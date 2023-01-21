Пресса США: Власти Украины заверяют Вашингтон в том, что ВСУ удержат Бахмут и подготовятся к наступлению

В Вашингтоне считают, что российская армия с высокой вероятностью возьмёт Бахмут и выбьет оттуда украинские войска, которые понесут значительные потери.

В американской прессе продолжают публиковать заявления чиновников администрации США, которые говорят о «некоторых советах по тактике и стратегии ведения боевых действий ВСУ на востоке». После заявлений о том, что украинскому командованию рекомендовано вывести остатки группировки из Бахмута (Артёмовска), появились новые «советы».Информационная служба Reuters со ссылкой на чиновничий аппарат США публикует материал, в котором говорится, что если армия Украины продолжит «хвататься за Бахмут», то растратит много сил и военной техники, что недопустимо.Из статьи:В то же время в американской администрации говорят о том, что власти Украина «заверяют США в способности ВСУ отстоять Бахмут и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления».В Вашингтоне выслушали эти заверения украинской стороны, однако, как дают понять американские эксперты, не слишком в это верят. Ведь украинские войска тратят всё новые и новые резервы под Бахмутом (Артёмовском), а в это время российские войска занимают населённые пункты не только в этой агломерации, но ещё и на Запорожском направлении. Напомним, что только за минувшие сутки ВС РФ освободили территории общей площадью более 160 кв.км, включая семь населённых пунктов в районе города Орехов.