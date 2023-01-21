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Украинские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

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Украинские спецслужбы пытаются вербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

Украинские спецслужбы совершенно в открытую пытаются вербовать персонал Запорожской атомной станции, используя каналы телефонной связи и мессенджеры. Речь идет о сотрудниках станции, которые после перехода ее под контроль «Росатома» подписали контракты с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».


При этом украинские вербовщики напрямую угрожают сотрудникам ЗАЭС и членам их семей, пытаясь таким образом принудить их к саботажу и диверсиям или, как минимум, предоставлению видео и аудиозаписей, сделанных на территории атомного объекта.

В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки

— сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, добавив, что таким образом Киев пытается подорвать психологическое состояние в коллективе станции.

После перехода ЗАЭС под контроль России более трех тысяч сотрудников подписали трудовые договоры с российской компанией-оператором, занимающейся эксплуатацией станции. Все это время украинские спецслужбы пытаются деморализовать коллектив и тем самым создать проблемы в работе АЭС. В частности, как ранее рассказал Карчаа, сотрудников призывают уволиться и перейти на работу в украинские структуры, обещая высокую зарплату и различные льготы. Все эти обещания на поверку носят чисто пропагандистский характер, люди это понимают.
Автор:
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:12
    +1
    Да, это современно, модно, молодёжное. Им осталось еще и воевать по телефону чтоб жизнью не рисковать. Надо же как-то всю эту армию ципсошных телефонных звонил как-то к делу приспособить. Начинали как "служба безопасности банка" , теперь подвизаются как "я россиянин, но не ура-патриот, тут не все так однозначно" а дальше видимо будут боевики -по телефону. Ну не получается волну поднять и ситуацию раскачать, значит будут придумывать как нагадить противнику дистанционно...
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:05
      0
      подвизаются

      Не знаю кто звонит, но поступают звонки, типа: "вы подавали заявку на смену номера в гос услугах", ладно бы ещё звонил кто-то с поставленным голосом, звонивший явно не блещет разговорным жанром, голос как у какого-то бомжа...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Не мытьем, так катаньем. А наглости и подлости украинским спецслужбам не занимать, тем более, что учителя (англосаксы) такие же.
  3. Машрум
    Машрум Сегодня, 10:47
    0
    Куда делись гэкающие сотрудники сбербанка? Были времена по три раза в день звонили, по говорку очень сильно отличались от "сотрудников" из млс.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 10:59
      0
      Видимо колл-центр в Днепропетровске попал под веерные отключения.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:01
    0
    Сразу ряд вопросов.
    А поспорта у сотрудников чьи?
    А сколько всего было вербовок по телефону?

    эти основные ,имхо, вопросы в заметке не раскрыты никак.