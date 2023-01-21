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Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

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Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

В режиме онлайн вчера прошла встреча заместителей министров финансов Соединенных Штатов и ряда других стран, присоединившихся к режиму ограничения цен на российскую нефть. На ней была достигнута договоренность между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина Соединенных Штатов.

Суть достигнутой договоренности заключается в том, что подписанты введут одну предельную цену на нефтепродукты, реализуемые дороже сырой нефти, а другую на те, которые торгуются со скидкой. К первой группе можно отнести, например, дизтопливо и газойл, а ко второй – мазут.

Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов нефтепереработки

- говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.

Там заявили, что нововведение, о котором договорились на встрече под председательством замглавы Министерства финансов США Уолли Адейомо, начнет действовать с февраля. К тому моменту вступит в силу введенный в ЕС запрет на поставки российских нефтепродуктов морским транспортом.

В заключении соглашения приняли участие те же страны, которые ранее ввели ценовые ограничения на сырую нефть поставленную из России морским путем. Речь идет об Австралии, Норвегии, Швейцарии, а также о государствах, входящих в ЕС и «Большую семерку». С декабря прошлого года они установили потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:51
    -5
    Двойной потолок это уже не потолок, а способ обходить свои собственные санкции не в ущерб себе. Американцы такие американцы когда дело касается кошелька...
  2. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 09:59
    -6
    Не по теме. Это правдивая информация? Что идет размещение панцирей в центре Москвы на крышах домов. Фото даже есть в телеге
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 10:06
      -3
      Что идет размещение панцирей в центре Москвы на крышах домов. Фот

      Разве дополнительная защита плохо, или для вас это начало конца?
      1. САРМАТ123
        САРМАТ123 Сегодня, 10:38
        -1
        Да я не против) я все жду когда у нас линии закончатся.
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:19
      -4
      Укроповский фейк. Масса комплекса до 30 тон. Самый тяжёлый вертолёт Ми-26 поднимает всего 20.
      Да и на кой чёрт их на крыши поднимать.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: vovochkarzhevsky
        Укроповский фейк. Масса комплекса до 30 тон. Самый тяжёлый вертолёт Ми-26 поднимает всего 20.
        Да и на кой чёрт их на крыши поднимать.

        Уже есть в сети фотки как краном поднимали
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 10:46
          +1
          Ну и? Что поднимает этот кран? Заодно какова его грузоподъёмность при таком вылете стрелы?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:10
    0
    Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
    Всё и каждый будет крутить как выгодно именно ему...
    Многие потеряю и не мало, будут и те, кто в выигрыше и уже лапки потирают в предвкушении.