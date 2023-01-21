В Минобороны России показали кадры боевой работы ударных вертолётов

В зоне СВО активное участие принимают армейские вертолеты ВКС России Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». В Минобороны России показали кадры боевой работы этих ударных вертолетов.
Видео опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.
На нем можно наблюдать, как вертолетные экипажи производят боевые вылеты. Летчики произвели пуски управляемых авиационных ракет по позициям противника и их военной технике. Удары были очень результативными. Вертолетчики уничтожили украинский танк, а также легкую бронетехнику ВСУ.
В зоне специальной военной операции вертолеты армейской авиации ВКС России ведут большую, важную и разнообразную боевую работу. Они уничтожают бронетехнику, укрепления и живую силу противника, производят доставку личного состава, боеприпасов и различных грузов к линии фронта. Ударные вертолеты также прикрывают позиции и колонны российских войск от атак ВСУ.
Чтобы сберечь свои жизни и вверенную им технику, экипажи боевых вертолетов работают на предельно малых высотах и активно применяют тепловые ловушки. Это позволяет ввести в заблуждение противника и не оказаться под его ударом.
Минобороны России периодически публикует видео, где показываютсябоевые будни участников спецоперации и действия различной военной техники в фронтовых условиях. Подобные кадры нередко публикуют и военкоры российских СМИ, которые находятся на передовой. Благодаря таким видеосюжетам жители страны получают представление о том, что происходит в зоне СВО.