Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генеральный штаб вооруженных сил Украины представил новую сводку по состоянию на утро 21 января. В ней, что примечательно, более не упоминается «отражение атак» российских войск в Соледаре. Видимо, украинские военные решили, что врать бесконечно нельзя. Но еще вчера, в опубликованной поздно вечером сводке генштаба ВСУ Соледар фигурировал в списке якобы обороняемых украинскими формированиями населенных пунктов.В утренней сводке вместо Соледара – информация об отражении атак российской армии в Новоселовском, Площанке и Краснопоповке на территории Луганской Народной Республики, в Белогоровке, Раздоловке, Васюковке, Красной Горе, Ягодном, Предтечино, Водяном и Марьинке в Донецкой Народной Республике.Таким образом, в перечень населенных пунктов, которые обороняют украинские формирования, добавились Ягодное и Предтечино. И это позволяет сделать определенные выводы.Ягодное – это, можно сказать, северо-западный пригород Артемовска (Бахмута). Он находится у автомобильной дороги на Славянск, которая играет ключевую роль в снабжении находящейся в Артемовске украинской группировки. Если в окрестностях Ягодного идут бои, значит Артемовск действительно взят в клещи российскими войсками, и это не может не признавать уже и украинский генштаб.Предтечино – село к северо-востоку от Константиновки. Ранее сообщалось, что Константиновка, вероятно, станет следующей целью российских войск на данном направлении, поскольку она также играет стратегическое значение для украинской системы обороны.Кроме событий на Донецком и Луганском фронтах, в сводке сообщается и о семи ракетных ударов ВС РФ. В частности, они были нанесены по объектам противника в городах Краматорск (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также украинские средства противовоздушной обороны вчера, как сообщает генштаб ВСУ, сбили разведывательные дроны «Орлан» и «Мерлин».