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Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

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Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Впервые за несколько месяцев представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ. О том что вчерашний день и минувшую ночь жители населенных пунктов в прифронтовых районах Луганской республики провели в безопасности сообщил в своем телеграм-канале подполковник ЛНР Андрей Марочко.


За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано

— написал Марочко.

Пока сложно сказать, с чем связано это затишье и насколько долго оно продлится. Не исключено, что украинские военные столкнулись с дефицитом боеприпасов натовского калибра, от которых ВСУ сейчас зависят практически на сто процентов, и предпочитают расходовать снаряды на участках фронта, где идут наиболее активные бои. Тем более, что таких направления в последние дни значительно прибавилось, в том числе благодаря активизации наступательных действий ВС РФ в Запорожье.

При этом в соседней Донецкой Республике обстрелы мирных населенных пунктов не прекращаются. Представительство ДНР в СЦКК в сегодняшней сводке сообщает, что со стороны украинских националистов было зафиксировано восемнадцать случаев обстрела территории республики. Удары наносились из ствольной артиллерии калибра 152 и 155-мм, а также реактивных систем залпового огня. Всего выпущено 111 единиц различных снарядов, под огнем оказались шесть населенных пунктов, включая Донецк, сообщили в СЦКК.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:23
    +3
    На северной части ЛБС в районах ЛНР вообще не до обстрелов сейчас. Идет перегруппировка вокруг Северска и Артемовска. оттягивают арту, пытаются выскочить из намечающихся котлов...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:41
      +4
      , пытаются выскочить из намечающихся котлов...
      ...пральна...но как говорил главный пингвин своему пингвинному отряду из мульта "Мадагаскар" --ВЫЖИВУТ НЕ ВСЕ
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:58
      +3
      Да причем тут это, хотя частично да, вы на карту гляньте - Луганск находится значительно восточнее Донецка. И мне сестра ещё с месяц назад сказала , что в самом Луганске обстрелов нет. Наладили электричество без сбоев, газ и воду. Народ из России потянулся домой в Луганщину, Жизнь поперла ключом.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:35
        +2
        Цитата: Маз
        Луганск находится значительно восточнее Донецка. В самом Луганске обстрелов нет.

        Очень рад за Луганск , но в статье идёт речь о Луганской респ .
        Впервые за несколько месяцев не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ.

        Согласен с тем , что в связи с тяжёлой ( для укрорейха ) обстановкой в районе Северска и Артёмовска , сейчас им уже не обстрелов , готовят лыжи и тщательно их смазывают .
        1. Комментарий был удален.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:41
    +1
    Пока сложно сказать, с чем связано это затишье и насколько долго оно продлится.

    Госдеп приказал Крым бомбить и атаковать ..Они туда все силы стягивают для рывка ..Думают ,что Россия сразу запросит переговоры ?
    Мы намерены мочить все и всех ..Россия устала предлагать оправдываться и подсчитывать убытки от ограбления ..
    У нас мощный профицит бюджета к удивлению стал и мы больше продаем чем закупаем и это впервые за 30 лет (несмотря что газопроводы подорвали)))

    Нам нужны союзники для рывка !! Или мы сами все это проведем в мире ,но чуть дольше
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:50
      0
      У нас мощный профицит бюджета к удивлению стал и мы больше продаем чем закупаем и это впервые за 30 лет

      У нас хронический профицит во внешней торговле около 20 лет. За это время оставлено в зарубежных банках 2-3 трлн долларов.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:01
      0
      У нас мощный профицит бюджета к удивлению стал и мы больше продаем чем закупаем и это впервые за 30 лет


      Во-первых,вы путаете профицит внешней торговли и дефицит бюджета государственного...



      Дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей и оказался одним из крупнейших в истории России, сообщил Антон Силуанов. Выше он был только в пандемийном 2020 году — более 4 трлн рублей
      Дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. «Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», — сказал он на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

      Далее,Вам ниже правильно ответили про хронический профицит внешней торговли в предыдущие годы. и про то,сколько денег якобы российских за это время оказалось в иностранных банках(в том числе те самые 300 млрд нерублей арестованных)...

      радоваться,что мы продаём больше,чем покупаем могут только люди далёкие от экономики...ибо вы вывозите из страны ИСЧЕРПАЕМЫЕ ресурсы,а взамен не получаете ничего,да ещё этими деньгами датируете иностранные экономики,которые в свою очередь производят все эти крабы,цезари и прочие джавелины,которые убивают российских солдат и уничтожают города Донбасса...кстати,именно за такую стратегию разграбления России набиулины-силуановы получали звания лучших в мире министров и глав ЦБ...

      а эти деньги могли бы работать в России...к примеру,можно было бы строить метро не только в Москве,но и крупных городах,закупать станки и дорогое оборудование,которое в России не производится.строить новейшие заводы,вкладывать деньги в науку...обеспечить в конце концов тёплые школьные туалеты для детей в северной стране(по словам Матвиенко 3,5 тысяч школ в России были без удобств)...

      но мы оставляли эти деньги в западных банках,а аборигенам рассказывали какие мы умные и как хорошо торгуем
    3. Комментарий был удален.
    4. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:09
      -1
      а вообще,если хотите разбираться в экономике на минималках,слушайте Владимира Боглаева. он простым языком и доходчиво всё объясняет. и про "прекрасные" профициты во внешней торговле и про остальные проблемы импортозамещения...

      и да,ему не задашь вопрос,кто ты такой...у него в отличие от думских болтунов,вроде Макарова,за плечами крупное предприятие и солидный опыт
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:46
    -1
    Неужели по дип канавам предупредили :1 снаряд=1 снаряду по стране вий?
    Дипломатия проснулась.
    Давос работает?
    Или просто к посевной всю солярку отдали? Через неделю опять "освобождение" ухрии начнут с лбстрелов
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:11
      -1
      "блажен кто верует"...

      а кто верует в "проснувшуюся дипломатию" Лаврова-просто святой...
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:00
    -1
    ну им украмммм дали ракеты на 150 км так что вот так ! вчера ваше беспилот летал над украиной что даже флайрадар зафиксировал
  6. cpls22
    cpls22 Сегодня, 13:20
    0
    Бьют по мирным, чтобы им отвечали, и ответы эти пеленговать с помощью контрбатарейных радаров. Возможно, мы сейчас такой радар выбили у них, и пока они новый не подтянут, будет затишье.