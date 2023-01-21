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Ливанское издание: Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса - утопичны

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Ливанское издание: Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса - утопичны

Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса, как когда-то в своё время российский император Александр II продал американцам Аляску после Крымской войны – утопичны. Об этом пишет ливанское издание Ad-Diyar.


Как отмечают авторы в своей публикации, лишиться Сибири, занимающей 12 млн км2 территории России, всё равно, что потерять страну. Всё это является частью так называемой «американской мечты» - термин, впервые появившийся в Штатах в 1931-м году. И если у Джорджа Буша-старшего получилось довершить развал страны под названием Советский Союз, который Рейган в период своего президентства называл «империей зла», то сегодня на Джо Байдена возложена миссия по развалу России.

Затянувшийся конфликт на Украине даёт Путину возможность и в дальнейшем оказывать влияние на США и их союзников, путём их ослабления. Украинского лидера они и вовсе сравнивают с Наполеоном Бонапартом и даже Дон Кихотом, чьи амбиции крайне высоки. Издание предрекает режиму Зеленского трудные времена, который в скором времени осознает то, что он является не более чем пешкой в руках крупных держав, а также масштабы разрушений, вызванных конфликтом в его стране.

Как бы там ни было, но передел карты мира по примеру итогов Ялтинской конференции после окончания кризиса – вполне реалистичный сценарий, однако, по мнению авторов, вероятность массового уничтожения Украины по примеру сброшенных ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки явно исключена.

Только вот американцы всё никак не могут умерить свой пыл и признать, что эпоха «однополярной гегемонии» подходит к концу, а время работает сейчас точно против них.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.whitehouse.gov/
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:59
    0
    Тут, скорее наоборот, не Россия Сибири лишится, а США - Аляски. Если именно из этих двух вероятностей выбирать!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:07
      +2
      "не Россия Сибири лишится, а США - Аляски "
      Первое исключено, а второе - маловероятно.
      Грамотность - не Ваш конёк, голос.)
      А клоун... на что надеется... один срам.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Тут скорее наоборот - не Россия Сибири лишится а США Аляски если именно из этих двух вероятностей выбирать!

      Ну если уже поляки заявили, что США отдают за 130 лярдов долларов, Восточные Кресы, в счет погашения украинского долга ( то есть поляки должны отдать США эти лярды ), так и Россия сможет забрать Аляску.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:10
        +4
        Цитата: tihonmarine
        ....так и Россия сможет забрать Аляску.

        hi штаты продолжают увеличивать свой неотдаваемый $$$$$$$$$$$$$ долг! И отдавать не собираются , считая себя сильнейшим и вправе обирать всех! А хорошо было бы отбирать у них территории за долги!
        1. prodi
          prodi Сегодня, 13:31
          +1
          а ещё стоило бы продвигать "нарротип", что "Пузыри" слишком много срут на фоне всего остального Мира
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:01
    +3
    Чтобы избежать искушения врага необходимо выиграть войну и запугать врага
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:40
      +3
      Цитата: Carlos Sala
      Чтобы избежать искушения врага необходимо выиграть войну и запугать врага

      Да мы и так всю свою историю только этим и занимаемся.
      Сколько раз им говорили - "Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет", но они нас не слышат и в каждом веке(а иногда и по два раза за столетие) лезут за очередными "люлями".
      P.S. - они недавно сколачивали коалицию против Сирии и орали "Асад должен уйти", но обломались и переключились на Россию. Однако Россия это не Сирия и в этот раз они точно свою голову свернут.
  3. PASus
    PASus Сегодня, 12:04
    +4
    Американцы делают лишь то, что им позволяют делать.
    До первого ощутимого щелчка по носу. Как впрочем и мелкобритская погань.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:24
      0
      Все делают лишь то, что могут делать. У кого-то по-другому?
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 12:59
      0
      Они делают что хотят, а мы всего лишь проводим красные линии и выражаем озабоченность
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +3
    Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса - утопичны
    Они (планы) не только утопичны, но и преступны. Правда полностью подтверждают, что Сша - страна бандит.
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:20
    +10
    какой плохой Рейган,СССР развалил...ух он какой...

    а Ельцин в этом американцам не помогал,да?

    и вот эти слова не он произнёс в конгрессе:"Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!"???

    и вот это "И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина [поднимает глаза, не по бумажке]: “Господи, благослови Америку!”-тоже не Ельцина из того же выступления???

    Рейган боролся против врага,а вот этот персонаж испоганил судьбы миллионов соотечественников...и ему благодарный "преемник" выстроил на родине "героя" целый центр,который даже во время СВО продолжает свои антироссийские кривляние в том числе на бюджетные средства...

    может пора уже со своими брёвнами разобраться,а не чужие соринки выковыривать??? тогда и вопросов об отделении Сибири от России не будет...
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:27
    0
    Ход мыслей правильный,в США прекрасно осазнают с кем и чем имеют дело.Вся эта демагогия насчет Сибири,Крыма лишь маленький фрагмент хоть в теории показать свою исключительность и власть.Сейчас это еще кто то рассматривает,комментирует,но почему то забывают в США такие же смертные как и везде
  7. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:39
    +1
    Так, стоп, а где американское руководство рассуждало об отъёме российских территорий в свою пользу? Может, хотя бы экс-служащий что-то такое заявлял? Или какое-то авторитетное издание, в конце концов? А то я такого нигде не видел, и есть подозрение, что ливанцы сами себе это придумали.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:49
    +1
    Да ладно, в мире не одна елитная группа/банда и планы у них, хоть и пересекаются, не одно и тоже.
    Вес тот бред рассматривать... оно нам надо?
    Делай что должно и будет то, шо надо!!!
  9. Комментарий был удален.
  10. Бамблби
    Бамблби Сегодня, 13:37
    0
    Ливанское издание?))) При всем уважении, но не вызывает отклика