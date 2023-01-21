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Заместитель министра обороны США заявил о возможности ВСУ изменить ситуацию на поле боя без ракет ATACMS

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Заместитель министра обороны США заявил о возможности ВСУ изменить ситуацию на поле боя без ракет ATACMS

Украинские вооруженные силы могут отражать атаки российских войск без необходимости использовать ракеты ATACMS. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кал, комментируя отказ Вашингтона передавать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 километров.


Ранее украинская сторона неоднократно просила у США поставить ей ракеты ATACMS. С их помощью киевский режим планировал поражать цели на значительном удалении от места размещения ракетных установок, в том числе – и в глубине российской территории.

Разумеется, американское руководство отказывает Украине в поставках и танков Abrams, и дальнобойных ракет не из-за гуманизма по отношению к России и ее военнослужащим или населению. Причины может быть всего две. Первая, которую чаще всего озвучивают – боязнь эскалации конфликта. Однако маловероятно, что передача десятков или даже сотен танков Abrams привела бы к ядерной войне, как и предоставление некоторого количества дальнобойных ракет.

Вторую причину называет Telegram-канал «Репортер Руденко»: ситуация на Украине складывается далеко не в лучшую для киевского режима сторону и передачей вооружений ее не исправить. От событий на Украине сегодня сильно страдают и страны Запада. Поэтому, толкая киевский режим на эскалацию конфликта, в действительности Запад может желать как раз его скорейшего поражения.

Военкор Андрей Руденко делает вывод, что конфликт на Украине может закончиться в конце 2023 года полным поражением Киева. После этого украинской стороне придется принимать все условия Российской Федерации.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / http://sill-www.army.mil
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