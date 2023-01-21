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Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

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Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генеральный штаб вооруженных сил Украины представил новую сводку по состоянию на утро 21 января. В ней, что примечательно, более не упоминается «отражение атак» российских войск в Соледаре. Видимо, украинские военные решили, что врать бесконечно нельзя. Но еще вчера, в опубликованной поздно вечером сводке генштаба ВСУ Соледар фигурировал в списке якобы обороняемых украинскими формированиями населенных пунктов.


В утренней сводке вместо Соледара – информация об отражении атак российской армии в Новоселовском, Площанке и Краснопоповке на территории Луганской Народной Республики, в Белогоровке, Раздоловке, Васюковке, Красной Горе, Ягодном, Предтечино, Водяном и Марьинке в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, в перечень населенных пунктов, которые обороняют украинские формирования, добавились Ягодное и Предтечино. И это позволяет сделать определенные выводы.


Ягодное – это, можно сказать, северо-западный пригород Артемовска (Бахмута). Он находится у автомобильной дороги на Славянск, которая играет ключевую роль в снабжении находящейся в Артемовске украинской группировки. Если в окрестностях Ягодного идут бои, значит Артемовск действительно взят в клещи российскими войсками, и это не может не признавать уже и украинский генштаб.



Предтечино – село к северо-востоку от Константиновки. Ранее сообщалось, что Константиновка, вероятно, станет следующей целью российских войск на данном направлении, поскольку она также играет стратегическое значение для украинской системы обороны.

Кроме событий на Донецком и Луганском фронтах, в сводке сообщается и о семи ракетных ударов ВС РФ. В частности, они были нанесены по объектам противника в городах Краматорск (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также украинские средства противовоздушной обороны вчера, как сообщает генштаб ВСУ, сбили разведывательные дроны «Орлан» и «Мерлин».
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:28
    0
    Вагнера просто прогрызают оборону противника, не давая стабилизировать ему линию оброню. Как хороший боксёр "поймавший кураж" не дают противнику, поплывшему после нокдауна, разорвать дистанцию и восстановиться. Соледар это был нокдаун, но Артемовск точно тянет не меньше чем нокаут! Из-за ошибок политического руководства, все эти разгромленные в Соледаре бригады оголили фронт. Вторая линия оказалась не готова к натиску.
    Так бывает, когда в войну вмешиваются гражданские политики. Они воспринимают расстановку на карте как расстановку пешек на шахматной доске. Видят наименования бригад и считают ну вот эти три на первой линии а вон там же у нас ещё семь ведь? значит все нормально, эти будут стоять до конца и выиграют нам время для совещания в Рамшатйне, а потом вон те семь еще в два раза дольше продержатся. Их ведь больше и условия такие же-городская застройка и потрепаны они не так. так вот это не всегда так работает. Да на карте есть номера бригад, да у них может быть сопоставимая штатная численность и номенклатура вооружения. Но это еще не все. есть такое понятие как боевой опыт. ну или чтоб было понятно особые компетенции. Система налаженной связи, корректировки и взаимодействия разных родов и видов войск. система взаимной поддержки, система прикрытия местности минными полями, корректировщиками артогня и миномётной поддержки, взаимодействия с мобильным броневым резервом и между собой. система связи, разведки и управления. Она всегда очень специфична зависит не от бюрократических показателей численности и количества боеприпасов и вида вооружения. Это все завязано на конкретную местность, на кустики и овраги, на конкретных командиров как личностей и их взаимодействие между собой и с подчиненными. Где то-система работает а где то только имитируется. Поэтому одинаковые "по номенклатуре" части одна может быть супер мега боевая а вторая просто сброд резервистов и отказников.
    Там малейшие ньюансы имеют значения. малопнятные для кадровых военных мирного времени. такие понятия которые с трудом укладываются в строевой устав. эти понятия типа "блеск в глазах" "киллер инстинкт" "боевой кураж" в разное время в разных армиях обозначают по разному но те кто воевал понимают о чем речь. Поэтому одни в грязи и лохмотьях, хоть в лаптях хоть в кирзачах идут вперед и побеждают а другие новенькие с иголочки бегут и не могут.
    Я не только если что русскую армию имею в виду. Такое было видимо и у "старой гвардии" наполеона и у каких-нибудь "зеленых беретов" американских которые думают о себе что они могут. И у советских пограничников образца 41 года у рабочих дивизий Сталинградского ополчения, и у офицерских частей Каппеля.
    так вот такое было у украинской оброни в соледаре. Стояли стойко и до конца. Пока БК не заканчивался. брошенные начальством. а потом посыпались и побежали. И то ли Вагнера поймали такой эффект победители то ли попавшие к ним под раздачу следящие части противника не готовы к такому темпу но что-то явно изменилось.
    Лучший пример части японской императорской квантунской армии в 45. Они были очень мотивированы и готовы воевать. но ничего не могли поделать против советских воинов победителей из германии . Их просто снесли превосходящей и более отточенной тактикой и опытом и отточенным совершенством и превосходством вооружения.
    Тут часто любят говорят о большом количестве мобилизованных украинцев. Но в квантунской армии тоже был миллион бойцов. Сидящих в укрепах, но не имеющих опыта современной войны. Для них все закончилось быстро и плачевно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: голос_разуma
      Как хороший боксёр "поймавший кураж" не дают противнику, поплывшему после нокдауна, разорвать дистанцию и восстановиться.

      Вы все верно и точно изложили в своем комменте.
      С Уважением.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 10:07
        0
        Из-за ошибок политического руководства, все эти разгромленные в Соледаре бригады оголили фронт. Вторая линия оказалась не готова к натиску.

        Сами то понимаете о чём пишите ? То наши войска буквально прогрызают оборону противника , а то вторая линия обороны оказалась не готова к натиску. Прогрызать это встречать ожесточённое сопротивление а вы пишите что украинцы не готовы. Если бы они были не готовы наши ВС стояли опять же бы у ворот куева и одессы.
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 10:27
          0
          На западных окраинах Соледара уже неделю идут вязкие бои. Радостные картины пока не готовы это принять, - там наступление разогналось как экспресс.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:29
    +1
    В ней, что примечательно, более не упоминается «отражение атак» российских войск в Соледаре. Видимо, украинские военные решили, что врать бесконечно нельзя.

    После визита Бернса и промывания мозгов, наци поняли -" брехать на весь мир, США позорить. "
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:39
    -1
    Крутятся как ужи на сковородке.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:22
    +1
    Бесконечно врать просто не возможно, к тому же посыпалась массированная критика со стороны украинского сегмента интернета. Поэтому, чтобы не признавать свое практически недельное вранье лучше вообще не упоминать больше этот населенный пункт.
    значит Артемовск действительно взят в клещи российскими войсками
    А до сообщений с украинской стороны выходит были сомнения?