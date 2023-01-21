Я поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация конфликта несёт опасность для самой Украины. И для всего мира тоже.

Американский изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск сделал пост в социальной сети, который привёл к новой дискуссии как в США, так и на Украине. Реагируя на появившиеся в сети публикации о том, что администрация Байдена изучает возможность поставки Киеву вооружений, дающих возможность наносить удары по Крыму, Маск написал буквально следующее:По словам Маска, рассмотрение возможности нанесения удара по Крымскому полуострову американским оружием может привести к той самой безжалостной эскалации, которая в свою очередь вызовет не контролируемое никем распространение конфликта.Так Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму.Напомним, что ранее Илон Маск говорил о возможности признания того, что и так свершилось – российского статуса Крыма и Севастополя. По словам главы американской компании SpaceX, попытки Украины вернуть Крым могут привести к ядерной войне, которая перерастёт в глобальную.Те слова вызвали негодование у так называемых украинских «патриотов». Не менее негативная реакция проявилась на Украине и после слов Маска об эскалации конфликта в случае предоставления Киеву американского оружия для ударов по Крыму.Украинские беженцы, находящиеся в США, призвали «принять меры в отношении Маска», так как «его заявления противоречат духу стремления к общей победе демократического мира». Вот такие формулировки от тех, кто сам воевать не собирается, но призывает к поставкам оружия.