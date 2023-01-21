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В администрации США заявили, что Пхеньян поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

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В администрации США заявили, что Пхеньян поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

В США подтвердили информацию о внесении ЧВК «Вагнер» в список «международных преступных организаций». Учитывая, что против группы «Вагнера» и её основателя Евгения Пригожина введены уже десятки различных санкций, в Вашингтоне теперь ищут новые возможности хоть как-то ограничить деятельность этой военизированной структуры, которая громит обеспечиваемую НАТО украинскую армию.

В администрации США заявили о том, что ЧВК «Вагнер» якобы сотрудничает с Пхеньяном для «получения боеприпасов». В окружении Байдена считают, что «Северная Корея поставляет ЧВК «Вагнер» боеприпасы», причём вывод об этом сделан нам том лишь основании, что у США появились спутниковые снимки с поездом, следовавшим в Россию из КНДР. Эти снимки, как заявил чиновник американской администрации Джон Кирби, Вашингтон передал в профильный комитет ООН «по соблюдению режима санкций».

Кирби:

В Россию из Северной Кореи въехали 5 вагонов, которые были загружены контейнерами. Мы полагаем, что Пхеньян направляет боеприпасы ЧВК «Вагнер» для ведения боевых действий на Украине.

Эти заявления Кирби вызывают недоумение у экспертов. Ведь даже если допустить, что в пяти вагонах поезда, прибывшего из КНДР, были исключительно боеприпасы, то при интенсивности боевых действий в районе Артёмовска, такого количества едва хватило бы на несколько дней.

Очередной пример того, что в Вашингтоне считают правильной поставку оружия и боеприпасов исключительно войскам коррумпированного киевского режима.
Использованы фотографии:
ТГ/пресс-служба Евгения Пригожина
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32 комментария
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  1. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 08:56
    -8
    Так как имеет место "снарядный голод" и износ стволов у более современных артсистем ЧВК Вагнер перешли к использованию антикварных гаубиц Д-1 образца 1943 года, на которых снарядов еще в достатке. Д-1 у "Вагнера" в качестве батальонного орудия. Наряду с минометами. Работают на дальности 9-10 км. 152-мм гаубицы Д-1 обр. 1943 года это орудие, заметно уступающее в дальности современным артсистемам, но зато способное стрелять всевозможным 152-мм старьём, которое найдётся на российских складах.

    P.s. Рассказы о том, что это, мол, "нестареющая боевая классика", "Оружие Победы" и вообще, оставим всё тем же официальным пропагандистам, которым во вменяемом государстве судьба была бы всю жизнь впаривать лохам сильно подержанные машины как почти новые, а не вещать что-то с умным видом на всю страну.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:00
      +8
      В администрации США заявили, что Пхеньян поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

      А еще у музыкантов есть инопланетное оружие ,тоже поставки идут laughing Ай да Вагнер ,ай да молодцы ..Аж США завопили от страха
      Так держать !
      Спасибо Ын ,Россия это не забудет .!
      P.S. Значит нацистам 50 стран поставляют вооружение ,а нам КНДР и Иран и такой вой начался ..Эх англосаксы падлы вы хитрованы трусоватые
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:08
        +4
        Маловероятно, что Китай будет поставлять на СВО снаряды.
        Экономически сотрудничать с Россией будет, перехватывать денежные потоки, что раньше через Запад шли - не упустит. А снаряды - не будет. Он себя позиционирует, как радетеля мирных переговоров, и от военной помощи (любой из сторон) самоустранился.
        А вот КНДР вполне может.
        Они и бойцов своих хотят в реальных боевых действиях обкатать, но это уже Россия не согласилась
        1. Сергей Т19
          Сергей Т19 Сегодня, 09:19
          +4
          В составе ЧВК почему бы и нет. Всегда можно сказать что они буряты.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 09:01
      +3
      Цитата: Снегопад
      Так как имеет место снарядный голод ЧВК Вагнер перешли к использованию гаубиц Д-1 образца 1943 года

      А также "Вагнер" "перешёл" к использованию ТОС, штурмовиков, танков, БМП, крупнокалиберных самоходных миномётов. Ну "голод", так "голод"...
      1. Снегопад
        Снегопад Сегодня, 09:12
        -3
        Цитата: Володин
        А также "Вагнер" "перешёл" к использованию ТОС, штурмовиков, танков, БМП, крупнокалиберных самоходных миномётов. Ну "голод", так "голод"...

