Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

По данным, предоставленным американским изданием Breaking Defense, Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX производства Boeing. Как отметили авторы публикации, Иерусалим намерен заключить с Вашингтоном сделку на закупку ещё 25 таких боевых машин. Израильское правительство ожидает ответа на направленный американской стороне запрос на их приобретение.
В то же время, как сообщает источник, Израиль пока не уверен, сколько единиц такой техники ему необходимо ввиду неопределённой политической ситуации в стране, где только за последние почти 4 года 5 раз состоялись общенациональные парламентские выборы.
Boeing F-15EX Eagle II – тяжеловооружённый истребитель 4-го поколения, полученный впервые ВВС США в 2021-м году. Пришёл на смену устаревшим F-15 модификаций «C» и «D». Оснащён 22 ракетами класса «воздух-воздух», включая ракеты AIM-120D, с дальностью поражения целей до 180 км. Также у него имеется 15 точек крепления для боеприпасов «воздух-земля». Самолёт обладает усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи и инфракрасной системой обнаружения целей.
Ожидается, что до конца текущего года американские ВВС получат ещё 6 таких самолётов. Первую боевую стрельбу модернизированный вариант самолёта произвёл в прошлом году, успешно выпустив ракету AIM-120D в сторону дрона BQM-167 Skeeter.