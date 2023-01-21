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Пресса США: Власти Украины заверяют Вашингтон в том, что ВСУ удержат Бахмут и подготовятся к наступлению

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Пресса США: Власти Украины заверяют Вашингтон в том, что ВСУ удержат Бахмут и подготовятся к наступлению

В американской прессе продолжают публиковать заявления чиновников администрации США, которые говорят о «некоторых советах по тактике и стратегии ведения боевых действий ВСУ на востоке». После заявлений о том, что украинскому командованию рекомендовано вывести остатки группировки из Бахмута (Артёмовска), появились новые «советы».


Информационная служба Reuters со ссылкой на чиновничий аппарат США публикует материал, в котором говорится, что если армия Украины продолжит «хвататься за Бахмут», то растратит много сил и военной техники, что недопустимо.

Из статьи:

В Вашингтоне считают, что российская армия с высокой вероятностью возьмёт Бахмут и выбьет оттуда украинские войска, которые понесут значительные потери.

В то же время в американской администрации говорят о том, что власти Украина «заверяют США в способности ВСУ отстоять Бахмут и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления».

В Вашингтоне выслушали эти заверения украинской стороны, однако, как дают понять американские эксперты, не слишком в это верят. Ведь украинские войска тратят всё новые и новые резервы под Бахмутом (Артёмовском), а в это время российские войска занимают населённые пункты не только в этой агломерации, но ещё и на Запорожском направлении. Напомним, что только за минувшие сутки ВС РФ освободили территории общей площадью более 160 кв.км, включая семь населённых пунктов в районе города Орехов.
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14 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 10:21
    +3
    Ага отстоят . Щазз. Очень грамотно работает Оркестр. И снабжение поставлено отменно, то шо есть дают в полном объеме. Только воюй. Лишь бы наши трассу с кременной не отдали , по ней вся бодяга идет на нашу Бахмутовскую группировку. Судя по тому как улетели Соль и Клещеевка сие мало вероятно. Плюс господа шумеры деморализованы, никто не хочет ехать под Бахмут к Вагнерам и помирать за клоуна и его покровителей. Ещё бы поумерить пыл наших тыловых бездельников по поводу бород, автомобилей и прочей хрени в попытках застроить воюющие подразделения - настоящее вредительство. Правильно Пригожин и Кадыров таких всех посылают и рекомендуют посылать на фиг.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:29
      -2
      Плюс господа шумеры деморализованы,

      Не говорите чушь. Что они деморализованы и не хотят воевать нам льют в уши ещё с весны , а СВО уже скоро год как идёт . Кто по вашему противостоит нашим ВС РФ ? Кто обстреливает территорию РФ ? Кто захватил Херсон ?
    2. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 10:36
      0
      Нельзя списывать со счетов и Северодонецкий сценарий , когда украинцы после крупного наступа наших , воспользовались паузой на перегруппировку, восполнение резерв и обещанный президентом отдых бойцам ломанулись в харьковской области.Стрелков в последнем интервью сказал что судя по тому кто сейчас в. Бахмуе и под Сватово, части которые обеспечивали прорыв под Харьковом сейчас в резерве и ждут своего времени
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:48
        0
        ну давайте предметно! вот 53 механизированная бригада ВСУ "брала Херсон" и что? в каком таком резерве она ждет своего часа? разбита в очередной раз тут же под Артемовском!
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:28
    +2
    Этому невозможно поверить. Политическое руководство бывшей украины, этот обнюханный клоун делает все чтоб прийти к тяжелому военному поражению!
    Честно говоря, я очень опасался в последнее время , что у противника здравый смысл возобладает и они проведут операцию по организованному отступления и разрыву дистанции. Это позволило бы им стабилизировать фронт и накапливать силы и ресурсы до весны-лета. Конечно, очень бы хотелось, что зеленский "включил гитлера" и превратил Артемовска в свой персональный Сталинград -стоять насмерть, ни шагу назад, отступать запрещаю. И вот таки это случилось. Это действительно становится для него Сталинградом, но не как для Советского союза а как для армии Паулюса. Ловушка и котел -ликвидация которого откроет на фронте стратегическую дыру. Они реально надеется, что в худшем случае потеряет Артемовск но удержится на следующих линиях. считает что одавая приказ сжечь в Артемовском котле тероборону ничего не потеряет а время выиграет. Ана самом деле, он теряет все территории вокруг и дает выйти ВС РФ на следующий рубеж. Именно так случилось после освобождения Попасной. А сейчас включился эффект домино.
    Попытка цепляться за Соледар привела к тяжелому положению Артемовска. Попытка удержать Артемовск до последней степени приведет к потере Северска и возможно Константиновки. И там уже остается последняя линия обороны под Краматорском -славянском но удерживать е предстоит битым и обескровленным бригадам.
    В общем если бы клоуна не было то все не было бы так как идет сейчас. большая удача что гражданское руководство киевского режима настолько бездарно и некомпетентно в военном отношении.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:34
      -2
      Политическое руковдсвто бывшей укарины, этот обнюханный клоун делает все чтоб прийти к тяжелому военному поражению!