        ЧВК Вагнер использует все. Но раньше Д-1 у них не было, а сейчас идет освоение "новой техники". Ранее ее выдали народным милициям. Сначала 122-мм орудия сели на голодный снарядный паёк - ведь российская армия, за исключением ВДВ и других "лёгких" частей перешла на 152-мм калибр как основной, так что Д-30 и их самоходный вариант, 2С1 "Гвоздика", достреливали старые запасы. Потом, чтобы хоть как-то поддержать количество работающих стволов, артдивизионы стали перевооружать буксируемыми гаубицами Д-20 с хранения, благо самоходный вариант Д-20, самоходка 2С3 "Акация", оставался вполне себе штатным вооружением ВС РФ и снаряды к нему были. Сейчас пришл к Д-1, поскольку ситуация со снарядами на менее антикварные артсистемы особо не улучшилась, и массовое применение Д-1 таки стало неизбежным.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 09:03
      +3
      Если Д-1 в качестве батальонного орудия(!), то может дело не совсем в снарядном голоде?
      А то ведь и до Б-4 в ротах можно дойти с "голодухи"
    4. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:11
      +3
      Просто напоминание. Вагнер это ЧВК а не армия.
    5. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:20
      +4
      Ну вот! Очередное видео с нашей стороны! А с той стороны нас обвиняют в жестокости! Но сами снимают видео об издевательствах с их стороны! Обвиняют нас в мародёрстве. Представляете танки под завязку гружёные унитазами и стиральными машинами!? Говорят мы и животных у них тырим! Вон, даже енотов украли! Но вот возникает один вопрос который они не задают. А кто мешал им спасти животных? Почему такие жалостливые противники не приютили енота? Тут ролик про наших бойцов. Обратите внимание! У наших почему то присутствует всякая живность. Котики, собачки, еноты. А у добрых противников пытки и убийства! Это ни о чём не говорит?! hi
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 09:45
        +2
        Стыренный Енот - это жестко подрывает скрепы само идентификации украинцев! Енот - продался за суточную пайку «москалям». Отказался скакать, а если еще и «Енот-полоскун» то в хохло-кастрюльке теперь стирает носовые платки бойцов ЧВК «Вагнер». laughing
    6. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:21
      +3
      Так как имеет место снарядный голод ЧВК Вагнер перешли к использованию гаубиц Д-1 образца 1943 года, на которых снарядов еще в достатке.

      А при чём тут снарядный голод? Снаряд 53-ОФ-530 пригоден для стрельбы из того что сейчас стоит на вооружении. И похоже не только он.
      1. Снегопад
        Снегопад Сегодня, 09:29
        0
        Цитата: НДР-791
        А при чём тут снарядный голод? Снаряд 53-ОФ-530 пригоден для стрельбы из того что сейчас стоит на вооружении.

