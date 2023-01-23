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Турция собирается закупить у Британии военную технику на миллиарды долларов, но проблемы с деньгами и решениями британцев

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Турция собирается закупить у Британии военную технику на миллиарды долларов, но проблемы с деньгами и решениями британцев

Во время визита в Лондон Хулуси Акар на встрече со своим британским коллегой озвучил желание Анкары закупиться "по полной". Турки хотят истребители "Еврофайтер", транспортники "Геркулес", фрегаты "Тип 23", которые пока ещё не собираются продавать, потому что поступление фрегатов "Тип 26" сильно сдвинулось "вправо". На подходе только первый - "Глазго". Но вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы довести его "до ума". Судя по эсминцам "Тип 45", немало.


В общий список пожеланий, входят двигатели для танков М60, хотя, если верить слухам, турецкая промышленность уже давно освоила выпуск этих силовых агрегатов. И если в вопросе поставок танковых двигателей, в принципе, особых проблем не предвидится, то и на других направлениях "взаимовыгодной" торговли в оружейном сегменте англичане не упустят возможности посадить Анкару на короткий поводок. Хотя по поставкам вопросы, безусловно, остаются. В том числе и по способности турецкой стороны к оплате крупных поставок.

Откуда турки возьмут лишних 10 миллиардов, с учетом того, что их экономика пребывает, мягко говоря, не в лучшем состоянии? Про фрегаты уже говорилось, можно только добавить, что "Тип 23" не намного лучше их старых "Перри".

По поводу самолетов тоже есть нюансы. Разрешат ли США реэкспорт своих "Геркулесов" с учетом того, что у Вашингтона отношения с Анкарой, сейчас отнюдь не безоблачные. И тут дело даже не в Белом доме, а в том, что такой вариант может "зарубить" республиканское большинство в Палате представителей. Точно так же, как сейчас "зависло" решение по F-16. Передача Eurofighter Typhoon не зависит от решений Вашингтона, но с другой стороны, Лондону ссориться со "старшим братом" вряд ли захочется. А именно так и выйдет, поскольку состояние турецких ВВС плачевное и они сейчас ищут любые возможности для выхода из этой опасной ситуации. И F-16 - сильный рычаг для воздействия на Эрдогана. Если Лондон, выбьет этот "рычаг" у Вашингтона, там это не встретит понимания. Хотя для Анкары покупка "Еврофайтеров", пусть даже и б/у, очень неплохой ход. Европейский самолёт гораздо "моложе" F-16, его возможности гораздо шире. Единственный минус - двухдвигательная схема, которая эксплуатацию и ремонт делает более затратной. Но если найдутся деньги на покупку, и англичане все же рискнут, то у турок появится шанс приобрести достаточно современные машины. Если "офсетом" пойдет пусть и минимальная локализация по планеру и двигателю в Турции, то вообще для неё хорошо. Они еще на один шаг продвинутся в создании своего собственного самолета, пусть и не 5-го поколения, а хотя бы 4+. Но пока всё это на стадии обсуждения, так как проблемы и с деньгами, и с решениями британцев.
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:32
    +1
    Турки хотят истребители "Еврофайтер", транспортники "Геркулес", фрегаты "Тип 23"
    Хотят ли они то хотят, но как показывает практика в любом образце НАТОвской техники может оказаться узел или агрегат "недружественной" Турции страны, той же Швеции и этого окажется достаточным, что бы блокировать, если не саму поставку, то наиболее важного его компонента
    1. bayard
      bayard Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: svp67
      Хотят ли они то хотят, но как показывает практика в любом образце НАТОвской техники может оказаться узел или агрегат "недружественной" Турции страны,

      Последние годы Турция и Англия слились в страстном танго , как на уровне спецслужб , так и ВТС , так что с самолётами (истребителями) скорей всего получится . Ведь и в плане создания собственного истребителя турки очень плотно сотрудничают и расчитывают на англичан и в плане двигателя , и в плане ряда других ключевых систем . Успехи Турции в Средней Азии так же во многом обязаны МИ-6 . И Англия очень расчитывает при помощи Турции укрепить своё влияние на Ближнем Востоке и Центральной Азии . Так что - Шерочка с Машерочкой .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    0
    Откуда турки возьмут лишних 10 миллиардов
    Если высказали пожелания на целую простынь, то наверное предварительно просчитали свои возможности. А вот по самолетам действительно могут возникнуть проблемы, а по Eurofighter еще и проблемы на будущее. Англия давний "друг" и по совместительству подстрекатель Турции поэтому найдут общий язык если не по всей номенклатуре, то по основной ее части.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:55
    0
    Если турки хотят англицкого оружия и смогут договориться ктож им помешает, это рынок, хошь тут покупай, хошь там, хошь рыбу, хошь мясо.