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Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

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Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

Российские военные самолеты все чаще стали появляться у границ воздушного пространства Дании. Об этом сообщает датское издание The Copenhagen Post, ссылаясь на опубликованную министерством обороны королевства информацию.


Как утверждают в датском военном ведомстве, в 2022 году истребители Военно-воздушных сил Дании стали гораздо чаще взлетать в воздух для наблюдения за российскими самолетами и их сопровождения, чем прежде. Так, в 2022 году истребители F-16 ВВС Дании поднимались в небо на перехват иностранных самолетов 80 раз, в 2021 году – 30 раз, в 2020 году – 42 раза, 2019 году – 47 раз, 2018 году – 38 раз

Издание The Copenhagen Post почему-то пишет, что это происходит из-за боевых действий на Украине, хотя где Украина и где Дания? Но датской прессе хочется связывать растущую военную активность РФ именно с украинскими событиями.

С другой стороны, генерал Флемминг Лентфер заявил, что более частое появление иностранных военных самолетов является ожидаемым следствием общего увеличения трафика в Балтийском регионе. Вооруженный конфликт на Украине привел к наращиванию военного присутствия в Балтийском регионе всеми странами, включая как Россию, так и государства, входящие в Североатлантический альянс.

Датская газета пишет, что самолеты ВВС Дании F-16 поднимаются в воздух после соответствующих сигналов радаров. Российские самолеты нарушать границы воздушного пространства страны не собираются. Но самолеты приближаются друг к другу так близко, что летчики могут установить зрительный контакт, пишет датское издание. Тем не менее, фактов нарушения воздушного пространства за многие годы практически не было, что свидетельствует об отсутствии у России стремлений устраивать какие-то воздушные провокации в отношении этой маленькой североевропейской страны.
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Использованы фотографии:
Вооруженные силы Дании / https://www.forsvaret.dk/
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5 комментариев
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  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:55
    +1
    Настойчивость, твёрдость, инициатива средств доставки воздушного и морского базирования - этот рецепт сильно помешает слабым вассалам Вашингтона консолидироваться.

    Создание сильного трафика подводного стратегического флота и стратегического авиакрыла на границах самих штатов, корректировка магистралей спутников на опасные сближения с группировкой спутников штатов - будет создавать большое напряжение всех сил штатов, что будет невозможно скрыть от союзников.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:59
    0
    истребители F-16 ВВС Дании поднимались в небо на перехват иностранных самолетов 80 раз

    Так а наши здесь причем мало кто там летает может стая гусей или вообще нервы шалят взлетаю по любому поводу.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 11:00
    0
    Беда-беда... Кому эта Дания нужна вообще?
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:01
    0
    Такие полёты,это не просто прогулка у чужих границ,это кладезь полезной информации,тем более,что нет ни одного закона запрещающего Российским самолётам летать над нейтральным пространством.
    Ну а нет и суда нет.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    0
    Российские военные самолеты все чаще стали появляться у границ воздушного пространства Дании.
    А как по поводу самолетов НАТО у границ России на Балтике, в Черном море? Самолеты-разведчики НАТО прописались в тех р-х, демонстративно появляются и самолеты стратегической авиации. Или это другое?