Только вот американцы всё никак не могут умерить свой пыл и признать, что эпоха «однополярной гегемонии» подходит к концу, а время работает сейчас точно против них.

Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса, как когда-то в своё время российский император Александр II продал американцам Аляску после Крымской войны – утопичны. Об этом пишет ливанское издание Ad-Diyar.Как отмечают авторы в своей публикации, лишиться Сибири, занимающей 12 млн кмтерритории России, всё равно, что потерять страну. Всё это является частью так называемой «американской мечты» - термин, впервые появившийся в Штатах в 1931-м году. И если у Джорджа Буша-старшего получилось довершить развал страны под названием Советский Союз, который Рейган в период своего президентства называл «империей зла», то сегодня на Джо Байдена возложена миссия по развалу России.Затянувшийся конфликт на Украине даёт Путину возможность и в дальнейшем оказывать влияние на США и их союзников, путём их ослабления. Украинского лидера они и вовсе сравнивают с Наполеоном Бонапартом и даже Дон Кихотом, чьи амбиции крайне высоки. Издание предрекает режиму Зеленского трудные времена, который в скором времени осознает то, что он является не более чем пешкой в руках крупных держав, а также масштабы разрушений, вызванных конфликтом в его стране.Как бы там ни было, но передел карты мира по примеру итогов Ялтинской конференции после окончания кризиса – вполне реалистичный сценарий, однако, по мнению авторов, вероятность массового уничтожения Украины по примеру сброшенных ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки явно исключена.