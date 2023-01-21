В администрации США заявили, что Пхеньян поставляет боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

В Россию из Северной Кореи въехали 5 вагонов, которые были загружены контейнерами. Мы полагаем, что Пхеньян направляет боеприпасы ЧВК «Вагнер» для ведения боевых действий на Украине.

В США подтвердили информацию о внесении ЧВК «Вагнер» в список «международных преступных организаций». Учитывая, что против группы «Вагнера» и её основателя Евгения Пригожина введены уже десятки различных санкций, в Вашингтоне теперь ищут новые возможности хоть как-то ограничить деятельность этой военизированной структуры, которая громит обеспечиваемую НАТО украинскую армию.В администрации США заявили о том, что ЧВК «Вагнер» якобы сотрудничает с Пхеньяном для «получения боеприпасов». В окружении Байдена считают, что «Северная Корея поставляет ЧВК «Вагнер» боеприпасы», причём вывод об этом сделан нам том лишь основании, что у США появились спутниковые снимки с поездом, следовавшим в Россию из КНДР. Эти снимки, как заявил чиновник американской администрации Джон Кирби, Вашингтон передал в профильный комитет ООН «по соблюдению режима санкций».Кирби:Эти заявления Кирби вызывают недоумение у экспертов. Ведь даже если допустить, что в пяти вагонах поезда, прибывшего из КНДР, были исключительно боеприпасы, то при интенсивности боевых действий в районе Артёмовска, такого количества едва хватило бы на несколько дней.Очередной пример того, что в Вашингтоне считают правильной поставку оружия и боеприпасов исключительно войскам коррумпированного киевского режима.