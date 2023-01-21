Американский обозреватель об отказе США поставить танки Украине: Войны выигрывают люди, а не танки

По итогам вчерашней встречи на авиабазе «Рамштайн» в Германии стало ясно: руководители военных ведомств стран Запада не смогли договориться по поводу отправки танков американского и немецкого производства на Украину. Ни американские танки Abrams, ни немецкие танки Leopard пока ВСУ передавать не будут.
Автор американского издания 19fortyfive Дэниел Л. Дэвис, кстати – отставной подполковник и участник ряда военных кампаний США, утверждает, что это – не проблема: и без основных боевых танков Запад предоставляет Украине большое количество современной бронированной техники.
Что касается общего масштаба поставляемых вооружений, то он впечатляет: США передали Украине 60 тысяч противотанковых систем и ракет, 160 гаубиц 155-мм калибра и 72 гаубицы 105-мм калибра, 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, 38 РСЗО HIMARS, 300 бронетранспортеров M113, 250 бронированных машин M1117, 580 бронированных машин MRAP и так далее. Дэвис подчеркивает, что список переданного оружия огромен.
К моменту встречи в Рамштайне страны Запада передали ВСУ 410 танков советского производства, 300 боевых машин пехоты советского производства, 550 бронетранспортеров неамериканского производства, 1500 автомобилей, 50 неамериканских РСЗО и почти 500 буксируемых и самоходных артиллерийских орудий. Перед началом конфликта Украина располагала и примерно 2000 собственных танков. Эти цифры дают Дэвису основание считать, что эффект от передачи американских и немецких танков, который ожидает украинское руководство, несколько преувеличен.
Ссылаясь на опыт войны в Ираке, где танки Abrams легко справлялись с иракскими танками советского производства, Дэвис делает вывод, что танк хорош настолько, насколько подготовлены люди, управляющие им, и насколько слаженно и эффективно действуют подразделения, в состав которых эти танки входят.
Войны выигрывают люди, а не танки
- пишет Дэвис.
Анализируя преимущества танков Abrams в Иракской войне, Дэвис делает вывод, что, во-первых, все экипажи американских танков были хорошо подготовлены, во-вторых, иракская армия, напротив, практически не занималась нормальной подготовкой личного состава. Поэтому, пишет Дэвис, даже если у Ирака были бы те же самые танки Abrams, а у американской армии – Т-72, то победили бы все равно американцы, поскольку «победу делают люди».
Как подчеркивает американский обозреватель, ВСУ и так уже имеют достаточное количество танков. Но сражения, в которых участвует украинская армия, будут выиграны или проиграны в зависимости от того, насколько подготовлен личный состав и как выстроена система обслуживания военной техники, как управляют подразделениями на поле боя.