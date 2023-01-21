Немецкие пользователи назойливость киевского режима и итоги встречи в Рамштайне «проиллюстрировали» песней группы Rammstein «Du hast mich»

В польской прессе опубликован ряд материалов, в которых встреча на авиабазе «Рамштайн» в Германии не оказалась максимальной продуктивной для Украины. Польские обозреватели отмечают, что, мало того, между участниками «группы союзников Украины» впервые с начала проведения такого рода встреч обозначились столь серьёзные разногласия, вылившиеся, в частности, в отказ предоставить Киеву не только дальнобойные ракеты, но и танки Abrams и Leopard 2.
Украинский президент перед началом встречи своей делегации с партнёрами из НАТО в формате «Рамштайн» позволил себе фактическую грубость в адрес немецкого канцлера Шольца, фамильярно – «на ты» - потребовав от него дать Украине танки «Леопард».
Если можешь дать танки - дай!
Всё это происходило на фоне выступлений украинских беженцев в Берлине, на плакатах которых были слова «Свободу леопардам» с намёком на то, что Германия должна «отпустить» танки немецкого производства – для их поставок Киеву.
Украинская назойливость не осталась незамеченной и в немецких СМИ, где пока осторожно критикуют такой напор Киева и украинских беженцев, при этом намекая, что призывающие передать Украине танки сами живут на пособия, формирующиеся из средств немецких налогоплательщиков. Соответственно, передача Украине танков с более чем вероятной потерей большинства из них в боях на Донбассе тоже ляжет на плечи немецких работающих граждан.
В связи с итогами прошедшей встречи на базе в Рамштайне и реакции Киева на её фактическое фиаско в плане ожиданий обыгрывается известная песня немецкой рок-группы Rammstein «Du hast mich». Немецкие пользователи иронизируют над тем, что Зеленский пытается обратить на себя внимание фактически теми же словам, адресованными к НАТО: «У тебя есть я». Также в этой песне используется игра слов с переходом к вопросу о желании «верности до того дня, пока смерть не разлучит нас», но в ответ на этот вопрос звучит: «Нет». Вот и США как минимум пока явно не готовы к тому, чтобы с Украиной их разлучила исключительно «смерть»…