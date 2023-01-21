Украинские вооруженные силы могут отражать атаки российских войск без необходимости использовать ракеты ATACMS. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кал, комментируя отказ Вашингтона передавать Киеву ракеты с дальностью действия до 300 километров.
Ранее украинская сторона неоднократно просила у США поставить ей ракеты ATACMS. С их помощью киевский режим планировал поражать цели на значительном удалении от места размещения ракетных установок, в том числе – и в глубине российской территории.
Разумеется, американское руководство отказывает Украине в поставках и танков Abrams, и дальнобойных ракет не из-за гуманизма по отношению к России и ее военнослужащим или населению. Причины может быть всего две. Первая, которую чаще всего озвучивают – боязнь эскалации конфликта. Однако маловероятно, что передача десятков или даже сотен танков Abrams привела бы к ядерной войне, как и предоставление некоторого количества дальнобойных ракет.
Вторую причину называет Telegram-канал «Репортер Руденко»: ситуация на Украине складывается далеко не в лучшую для киевского режима сторону и передачей вооружений ее не исправить. От событий на Украине сегодня сильно страдают и страны Запада. Поэтому, толкая киевский режим на эскалацию конфликта, в действительности Запад может желать как раз его скорейшего поражения.
Военкор Андрей Руденко делает вывод, что конфликт на Украине может закончиться в конце 2023 года полным поражением Киева. После этого украинской стороне придется принимать все условия Российской Федерации.