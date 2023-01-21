Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

По данным, предоставленным американским изданием Breaking Defense, Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX производства Boeing. Как отметили авторы публикации, Иерусалим намерен заключить с Вашингтоном сделку на закупку ещё 25 таких боевых машин. Израильское правительство ожидает ответа на направленный американской стороне запрос на их приобретение.В то же время, как сообщает источник, Израиль пока не уверен, сколько единиц такой техники ему необходимо ввиду неопределённой политической ситуации в стране, где только за последние почти 4 года 5 раз состоялись общенациональные парламентские выборы.Boeing F-15EX Eagle II – тяжеловооружённый истребитель 4-го поколения, полученный впервые ВВС США в 2021-м году. Пришёл на смену устаревшим F-15 модификаций «C» и «D». Оснащён 22 ракетами класса «воздух-воздух», включая ракеты AIM-120D, с дальностью поражения целей до 180 км. Также у него имеется 15 точек крепления для боеприпасов «воздух-земля». Самолёт обладает усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи и инфракрасной системой обнаружения целей.Ожидается, что до конца текущего года американские ВВС получат ещё 6 таких самолётов. Первую боевую стрельбу модернизированный вариант самолёта произвёл в прошлом году, успешно выпустив ракету AIM-120D в сторону дрона BQM-167 Skeeter.