Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

В режиме онлайн вчера прошла встреча заместителей министров финансов Соединенных Штатов и ряда других стран, присоединившихся к режиму ограничения цен на российскую нефть. На ней была достигнута договоренность между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России.
Об этом сообщили в пресс-службе Минфина Соединенных Штатов.
Суть достигнутой договоренности заключается в том, что подписанты введут одну предельную цену на нефтепродукты, реализуемые дороже сырой нефти, а другую на те, которые торгуются со скидкой. К первой группе можно отнести, например, дизтопливо и газойл, а ко второй – мазут.
Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов нефтепереработки
- говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.
Там заявили, что нововведение, о котором договорились на встрече под председательством замглавы Министерства финансов США Уолли Адейомо, начнет действовать с февраля. К тому моменту вступит в силу введенный в ЕС запрет на поставки российских нефтепродуктов морским транспортом.
В заключении соглашения приняли участие те же страны, которые ранее ввели ценовые ограничения на сырую нефть поставленную из России морским путем. Речь идет об Австралии, Норвегии, Швейцарии, а также о государствах, входящих в ЕС и «Большую семерку». С декабря прошлого года они установили потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.