      Толь ко вот этого поражения всё нет и нет, а ещё весной нам говорили : Вот возьмём в окружение 40 тысячную группировку каклов на Донбассе и войне конец . Но что то пошло не так или всё же всё пошло не так ?
      1. Andron78
        Andron78 Сегодня, 10:47
        +1
        Ситуация на фронте весной и сейчас сильно отличается. Нехватка людей по весне приводила к оголению некоторых участков, откуда войска перебрасывались на перспективные или опасные направления. Сейчас, надеюсь, такой финт не пройдет.
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 10:51
        0
        ВАМ об этом говорили американские и французские эксперты из отставных генералов. О том что лично у Путина есть планы взять за три дня Киев и великая пермога, что удалось этому помешать. Не покажете ли ссылочку на, то что официальные лица МО РФ говорили весной 2022, что якобы нанесут решающее военное поражение? нет такого вам не найти потому что такого и не было. Это все фантазии самостийных пиращиков которые сами придумывают "российские планы" и сами их героически нарушают.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    0
    Ну вот наконец и американцы от громких и уверенных заявлений в победе Украины перешли к осмыслению происходящего теряя надежду на это.
    власти Украина «заверяют США в способности ВСУ отстоять Бахмут и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления»
    А, что остается Зеленскому, который уповает на поставки тяжелой техники. Страну на кон поставил давно и в любом случае проиграл.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:45
    -2
    Бахмут возьмут: для решительного успеха необходимо одновременное наступление с территории Белоруссии и на юге; направление Херсон, Николаев, Одесса. Предварительно необходимо, ОДНОВРЕМЕННО, уничтожить все центры принятия решений на территории Украины, а также её логистические узлы. Для этого потребуются радикальные решения, но лучше сейчас, чем потом, когда начнётся очередное контрнаступление ВСУ. Отсеченные от тыла ВСУ потеряют пробивную способность, в тылу и в Европе начнётся паника.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:11
      0
      Для того чтобы осуществить прописанные ВАМИ радикальные решения необходимы радикальные ресурсы. Обладает ли Россия такими ресурсами? Об этом знает ограниченный круг лиц в Москве, и вероятно, в Пентагоне. Поэтому я бы поостерегся выдвигать предложения в духе Erste Kolonne marschiert? und die zweite Kolonne marschiert. Хотя мечтать не вредно.
  5. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 10:55
    +1
    Ну да, Соледар только вчера закончили отстаивать.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:00
    0
    власти Украина «заверяют США в способности ВСУ отстоять Бахмут и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления».
    А что им еще делать, как не "заверять". Количество поставляемой техник зависит от "перемог", но если "перемог немае", то хоть бы заявы нужно делать (ну как про Соледар к примеру.)
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:01
    0
    Вполне может быть, что ВСУ не будут уходить из Бахмута и готовы биться даже в в котле до конца, чтобы выиграть время. У них есть уверенность, что поставки техники и человеческие ресурсы Украины бесконечны. А так это или нет, покажет только дальнейший ход боевых действий.