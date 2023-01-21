Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

За истекшие сутки, 20 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано

Впервые за несколько месяцев представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ. О том что вчерашний день и минувшую ночь жители населенных пунктов в прифронтовых районах Луганской республики провели в безопасности сообщил в своем телеграм-канале подполковник ЛНР Андрей Марочко.— написал Марочко.Пока сложно сказать, с чем связано это затишье и насколько долго оно продлится. Не исключено, что украинские военные столкнулись с дефицитом боеприпасов натовского калибра, от которых ВСУ сейчас зависят практически на сто процентов, и предпочитают расходовать снаряды на участках фронта, где идут наиболее активные бои. Тем более, что таких направления в последние дни значительно прибавилось, в том числе благодаря активизации наступательных действий ВС РФ в Запорожье.При этом в соседней Донецкой Республике обстрелы мирных населенных пунктов не прекращаются. Представительство ДНР в СЦКК в сегодняшней сводке сообщает, что со стороны украинских националистов было зафиксировано восемнадцать случаев обстрела территории республики. Удары наносились из ствольной артиллерии калибра 152 и 155-мм, а также реактивных систем залпового огня. Всего выпущено 111 единиц различных снарядов, под огнем оказались шесть населенных пунктов, включая Донецк, сообщили в СЦКК.