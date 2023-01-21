Глава Евросовета посетовал, что ЕС становится всё сложнее принимать новые санкции против России

Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая

Я уверен, что это станет поводом и мощным сигналом того, что мы вместе

Попытки Запада задушить экономику России и хоть как-то навредить РФ путем введения все новых санкций начинают напоминать борьбу с ветряными мельницами. Каждый новый пакет рестрикций, коих уже насчитывается более одиннадцати тысяч, принимается всё дольше, а среди его авторов возникает всё больше дискуссий и разногласий.Не стал исключением и очередной пакет антироссийских санкций, который никак не могут согласовать страны Евросоюза. На сложности с его принятием посетовал глава Евросовета Шарль Мишель после встречи с президентом Украины Зеленским в Киеве. Незапланированный визит в украинскую столицу Мишель совершил отчасти для того, чтобы обсудить с Зеленским повестку саммита Украина- ЕС, который должен состоятся 3 февраля.— приводит слова еврочиновника агентство Bloomberg.При этом глава Евросовета пообещал, что несмотря на все сложности, ЕС продолжит рассматривать новые раунды антироссийских санкций. По его словам, он обязательно проинформирует своих коллег о том, каковы украинские предложения на эту тему. Судя по всему, у европейских русофобов уже иссякла фантазия на тему того, что еще такого придумать против России, и они обратились за помощью «креативной» киевской команды.— пообещал Мишель.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый список санкций против России со стороны ЕС будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах против Москвы.Пользователи российских соцсетей едко комментируют заявление фон дер Ляйен, подмечая, что теперь каждый следующий пакет антироссийских санкций будет направлен на «закрытие лазеек» в предыдущем. Это превращает потуги ЕС навредить России в процесс ради процесса.