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Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму

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Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму

Американский изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск сделал пост в социальной сети, который привёл к новой дискуссии как в США, так и на Украине. Реагируя на появившиеся в сети публикации о том, что администрация Байдена изучает возможность поставки Киеву вооружений, дающих возможность наносить удары по Крыму, Маск написал буквально следующее:


Я поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация конфликта несёт опасность для самой Украины. И для всего мира тоже.

По словам Маска, рассмотрение возможности нанесения удара по Крымскому полуострову американским оружием может привести к той самой безжалостной эскалации, которая в свою очередь вызовет не контролируемое никем распространение конфликта.

Так Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму.

Напомним, что ранее Илон Маск говорил о возможности признания того, что и так свершилось – российского статуса Крыма и Севастополя. По словам главы американской компании SpaceX, попытки Украины вернуть Крым могут привести к ядерной войне, которая перерастёт в глобальную.
Те слова вызвали негодование у так называемых украинских «патриотов». Не менее негативная реакция проявилась на Украине и после слов Маска об эскалации конфликта в случае предоставления Киеву американского оружия для ударов по Крыму.

Украинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры в отношении Маска», так как «его заявления противоречат духу стремления к общей победе демократического мира». Вот такие формулировки от тех, кто сам воевать не собирается, но призывает к поставкам оружия.
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17 комментариев
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  1. olhon
    olhon Сегодня, 09:39
    +4
    Глядишь м-р Маск и до п-ка дослужится.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 09:54
      +1
      Маск твёрдо решил идти по пути Сноудена! Нет препятствий патриотам! good
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:03
        0
        Я поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация конфликта несёт опасность для самой Украины. И для всего мира тоже.

        Это уже как мантра у запада хе хе ..Эх Маск хитрый ты чувак и видать что то знаешь обо всем этом ,чего большинство в мире не знают ...
        А вот за предоставление связи укронацистам ,мы с тебя еще спросим ..И на тебе много крови и не только солдат России ,но и мирных жителей Донбасса Корретировщики арты твоей системой спутниковой пользуются .
        Вдарить бы по твоей группировки спутниковой ,но пока нельзя раскрываться
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:49
    +3
    Украинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры в отношении Маска

    С каких это пор "бомжи" в США имеют право, что то требовать, так он скоро могут потребовать и Байдена уйти в отставку. Украинская наглость не имеет предела, правильно поляки решили таких на фронт посылать.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Украинская наглость не имеет предела, правильно поляки решили таких на фронт посылать.

      Скорее всего хуторянская западненская сущность сейчас весь мир опутала тупая халявная и злобная..
      Матерятся то они по русски очень знатно ,в любом ролике мат перемат А на мове своей и сказать то нечего кроме А нас за шооо
    2. стар
      стар Сегодня, 10:09
      0
      Вот такие формулировки от тех, кто сам воевать не собирается, но призывает к поставкам оружия.

      Этим призывала и в голову не может прийти, что их могут отправить умирать в окопы. А зря…
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:12
      +1
      А может вместо требований к кому то поднять свою задницу? Как насчёт сценария-чемодан, вокзал, окраина, окоп??? Слабо? Как говорится, не учите меня жить а помогите материально! Так и тут. Не требуйте от кого то чего то, а делайте сами! Почему эти патриоты не на окраине? Или Галкин патриот России потому как он ни в России? Злые люди поговаривают что всех уехавших с окраины надо мобилизовать на защиту своей окраины! Интересно! Куда с началом мобилизации они поедут потом? Неужели в Россию? wassat
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:49
    +2
    Маск сначала очень поддерживал бывшую украину. Потом что-то стало происходить со спутниковой группировкой старинка и он резко стал говорить об издержках и трудностях войны, стал сизокрылым голубем мира и сторонником переговоров. Ну простые же вводные-вывод сделать не трудно...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:54
      +1
      Он на протестных движухах хочет стать любимой женой будущего президента. А это уже другие деньги
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:37
        +1
        Цитата: evgen1221
        Он на протестных движухах хочет стать любимой женой будущего президента. А это уже другие деньги

