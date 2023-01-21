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Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

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Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX от США

По данным, предоставленным американским изданием Breaking Defense, Израиль надеется в скором времени получить больше истребителей F-15EX производства Boeing. Как отметили авторы публикации, Иерусалим намерен заключить с Вашингтоном сделку на закупку ещё 25 таких боевых машин. Израильское правительство ожидает ответа на направленный американской стороне запрос на их приобретение.


В то же время, как сообщает источник, Израиль пока не уверен, сколько единиц такой техники ему необходимо ввиду неопределённой политической ситуации в стране, где только за последние почти 4 года 5 раз состоялись общенациональные парламентские выборы.

Boeing F-15EX Eagle II – тяжеловооружённый истребитель 4-го поколения, полученный впервые ВВС США в 2021-м году. Пришёл на смену устаревшим F-15 модификаций «C» и «D». Оснащён 22 ракетами класса «воздух-воздух», включая ракеты AIM-120D, с дальностью поражения целей до 180 км. Также у него имеется 15 точек крепления для боеприпасов «воздух-земля». Самолёт обладает усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи и инфракрасной системой обнаружения целей.

Ожидается, что до конца текущего года американские ВВС получат ещё 6 таких самолётов. Первую боевую стрельбу модернизированный вариант самолёта произвёл в прошлом году, успешно выпустив ракету AIM-120D в сторону дрона BQM-167 Skeeter.
Автор:
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20 комментариев
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  1. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 11:19
    +1
    а почему не супермегасамолёт f-35 ?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:37
      -1
      Цитата: swnvaleria
      а почему не супермегасамолёт f-35 ?

      Потому что их поставка идёт параллельно и увеличивается количественно.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 12:04
        +5
        А на фото F/A-18 «Super Hornet», хотя в самой статье пишется о хотелках Израиля получить F-15EX «Eagle II».
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 12:18
          -1
          Я на такое уже внимания не обращаю. Новостники тут такие перлы регулярно делают.
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 12:39
          0
          Цитата: Bad_gr
          А на фото F/A-18 «Super Hornet»

          Ну да. Морда кирпича просит по сравнению с простым и стройным Корнетом
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: swnvaleria
      а почему не супермегасамолёт f-35 ?

      Зырим в ТТХ и понимаем, что это самая опасная птичка
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 12:43
      +1
      Цитата: swnvaleria
      почему не супермегасамолёт f-35

      Сразу об этом подумал.
    4. WetCat
      WetCat Сегодня, 12:53
      +1
      Этот "супермега..." не обладает ни скоростью и грузоподъёмностью F-15, ни маневренностью Су-27, да и многих других.. А его "суперневидимость" весьма сомнительна..
    5. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: swnvaleria
      а почему не супермегасамолёт f-35 ?

      Потому что на него у ЛМ очередь на пять лет вперед, а Боингу тоже кушать надо.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 11:22
    0
    во как, а вояка ух тут доказывал что ф35 их еврейское "всё",
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:23
    0
    Понятное дело,Израилю надо чем-то парировать появление у Ирана СУ-35.
    Только эти эфы так дороги,что даже для такого богатого государства как израиль,эта покупка уже не однозначна,особенно при нынешней экономической и политической неопределённости в мире.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: sanik2020
      Понятное дело,Израилю надо чем-то парировать появление у Ирана СУ-35.

      Скорее наоборот. Потому как Израиль уже год просит эти пепелацы, а контракт на Су-35, чернила не высохли еще
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:34
    +3
    Ф-35 идет на замену Ф-16, которые все списываются.

    У Ф-15 гораздо бОльшая грузоподъемность, чем у Ф-35.
    Израиль их использует как бомбардировщики.
    Конечная цель ВВС: 100 Ф-35 и 50 Ф-15
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:59
      +1
      Конечная цель ВВС: 100 Ф-35 и 50 Ф-15
      И на этом ВВС Израиля успокоятся - вот и долгожданное счастье пришло? Что-то сомнения одолевают. А вдруг завтра в Сша появится F-36,7.8 и что тогда Израиль не клюнет на новое "чудо авиационной техники"?
      1. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 13:28
        0
        Цитата: rotmistr60
        И на этом ВВС Израиля успокоятся - вот и долгожданное счастье пришло? Что-то сомнения одолевают. А вдруг завтра в Сша появится F-36,7.8

        Лет через десять появится, ещё лет пять будут вылизывать. А там да, можно и купить. Точнее принять в дар.
  5. Fulcrum29
    Fulcrum29 Сегодня, 11:38
    -3
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    @analiz_tvd_tactech_prognostic
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 12:02
      +2
      Fulcrum29 (Евгений Даманцев)
      Ветку не перепутали? Тут как бы о закупке Израилем F-15EX. Или нечаянно вставку из своей будущей статьи завинтили?
  6. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 12:10
    0
    На главном фото, правда, F-18 Hornet.
  7. Семенов
    Семенов Сегодня, 13:15
    +1
    Су-35 из Ирана забоялись? Ну а нам можно реально сравнить ТТХ в деле.
    1. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:30
      -1
      Цитата: Семенов
      Су-35 из Ирана забоялись?

      С Су-35 будет работать пингвин. А эти бомбить.