        Снаряды 53-ОФ-530, которые были разработаны в конце 1930-х годов и использовались гаубицей Д-1, пригодны для стрельбы из более современных гаубиц, состоящих на вооружении Российской армии. Но Д-1 своя орудийная гильза. Плюс второй фактор - износ стволов у более современных артсистем, когда снаряды эшелонами тратили на лесопосадки.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +5
    В США подтвердили информацию о внесении ЧВК «Вагнер» в список «международных преступных организаций»
    А кто по мнению Сша может оказывать помощь "преступной организации", естественно только "преступный режим", которым для Сша является КНДР. Слова из кубиков с буквами американцы научились складывать хорошо, да вот только предложения не получаются. Поэтому старательно стремятся подогнать к своим утверждениям малозначимые или не относящиеся к этому события.
    въехали 5 вагонов, которые были загружены контейнерами
    А может там была корейская водка со змеей или женьшенем?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 09:00
      +4
      опять "пробирка" со стиральным порошком от пауэла...кирби.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:25
      +3
      А сколько эшелонов пошло на окраину от воинов света? Какие скромняги! laughing Неплохо просветить про трансплантацию органов! Как там поставки с окраины? Стабильные? Бизнес процветает?
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 08:59
    +7
    Так наезд то на кого - на "Вагнер" или на Северную Корею? По моему обоим глубоко фиолетово (Пхеньяну даже ультрафиолетово)
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:31
      +4
      winked Да Пхеньян кажется даже глубокой озабоченности ни разу не выражал и красных линий не чертил! wassat И даже, не поверите! Смог запустить ракеты без помощи США! Невероятно! Не может быть!? Но смогли! И даже больше! Эта далеко не эффективная экономика (в отличие от рыночной) смогла запустить дроны и может экипиовать бойцов за счёт государства (а не за деньги мобилизуемого)! И кто они (КНДР) после этого? Самая отсталая и нищая страна!? winked
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:03
    0
    ЧВК вагнер использует разное вооружение и технику.
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:05
    +3
    Ого-го!!! Пять вагонов!!! Да мы щас кааак!!! Интересно, когда по версии Кирби на Таймыре во тьме полярной ночи начнут высадку несметные полчища марсиан?
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:10
    +3
    Странные корейцы. Поставляют снаряды не в целом российской армии, а лишь одному конкретному подразделению. М.б. они считают, что в "Вагнере" собачатину едять? laughing
  7. Андрей_Дружинин
    Андрей_Дружинин Сегодня, 09:11
    +2
    И? Южная Корея поставит армии ВСУ 100 тыс снарядов, вернее США у них купит и отправит туда..
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 09:12
    +4
    Ну поставляют и поставляют боеприпасы. Делают свой вклад в дело борьбы с америкосами
  9. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:17
    +4
    Пригожину можно только позавидывать - его пиаром занимается администрация США ))
  10. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 09:21
    +3
    А хоть бы и так! В аббревиатуре ЧВК буква "Ч" обозначает "Частная". Так что это их "частное" дело, с кем и чем торговать и от кого кормиться. А уж САСШ, отъявленным торгашам и жучилам, это должно быть известно лучше всех. Тем более, что своих ЧВК у них как добра за баней.
  11. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 09:25
    +4
    Исключительным идиотам из госдепа: пошли на@й
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:43
    +1
    В администрации США заявили, что Пхеньян поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер»
    . Хоть бы и так, ваш нос, сунутый в ту степь, укоротят, на раз два!!!
  13. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:55
    +1
    даже если закупает,то что???

    с точки зрения РФ,это наоборот ход в правильном направлении. торговать надо с друзьями и тем самым помогать им. лавровский МИД и так слишком долго предавал Кубу,Корею и Иран
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:03
    +1
    Очередной пример того, что в Вашингтоне считают правильной поставку оружия и боеприпасов исключительно войскам коррумпированного киевского режима.

    Если киевским нацистам США каждый день посылаю сотню вагонов с вооружением, а Северная Корея поставила "Вагнеру" 5 вагонов, уже шум на весь мир. Прекратите снабжать фашистов и Корея прекратит поставлять "Вагнеру".
    О чем разговор, совсем "рамсы попутали" полосатые киты.
  15. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:14
    +1
    Очередной вброс дезинформации от «самых честных и не порочных представителей человечества».
    Странно, а почему не произнесено, всемирно известное доказательство, хайли лайкли?
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:26
    0
    Donc il va, encore, y avoir un officiel Américain qui va secouer un flacon à l'ONU.
    Avec quoi dans le flacon ? De la poussière de peinture d'un container Nord Coréen ?
  17. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:29
    +1
    Remarquez les USA ont raison de s'inquiéter car si avec SEULEMENT 5 wagons nord Coréen les Wagner repoussent les Ukrainiens qui eux reçoivent des centaines de wagon made in USA ...ils ont raison de d’inquiéter.
    Imaginez ce qui va arriver le jour ou les nord Coréen enverront eux aussi des centaines de wagons... :-)
  18. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 10:38
    0
    Интересно, а почему в контейнерах обязательно должны быть снаряды, а не кофты, шариковые ручки, солнцезащитные очки, пляжные шляпы, туалетная бумага и прочее подобное? Внутрь-то никто не заглядывал! Да и накладных что-то не показали.