        Вы верно мыслите ,этот хмырь тот еще пиарщик ,но свою выгоду никогда не упустит ..Неспроста Твиттер выкупил за баснословные деньги 45 лярдов и сразу Трампа разблокировал laughing drinks
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:14
      0
      Цитата: голос_разуma
      Маск сначала очень поддерживал бывшую украину. Потом что-то стало происходить со спутниковой группировкой старинка и он резко стал говорить об издержках и трудностях войны, стал сизокрылым голубем мира и сторонником переговоров. Ну простые же вводные-вывод сделать не трудно...

      Голос ты же все же чьих будешь ? Так мне и не отвечаешь ,а все на первых строчках пыжишься
      А "поешь" красиво все же ,что и настораживает bully
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:34
        +1
        А что сразу минус прилетает и потом по всем .. laughing
        Или тут банда очередная набирает мощь ?
  4. frruc
    frruc Сегодня, 09:51
    +1
    ....краинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры .

    Мне кажется , что эти беженцы останутся вечными "беженцами" и иждивенцами американского бюджета. what
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: frruc
      ....краинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры .

      Мне кажется , что эти беженцы останутся вечными "беженцами" и иждивенцами американского бюджета. what

      К халяве быстро привыкаешь ..Но самое интересное будет впереди ,когда война закончится и Россия начнет восстанавливать территорию ..Эти "ташкентский фронт" будут тут как тут и опять требовать начнут скуля компенсации и занимать руководящие посты мелко гадя России ..
      Это мы все уже проходили при Хрущевской амнистии бандеровцам .
      Россия будь бдительна и не повтори ошибок . Донбасс должен править украиной ,они их по глазам вычисляют сразу !
      P.S. Вспомните "беженцев " ,кто первый рванул в Россию за компенсациями на дорогих иномарках ,крикоивые наглые и т.д. Читал как то " У мальчика беженца(глубоко в России) в дедском саду воспитательница спрасила просто так А где твой папа ? А тот нахмурив брови четко ответил " мо...й режет !" Понимаете о чем я мужики ? Мы там воюем ,а они к нам в тыл просочиваются и воспитывают своих опять
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    +1
    безжалостная эскалация конфликта несёт опасность для самой Украины. И для всего мира тоже.
    Просто без кликушества и оголтелой русофобии анализирует происходящее понимая к чему все может привести.
    Украинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры в отношении Маска»
    Там где появляются эти "беженцы" начинает все смердеть бандеровщиной. И везде нагло пытаются качать свои права.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: rotmistr60
      Там где появляются эти "беженцы" начинает все смердеть бандеровщиной. И везде нагло пытаются качать свои права.

      они как ЛГБт на уровне И те и эти запрещены в России !
      Мировые СМИ их как флаги держат радужные и пытаются Россию пробить ..А мы встали в глухую оборону и мочим и тех и этих и готовимся замочить главное "осиное гнездо" всех мировых кровавых разборок и чтобы этот лозунг "Разделя ,грабь и влавствуй !" Навсегда исчез Все же Мировая революция нужна (но без Троцких и т.д.иначе кровь и разборки все те же будут)! Иначе все так и будет вечно ..А космические исследования и т.д. опять остановились .!
      СССР нужно восстанавливать по своей сути ,иначе эти гребанные "бизнесмены" и т.д. уничтожат мир и планету за прибыли свои !
  6. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:08
    0
    Русофобство, агрессия, противоестественные бзики и пр.хрень в политике США достигла высот небывалых. По всем законам скоро должен начаться откат (ну хотелось бы так думать) и возникнет спрос на нормально ориентированного трезвого политика. Возможно м-р Маск просчитал этот вариант, т.к. в текущей парадигме его позиция не способствует его популярности у властей.