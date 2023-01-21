Достигнута договорённость между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов нефтепереработки

В режиме онлайн вчера прошла встреча заместителей министров финансов Соединенных Штатов и ряда других стран, присоединившихся к режиму ограничения цен на российскую нефть. На ней была достигнута договоренность между США и союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России.Об этом сообщили в пресс-службе Минфина Соединенных Штатов.Суть достигнутой договоренности заключается в том, что подписанты введут одну предельную цену на нефтепродукты, реализуемые дороже сырой нефти, а другую на те, которые торгуются со скидкой. К первой группе можно отнести, например, дизтопливо и газойл, а ко второй – мазут.- говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.Там заявили, что нововведение, о котором договорились на встрече под председательством замглавы Министерства финансов США Уолли Адейомо, начнет действовать с февраля. К тому моменту вступит в силу введенный в ЕС запрет на поставки российских нефтепродуктов морским транспортом.В заключении соглашения приняли участие те же страны, которые ранее ввели ценовые ограничения на сырую нефть поставленную из России морским путем. Речь идет об Австралии, Норвегии, Швейцарии, а также о государствах, входящих в ЕС и «Большую семерку». С декабря прошлого года они установили потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.