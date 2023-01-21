Министр обороны Украины анонсировал обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2

В вопросе с поставками танков для Украины наступил прорыв, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников. Слова главы украинского военного ведомства приводят сразу несколько украинских и западных информационных ресурсов.
Как утверждает министр обороны Украины, в ближайшее время начнется обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2 немецкого производства. Несколько европейских стран еще до принятия Берлином решения по вопросу о передаче танков ВСУ согласились начать подготовку экипажей с Украины для обучения основам эксплуатации и обслуживания танков.
Украинское издание «Страна» утверждает, что решение о передаче танков Leopard Украине в любом случае будет принято. Но теперь ВСУ к моменту получения танков уже будут располагать подготовленными для их эксплуатации экипажами, что позволит сразу задействовать их для боевых действий после поставок танков.
Напомним, что Киев стал настаивать на поставках западных танков, не имея при этом экипажей, которые были бы обучены эксплуатации и обслуживанию Leopard или Abrams. Кто в данном случае должен был бы управлять танками и к каким бы это приводило последствиям, в украинском руководстве не задумывались, не исключено, что рассчитывали на иностранные наемные экипажи.
Между тем, вчера на встрече, прошедшей на авиабазе «Рамштайн», министры обороны стран НАТО так и не смогли договориться по поставкам Украине танков. США и Германия пока воздерживаются от принятия решений о передаче своих основных боевых танков.