Военное обозрение
Войти Регистрация

В Минобороны России показали кадры боевой работы ударных вертолётов

11
В Минобороны России показали кадры боевой работы ударных вертолётов

В зоне СВО активное участие принимают армейские вертолеты ВКС России Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». В Минобороны России показали кадры боевой работы этих ударных вертолетов.


Видео опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

На нем можно наблюдать, как вертолетные экипажи производят боевые вылеты. Летчики произвели пуски управляемых авиационных ракет по позициям противника и их военной технике. Удары были очень результативными. Вертолетчики уничтожили украинский танк, а также легкую бронетехнику ВСУ.

В зоне специальной военной операции вертолеты армейской авиации ВКС России ведут большую, важную и разнообразную боевую работу. Они уничтожают бронетехнику, укрепления и живую силу противника, производят доставку личного состава, боеприпасов и различных грузов к линии фронта. Ударные вертолеты также прикрывают позиции и колонны российских войск от атак ВСУ.

Чтобы сберечь свои жизни и вверенную им технику, экипажи боевых вертолетов работают на предельно малых высотах и активно применяют тепловые ловушки. Это позволяет ввести в заблуждение противника и не оказаться под его ударом.

Минобороны России периодически публикует видео, где показываютсябоевые будни участников спецоперации и действия различной военной техники в фронтовых условиях. Подобные кадры нередко публикуют и военкоры российских СМИ, которые находятся на передовой. Благодаря таким видеосюжетам жители страны получают представление о том, что происходит в зоне СВО.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:40
    +3
    Раньше надо было рекламой заниматься, теперь себе нужнее эти прекрасные машины.
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 12:57
      -2
      Цитата: Alien From
      Раньше надо было рекламой заниматься, теперь себе нужнее эти прекрасные машины.

      Вам жирно не будет?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 13:42
        +2
        Мил человек, нужно государству, стране, Родине, России. Не накидывайте, не красиво .
  2. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:20
    -2
    Это же на каком удалении от фронта аэродромы находятся, раз с ПТБ летают в ущерб боевой нагрузке кстати. Ладно постоянное базирование, а площадки подскока для дозаправки и перезарядки не судьба организовать? Или у нас топливопитание на аутсорсинг отдано, а гражданские в зону боевых действий не поедут?
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 12:34
      +2
      нет, хаймерсы достают площадки подскока
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:12
        0
        Для того чтобы достать, нужно знать, где эта площадка подскока. Это даже не аэродром, а несколько автомобилей (топливозаправщики и грузовики с БК). Остановились в произвольном месте, где могут сесть вертолёты, дозаправили, перезарядили и меняют дислокацию.
        Чтобы это отследить противник должен полностью наблюдать вашу территорию на глубине 50-150 км в режиме онлайн.
        1. Станислав_Шишкин
          Станислав_Шишкин Сегодня, 14:04
          +1
          Цитата: vovochkarzhevsky
          противник должен полностью наблюдать вашу территорию на глубине 50-150 км в режиме онлайн
          У противника есть спутниковая группировка, которая наблюдает территорию на гораздо большей глубине, если вы не в курсе. И всё в онлайн.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 13:34
      +2
      С банками могут летать не только из за удаления,а чтобы повысить время нахождения техники в воздухе,вертолёты не только вражескую технику уничтожают они ещё и её поиском занимаются.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:03
        -1
        Давайте поступим так, вы будете спрашивать у меня про площадки, вертолёты, поиск целей и прочее, а не рассказывать мне.
    3. Степан S
      Степан S Сегодня, 14:13
      0
      а площадки подскока для дозаправки и перезарядки не судьба организовать?

      Уже были площадки подскока поближе к фронту в той же Чернобаевке, плохо кончилось
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:21
    +5
    Работайте братья, мягких Вам взлетов и посадок!