн обладают значительными преимуществами в бронировании, огневой мощи и корректировке по сравнению с большинством российских 40-50-тонных танков. Президент Польши Дуда, которая эксплуатирует 240 танков Leopard 2, заявил о планах переброски роты Leopard 2 (10-15 танков) Украине. Финляндия также указала, что может пожертвовать часть из своих 200 Leopard 2, 100 из которых находятся на хранении. Хотя на хранении находится много танков Abrams, которые в целом сопоставимы с Leopard 2, они менее экономичны и требуют реактивного, а не дизельного топлива, в отличие от большинства украинских танков.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:14
    0
    Войны выигрывают люди, а не танки

    И мотивация ,вернее военный дух и вера в справедливость и идею . soldier
    Запад собрал со всей европы (может и африки) вооружение бывшего СССР и перебросил на украину ..Где оно все ? Правильно перемололи и теперь уже немецкие танки требуют у фрицев ..А шольц то внучек сс все понимает,чем это грозит немецкому народу и ему лично ..Трусит извивается ..Давай Шольц танки свои с крестами на украину переправляй и тогда эта СВО сразу превратится в Отечественную войну всей России !
    P.S. Вспомни запад наши миллионные шествия "Бессмертных полков" по городам и поселкам всей России ! Мы все помним
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:23
      0
      "много миллионные разрешённые шествия". Попробуйте выйти даже сотней лиц по поводу пенсионного возраста, как в "загнивающей Франции", без разрешения.
      Что то тут военный дух, идея и вера в справедливость вянет сразу.
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 09:19
    +2
    К моменту встречи в Рамштайне страны Запада передали ВСУ 410 танков советского производства, 300 боевых машин пехоты советского производства, 550 бронетранспортеров неамериканского производства, 1500 автомобилей, 50 неамериканских РСЗО и почти 500 буксируемых и самоходных артиллерийских орудий. Перед началом конфликта Украина располагала и примерно 2000 собственных танков.

    Если такое количество брони и артиллерии не сыграло положительной для укров роли, то передача ещё пары десятков вообще ни какого влияния не окажут. Видимо хотят увидеть насколько эти машины будут живучи на поле боя встретившись с российской техникой.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:30
      0
      передавать надо сотни танков в комплекте с ПВО и артиллерией + персонал конечно, иначе выйдей сплошной конфуз и позор
  5. геолог
    геолог Сегодня, 09:40
    0
    Туземцам продавали топоры и стеклянные бусы, чтобы каннибалы активнее дубасили друг друга, а теперь "древним украм" будут продавать танки вместе с французскими духами и прочей мишурой. Ничего не меняется в цивилизованном мире.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:40
    0
    Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки
    Скакуасам указали где их место, чего от них хозяин хочет и прочее, прочее очевидное.
    Могли б и сами додуматься, если б думала работала, хоть как то.
    Эх, славяне, с каких это пор вы решили, что слушаться нагло саксов, это хорошая идэя??? fool
  7. геолог
    геолог Сегодня, 09:45
    0
    Ждем, когда в Россию начнут продавать такое же вооружение леклерки с абрамками, чтобы уровнять шансы. Кому то очень приятно наблюдать из зрительного зала.
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: геолог
      Ждем, когда в Россию начнут продавать такое же вооружение леклерки с абрамками, чтобы уровнять шансы. Кому то очень приятно наблюдать из зрительного зала.
      Сюда упаковано утверждение о том, что после передачи Украине "леклерков с абрамками" её шансы на победу превзойдут шансы России, и "кино" быстро закончится. Тонко работаете. Но на всякую хитрую тонкость найдётся свой лом.
  8. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 09:47
    0
    Будь я на месте САСШ и Германии, я бы тоже танками не разбрасывался, да еще в такой мутной ситуации. Во-первых, это очень дорогие "игрушки". Во-вторых, по уши технологичные. Я, например, не исключаю ситуации, когда парочка "Абрамсов" или "Леопардов", по бумагам означенные как военные потери, неожиданно окажутся целехонькими в цепких ручках китайцев или северных корейцев. А эти братья по разуму своего не упустят. Да и наши вояки не побрезгуют трофеем: обязательно найдется кто-то, кто рискнет и захочет подзаработать на новеньком "абраше". Или спасти свою шкуру. В-третьих, какими бы крутыми ни были эти танки, найдется и для них подходящий калибр или мина. И обязательно найдется "блохер", который снимет горящий "Леопард" со всех ракурсов и с визгом "Вот они, хваленые немецкие (американские) танки!" растрезвонит по всему миру. Репутация будет изрядно подмочена... В-четвертых, как правильно заметил мерикос, танк - это не главное. Главное - экипаж. Учитывая любимую славянскую забаву (в том числе, и у нас) забивать гвозди микроскопом, поставка такой техники становится, мягко говоря, нерентабельной.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:28
    0
    Однако и без основных боевых танков список современной бронетехники, предоставленной Украине, был значителен.

    Но превратят ли эти высокотехнологичные танки — если Украина их когда-нибудь получит — Вооруженные силы Украины (ВСУ) в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной?    (Дэниел Л. Дэвис)