Минобороны Дании заявило о более частом появлении российских самолетов у воздушных границ страны

Российские военные самолеты все чаще стали появляться у границ воздушного пространства Дании. Об этом сообщает датское издание The Copenhagen Post, ссылаясь на опубликованную министерством обороны королевства информацию.Как утверждают в датском военном ведомстве, в 2022 году истребители Военно-воздушных сил Дании стали гораздо чаще взлетать в воздух для наблюдения за российскими самолетами и их сопровождения, чем прежде. Так, в 2022 году истребители F-16 ВВС Дании поднимались в небо на перехват иностранных самолетов 80 раз, в 2021 году – 30 раз, в 2020 году – 42 раза, 2019 году – 47 раз, 2018 году – 38 разИздание The Copenhagen Post почему-то пишет, что это происходит из-за боевых действий на Украине, хотя где Украина и где Дания? Но датской прессе хочется связывать растущую военную активность РФ именно с украинскими событиями.С другой стороны, генерал Флемминг Лентфер заявил, что более частое появление иностранных военных самолетов является ожидаемым следствием общего увеличения трафика в Балтийском регионе. Вооруженный конфликт на Украине привел к наращиванию военного присутствия в Балтийском регионе всеми странами, включая как Россию, так и государства, входящие в Североатлантический альянс.Датская газета пишет, что самолеты ВВС Дании F-16 поднимаются в воздух после соответствующих сигналов радаров. Российские самолеты нарушать границы воздушного пространства страны не собираются. Но самолеты приближаются друг к другу так близко, что летчики могут установить зрительный контакт, пишет датское издание. Тем не менее, фактов нарушения воздушного пространства за многие годы практически не было, что свидетельствует об отсутствии у России стремлений устраивать какие-то воздушные провокации в отношении этой маленькой североевропейской страны.