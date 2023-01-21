Министр финансов США прогнозирует мировой кризис из-за невозможности Вашингтона выплачивать свой госдолг

Мир ждет глобальный финансовый и экономический кризис в случае рецессии американской экономики, вызванной невозможностью США платить по своим обязательствам. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя непростую ситуацию с государственным долгом страны.Ранее стало известно, что государственный долг США достиг установленного законом потолка в 31,4 триллиона долларов. Далее выхода два – или дефолт, или повышение потолка государственного долга, что также, мягко говоря, не очень хорошо для американской экономики в условиях падения объёмов использования доллара как главной резервной валюты в мире.Платить по обязательствам Вашингтон не в силах. Но ограничение запланированных платежей вызовет рецессию в американской экономике. Затем произойдет глобальный экономический кризис. По утверждению Йеллен, последствия сложившейся ситуации вскоре ощутят на себе практически все жители США. Многие американцы лишатся работы и средств к существованию.Кроме того, из-за неспособности США платить по счетам, может быть понижен и рейтинг американских долговых обязательств. Самая сильная и экономически развитая страна мира в действительности оказывается банкротом, находящимся в крайне сложной финансовой ситуации. Исправить положение в Белом доме планируют посредством повышения потолка государственного долга. Американская администрация даже не намерена обсуждать этот вопрос с Конгрессом США.Ранее о глобальных последствиях ситуации с государственным долгом США предупредили и в Международном валютном фонде. В МВФ призвали американские власти прийти к компромиссу по вопросу выплаты государственного долга, иначе весь мир ощутит на себе негативный эффект от американской рецессии.