Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины анонсировал обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2

12
Министр обороны Украины анонсировал обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2

В вопросе с поставками танков для Украины наступил прорыв, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников. Слова главы украинского военного ведомства приводят сразу несколько украинских и западных информационных ресурсов.


Как утверждает министр обороны Украины, в ближайшее время начнется обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2 немецкого производства. Несколько европейских стран еще до принятия Берлином решения по вопросу о передаче танков ВСУ согласились начать подготовку экипажей с Украины для обучения основам эксплуатации и обслуживания танков.

Украинское издание «Страна» утверждает, что решение о передаче танков Leopard Украине в любом случае будет принято. Но теперь ВСУ к моменту получения танков уже будут располагать подготовленными для их эксплуатации экипажами, что позволит сразу задействовать их для боевых действий после поставок танков.

Напомним, что Киев стал настаивать на поставках западных танков, не имея при этом экипажей, которые были бы обучены эксплуатации и обслуживанию Leopard или Abrams. Кто в данном случае должен был бы управлять танками и к каким бы это приводило последствиям, в украинском руководстве не задумывались, не исключено, что рассчитывали на иностранные наемные экипажи.

Между тем, вчера на встрече, прошедшей на авиабазе «Рамштайн», министры обороны стран НАТО так и не смогли договориться по поставкам Украине танков. США и Германия пока воздерживаются от принятия решений о передаче своих основных боевых танков.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sonaz
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:44
    +1
    Армия России по факту убила укровермахт в мае прошлого года и уничтожив основное количество оружия и бронетехники. То есть свою задачу выполнила. Но....заокеанский темный маг-некромант поднял труп укровермахта в виде нежити (умертвия) или как его называют живого мертвеца, у которого нет ни воли ни разума ни эмоций ни страха ни чувства боли. Есть только базовые инстинкты - жрать и убивать....направив его на Россию. После этого армия России отрубает конечности и тыкает свои "мечом" в тушку этой нежити - конечности и куски сгнившей плоти отлетают, но нежити все равно, она прет вперед как машина. Тыкать в нее бесполезно. Пока есть прямой темный канал управления это умертвие будет активно и опасно. Обрубить этот канал подпитки от мага-некроманта из за океана и эта нежить сама распадется на куски сгнившей плоти.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Землекоп
      Но....заокеанский темный маг-некромант поднял труп укровермахта в виде нежити (умертвия)

      Некроманты в виде нежити - данный термин подразумевает взаимодействие с миром мёртвых, использование его энергии, управление миром мёртвых.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:01
        0
        ..... к моменту получения танков уже будут располагать подготовленными для их эксплуатации экипажами

        Останется только кресты на танках нарисовать.
        1. стар
          стар Сегодня, 10:11
          +1
          Останется только кресты на танках нарисовать.

          Они там уже есть. Достаточно не стирать имеющиеся.
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 10:17
        -1
        да. темная некротическая энергия или энергия смерти.
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Сегодня, 09:44
    -1
    Киев стал настаивать на поставках западных танков, не имея при этом экипажей, которые были бы обучены эксплуатации и обслуживанию Leopard или Abrams.

    Думаю, что уже учат. Организовать обучение под поставляемые танки танкистов , знающих и работавших на Т-72, на мой взгляд можно за 2 - 2,5 месяца. а вот обеспечить грамотное и действенное техообслуживание танков это посложнее будет. Но на это есть Пшекия и всякие волонтёры-ЧВКашники.
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:01
    0
    Как утверждает министр обороны Украины, в ближайшее время начнется обучение танкистов ВСУ на танках Leopard 2 немецкого производства

    Сразу виден профессиональный адвокат! Резников фантазирует и выдает желаемое за действительное. Вон, немчура уже начинает говорить об исторических аналогиях на тему "Немецкие танки в полях Украины". Видимо у немцев с исторической памятью ещё не совсем плохо. А если немецкие танки начнут уверенно жечь, то товарный авторитет у германского танкопрома будет подпорчен. Вот немцы и пытаются уступить первую очередь американцам с их "Абрамсами".
  4. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:05
    0
    Обучение танков для укров уже идёт. Так было с предыдущими пакетами помощи от США. Хаймарсы думайте так сразу обучились? Там много другого вооружения...Просто это сигнал обществу, что там то там сомневаются, думают, а пока по тихому готовят
  5. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 10:06
    0
    Странно... На соседней ветке САСШ и Германия перегрызлись и показали болт ВСУ насчет танков. Или это другие "Леопарды"?
    1. стар
      стар Сегодня, 10:13
      0
      Анонсировал появление «Леопардов» министр обороны Украины, а не Германии.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:13
    +1
    В вопросе с поставками танков для Украины наступил прорыв, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников. Слова главы украинского военного ведомства приводят сразу несколько украинских и западных информационных ресурсов.
    . Да ладно, у кукуевских прорыв мозгах, давно, с самого начала... у скакуасов за мозг рассуждать не приходится, в виду отсутствия такового... а в полях, на фронте, все идёт своим чередом.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    0
    О каком прорыве говорит Резников не понятно, т.к. к соглашению о поставках "Леопардов" в Рамштайне так и не пришли. Возможно для него прорыв - разговор и споры на эту тему.
    в ближайшее время начнется обучение танкистов ВСУ на танках Leopard
    Про обучение уже говорили, как и то, что оно будет проходить на польской территории. Немцы могут прислать своих инструкторов. Переквалификация на немецкие танки займет не менее 5-6 месяцев, а к этому времени вероятно решится вопрос с их поставкой на Украину.