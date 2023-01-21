Украинские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки

Украинские спецслужбы совершенно в открытую пытаются вербовать персонал Запорожской атомной станции, используя каналы телефонной связи и мессенджеры. Речь идет о сотрудниках станции, которые после перехода ее под контроль «Росатома» подписали контракты с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».При этом украинские вербовщики напрямую угрожают сотрудникам ЗАЭС и членам их семей, пытаясь таким образом принудить их к саботажу и диверсиям или, как минимум, предоставлению видео и аудиозаписей, сделанных на территории атомного объекта.— сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, добавив, что таким образом Киев пытается подорвать психологическое состояние в коллективе станции.После перехода ЗАЭС под контроль России более трех тысяч сотрудников подписали трудовые договоры с российской компанией-оператором, занимающейся эксплуатацией станции. Все это время украинские спецслужбы пытаются деморализовать коллектив и тем самым создать проблемы в работе АЭС. В частности, как ранее рассказал Карчаа, сотрудников призывают уволиться и перейти на работу в украинские структуры, обещая высокую зарплату и различные льготы. Все эти обещания на поверку носят чисто пропагандистский характер, люди это понимают.