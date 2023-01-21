Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

24
Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

Мир ждет глобальный финансовый и экономический кризис в случае рецессии американской экономики, вызванной невозможностью США платить по своим обязательствам. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя непростую ситуацию с государственным долгом страны.


Ранее стало известно, что государственный долг США достиг установленного законом потолка в 31,4 триллиона долларов. Далее выхода два – или дефолт, или повышение потолка государственного долга, что также, мягко говоря, не очень хорошо для американской экономики в условиях падения объёмов использования доллара как главной резервной валюты в мире.

Платить по обязательствам Вашингтон не в силах. Но ограничение запланированных платежей вызовет рецессию в американской экономике. Затем произойдет глобальный экономический кризис. По утверждению Йеллен, последствия сложившейся ситуации вскоре ощутят на себе практически все жители США. Многие американцы лишатся работы и средств к существованию.

Кроме того, из-за неспособности США платить по счетам, может быть понижен и рейтинг американских долговых обязательств. Самая сильная и экономически развитая страна мира в действительности оказывается банкротом, находящимся в крайне сложной финансовой ситуации. Исправить положение в Белом доме планируют посредством повышения потолка государственного долга. Американская администрация даже не намерена обсуждать этот вопрос с Конгрессом США.

Ранее о глобальных последствиях ситуации с государственным долгом США предупредили и в Международном валютном фонде. В МВФ призвали американские власти прийти к компромиссу по вопросу выплаты государственного долга, иначе весь мир ощутит на себе негативный эффект от американской рецессии.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
24 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 10:21
    +5
    Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

    Кому они должны, они прощают долги. Доллар правит Миром плевать они хотели на всех.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:24
      +5
      Да первый раз, что-ли.
      Даже не в десятый.
      Просто законодательно повышают потолок - и "всё по закону".
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:32
        +2
        Жил такой великий писатель - Оноре де Бальзак, и написал он замечательную книжку - "Шагреневая кожа" - очень рекомендую прочитать её. Ну и надеюсь вы поняли на что я намекаю?
      2. стар
        стар Сегодня, 10:44
        +1
        Да первый раз, что-ли.
        Даже не в десятый.
        Просто законодательно повышают потолок - и "всё по закону".

        Установить сразу в один квадрильон, чтобы часто не собираться. Всем недовольным - звонить в Пентагон, диктовать адрес.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 11:06
          0
          У них уже были предложения вообще отменить понятие потолка государственного долга. Я только не понимаю, почему так и не приняли его.
          А кризиса не будет, потому что им снова дадут в долг. Потому что если не дать, то будет тот самый кризис.
      3. kulinar
        kulinar Сегодня, 11:01
        0
        Цитата: Shurik70
        Да первый раз, что-ли.
        Даже не в десятый.
        Просто законодательно повышают потолок - и "всё по закону".

        Всё это было не раз и не два.
        Просто из этого стали делать мировое шоу!
        С тридцатых годов,когда ввели потолк заимствования, его поднимали 92!!! раза. Если сначала это был экономический резон о разделении ответственности ,между структурами власти, за принятие решения о займах ,то теперь это чисто политический момент. Потянут кота за все подробности,и увеличат. Как в кино,в последний момент.
        1. vadson
          vadson Сегодня, 11:07
          0
          Да лучше чтоб наркоман этот сдох уже
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:22
    -1
    У них два рецепта:
    1. как обычно повысить себе потолок госдолга , повздыхав что вот впредь будут поэкономнее.
    2. прекратить тратить деньги на военные базы по всему миру и поддержку националистических режимов вроде украинского
    угадайте какой выберут...
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:29
    +1
    Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг
    Как же долго я ждал этих слов именно на этом сайте! Сейчас, конечно набежит прозападная либерда и будет иметь асаны Америке и её иконе - доллару, но конец плутократической империи неизбежен. А в месте с ней и блоку НАТО. Немного обидно, что центром силы станет Китай, но это всё же лучше, чем США.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:34
      0
      Да уж, сейчас уже не та ситуация, что раньше. Когда сложная финансовая ситуация в матрасоленде, решалась включением печатного станка. Старые рецепты уже не помогают, но в фашингтонской рейхсканцелярии этого еще не поняли.
  4. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:31
    0
    Как всегда решат вопрос большой войной. Чудно,ну кто с них по долгам спросить сможет?
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:42
    +2
    Не способность оплаты своих обязательств по долговым бумагам - это и есть по сути дефолтное положение. Оплата процента - это лишь обслуживание процентов, а не тела в бумагах. Дефолт не случается лишь потому, что держатели долговых обязательств сами зависят от этой мёртвой петли и никто не знает последствий обвала крупнейшего рынка и экономики. Ясно одно - будет катастрофа, но и дальше так нельзя. Один из критериев сохранения статуса КВО был - вера в экономику США. Но бесконечное поднятие потолка госдолга приводит к утрате и веры. На фоне отказа от доллара Азии дни статуса сочтены. На самом деле никто не выиграет в краткосрочной перспективе от обвала доллара. Легче кризис пройдут страны с реальным сектором производства где сбыт будет направлен на внутренние рынки. Если сбыт производства направлен на внешние рынки - такой стране придётся не намного легче стран с отсутствием реального производства.

