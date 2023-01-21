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Глава Евросовета посетовал, что ЕС становится всё сложнее принимать новые санкции против России

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Глава Евросовета посетовал, что ЕС становится всё сложнее принимать новые санкции против России

Попытки Запада задушить экономику России и хоть как-то навредить РФ путем введения все новых санкций начинают напоминать борьбу с ветряными мельницами. Каждый новый пакет рестрикций, коих уже насчитывается более одиннадцати тысяч, принимается всё дольше, а среди его авторов возникает всё больше дискуссий и разногласий.


Не стал исключением и очередной пакет антироссийских санкций, который никак не могут согласовать страны Евросоюза. На сложности с его принятием посетовал глава Евросовета Шарль Мишель после встречи с президентом Украины Зеленским в Киеве. Незапланированный визит в украинскую столицу Мишель совершил отчасти для того, чтобы обсудить с Зеленским повестку саммита Украина- ЕС, который должен состоятся 3 февраля.

Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая

— приводит слова еврочиновника агентство Bloomberg.

При этом глава Евросовета пообещал, что несмотря на все сложности, ЕС продолжит рассматривать новые раунды антироссийских санкций. По его словам, он обязательно проинформирует своих коллег о том, каковы украинские предложения на эту тему. Судя по всему, у европейских русофобов уже иссякла фантазия на тему того, что еще такого придумать против России, и они обратились за помощью «креативной» киевской команды.

Я уверен, что это станет поводом и мощным сигналом того, что мы вместе

— пообещал Мишель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый список санкций против России со стороны ЕС будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах против Москвы.

Пользователи российских соцсетей едко комментируют заявление фон дер Ляйен, подмечая, что теперь каждый следующий пакет антироссийских санкций будет направлен на «закрытие лазеек» в предыдущем. Это превращает потуги ЕС навредить России в процесс ради процесса.
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Использованы фотографии:
ТГ-канал президента Украины
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18 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    +3
    Глава Евросовета посетовал, что ЕС становится всё сложнее принимать новые санкции против России
    . На них посмотреть... извращенцы или мозахисты??? Фиг разберёшься.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:34
      +1
      Не традиционно сексуально ориентированные жители полуострова непосредственно примыкающему к континенту Россия. Утопить их нафик и всего делоф
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:12
        0
        Да что он так волнуется.
        Примут.
        Ну поболтают немного. Надо же им оправдывать своё существование имитацией работы.
        Пусть не волнуется. Если что-то против России (ну, как они думают), то примут.
        Пусть и в ущерб себе.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:39
      0
      Вера и дрессировка. Западный современный мир после ВоВ создан сша, и они приучили им доверять ибо что те не делали, шло на благо америки и сателлитам косточки оставались. Ест-нно слепо доверяют сша. Далее вера в столетия бесплатных ресов и доминации в случае победы, а это уже подстегивает идти до конца. Момент с ядерным ударом от нас исключается-для этого и воют про варваров( чтоб не дай бог не прилетело- но вот они могут запросто ибо вера, бог, бремя избавления мира от варваров, сад и джунгли и т.д). Дальнейшее легко предугадать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:27
    +1
    Санкции уже трудно вводить ,чтобы себе не навредить.Проблема.А кто помнит санкции " из ада"?Может попробовать на " райские " перейти.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: tralflot1832
      Санкции уже трудно вводить ,чтобы себе не навредить.

      Ванька - "Я спалил баню, пусть теперь тёща, ходит грязная и вонючая !"
      Петька - "А ты сам то, где будешь мыться, я тебя в свою баню не пущу."
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Проблема.А кто помнит санкции " из ада"?Может попробовать на " райские " перейти.

      Ну положим санкции из Ада это Продукция двойного назначения, Первичный госдолг, ну и куча физлиц - друзей Путина и кто нарушает подвергается CAPSNA. Надо сказать, что действительно санкции из Ада, если бы не куча НО! Одно из них господин Пофиг. Ни кто не знает, кто это за хмырь, но работает, как часики
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 13:27
    +2
    Глава Евросовета посетовал, что ЕС становится всё сложнее принимать новые санкции против России
    По- моему глава Главы не думает о том, что в эту игру могут включиться и другие игроки. Причём отнюдь не на стороне западной дермократии.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:42
      0
      предлагаю как на поле чудес - крутануть барабан. Какая буква выпадет, на то и вводить санкции. Выпадет буква Ф - ввести санкции на Фсё!!
  4. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:29
    -2
    Опять пропаганда в пользу Украины. Редакция, Вы понимаете, что такое пропагандистская война и ее методы? Почему вы работаете на украинскую пропаганду? Три фото Зеленского на одной страничке новостей. А недавно я видел четыре. Почему вы не работаете грамотно на российскую пропаганду?
    Я никогда ничего не критикую, если не могу предложить что-то лучшее, на мой взгляд.
    Вот пример работы американских журналистов на российскую пропаганду:
    https://www.youtube.com/watch?v=rpuRR5J6NE0
    Почему Вы не распространяете ее? Я человек неверующий, но Ваня Проворов мне симпатичен. Несите эту пропаганду в массы.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:30
    0
    Цитата: rocket757
    На них посмотреть... извращенцы или мозахисты??? Фиг разберёшься.

    Смотреть на них надо только через оптический прицел ... smile
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:33
    0
    Мдя, борьба будет долгой и сложной. Надо и лазейки прикрыть и себе доступ к дешевым ресурсам и рынкам сбыта не закрыть в процессе. Про желание этих чертовых русских варваров вообще после всего это с ними дела иметь, промолчу.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:36
    0
    Судя по всему, у европейских русофобов уже иссякла фантазия на тему того, что еще такого придумать против России

    Ах, сколько этих "детских шапок и отмороженных ушей", пылится в кладовых Страсбурга, Брюсселя, Люксембурга. И все назло России, назло Путину и всем россиянам. Воистину - "мир не без добрых людей". Но это значит, что в этом мире не все люди злые, есть и действительно добрые люди. И обязательно найдется человек, который проявляет добро, милосердие по отношению к другим людям, но только не в кулуарах ЕС.
  8. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:39
    0
    11 тыщ санкций, мне вот любопытно они все их хоть помнят?!?!! Это же море текста:)))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:01
      0
      Запретят солнцу вставать на востоке, а только на западе и не светить России днем, а луне ночью ! wassat
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: 1razvgod
      11 тыщ санкций, мне вот любопытно они все их хоть помнят?!?!! Это же море текста

      Да хоть 100 000 санкций, они их не помнят и помнить не хотят, но перед хозяином нужно прогнуться, лизнуть сапог и заявить - "Мы работаем (я и трактор).
  9. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:40
    0
    Вот допустим США разблокировали удобрения, возьмите и вы разблокируйте в ЕС, даже думать не нужно, раз всё повторяете в одну сторону, то и повторяйте в другую. Назовите её санкция по разблокировке.
  10. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 14:10
    0
    несмотря на все сложности, ЕС продолжит рассматривать новые раунды антироссийских санкций
    Если санкции действуют, то зачем их так много? Если не действуют, то зачем они нужны?