    Мы живём во время глобального слома и вина предстоящего краха лежит как раз на самих штатах...
  6. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:47
    +3
    Ранее стало известно, что государственный долг США достиг установленного законом потолка в 31,4 триллиона долларов. Далее выхода два – или дефолт, или

    Третья мировая ,естественно в Евразии и желательно без применения яо ..Старый шаблон англосаксов !
    Россия лакомый кусок ,может решить все их проблемы ..Но мы в России против нашего разграбления западом(как в 90-х) .Вон воевать начали и обрезаем все изуитские договора и избавляемся от долларовой зависимости объединяя страны вокруг себя в борьбе с этим hi
    А "Посейдоны" уже замерли у берегов США и т.д.
    Рука у нас не дрогнет хоспода ,натерпелись мы унижений от вас и готовы это "осиное гнездо " уничтожить в случае чего .
    Надеемся ,что у вас хватит разума ,не перейти предел дозволенного ?
  7. alberigo
    alberigo Сегодня, 10:48
    0
    Иными словами, всем сказали, что платить не можем, поэтому будем брать ещё в долг
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:49
    0
    Самая сильная и экономически развитая страна мира

    С чего бы это вдруг? С того, что у неё много долларов, которые сама же и печатает? Так я думаю у Зимбабве своих фантиков поболее было.. А вот кто когда последний раз видел товар с надписью "Made in USA"? Вот то-то ж..
  9. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 10:51
    0
    Тяжело миру будет избавиться от паразитов, также как наркоману слезть с иглы.
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:52
    0
    Что скажешь молодцы,весь мир их кормит,недовольных бомбят.
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 10:53
    0
    Если закон что-то не позволяет - его можно изменить.
    Dura lex sed lex. Что в переводе означает: закон - что дышло.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    Повышать потолок госдолга Сша не в первой и это происходит практически при каждом президенте. Поэтому и доповышали до 31, 4 трлн.
    Самая сильная и экономически развитая страна мира в действительности оказывается банкротом, находящимся в крайне сложной финансовой ситуации
    Потому, что самой сильной и экономически развитой стала благодаря грабежу, цифиркам в отчетах и карманным рейтинговым агентствам. Вспомните ипотечный пузырь 2008 г., который лопнув потянул банкротство банков, падение цен на акции и мировой кризис как итог. А ведь по бухгалтерии в циферках все было прекрасно, красиво и доходно.
  13. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 11:00
    0
    Да ерунда... Повысят "потолок", напечатают еще бумажек и вопрос будет закрыт.
  14. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 11:02
    0
    А может ли бесследно пройти Печать денег в количестве в ТРИ раза больше чем было? С 0.8 трлн до 3.8 трлн. https://fred.stlouisfed.org/series/SBASENS. И это их же ! данные.
  15. Ирек
    Ирек Сегодня, 11:03
    0
    Конечно в конец доллара , сейчас особо не верят, но и в это когда-тоне верили...
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:03
    0
    Исправить положение в Белом доме планируют посредством повышения потолка государственного долга.

    Однозначно, повысят потолок с 31,4 триллиона долларов до 50,4 триллионов.
  17. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:09
    0
    То,что сша давно банкрот и живёт в долг-это факт,то, что сша никогда свои долги не оплатит-это тоже факт. Просто у сша нет столько денег и собственности,что бы покрыть свои долги а тратят они несоизмеримо больше чем зарабатывают.
    Ну а если кто-то ещё надеется получить от сша хоть что-то,пусть вспомнят историю вкладчиков всех финансовых пирамид.