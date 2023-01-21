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Курский губернатор сообщил о двух гранатах, сброшенных ВСУ в населённом пункте Тёткино

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Курский губернатор сообщил о двух гранатах, сброшенных ВСУ в населённом пункте Тёткино

Вооруженными силами Украины был атакован мелькомбинат российском поселке, расположенном вблизи границы. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о двух гранатах, сброшенных ВСУ в населенном пункте Теткино.

Об этой атаке он рассказал в своем Telegram-канале.

Вероятно, глава региона имел в виду, что гранаты были сброшены на территорию предприятия по переработке зерновых культур с украинского беспилотника. Старовойт отметил, что при этом никто не пострадал. Существенных разрушений или повреждений также не было.

В Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет

- говорится в сообщении Старовойта.

Перед этим губернатор объявил о продлении режима «желтой» террористической опасности до 4 февраля.

Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112

- обратился глава региона к населению.

Курский поселок Теткино, расположенный на украинской границе, уже неоднократно подвергается атакам ВСУ. В частности, 8 февраля населенный пункт был обстрелян с территории Украины. По нему было выпущено не менее десяти боеприпасов, что привело к повреждению системы электроснабжения. А в результате декабрьского обстрела там был разрушен жилой дом, еще несколько получили повреждения. Также была повреждена труба, по которой поступает газ.
Использованы фотографии:
https://vk.com/gubernator46
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:50
    -4
    Это и есть их великие удары вглубь инфраструктуры России, вплоть до Сибири и Дальнего Востока от которых, якобы, "панцири" на крышах ставят? мощно, мощно однако!
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:57
      -1
      Цитата: голос_разуma
      мощно, мощно однако!

      Не надо принижать возможности врага . Как быстро всё забывается , а ведь совсем недавно был Энгельс и пр . территории . От них можно ожидать любой пакости , поэтому нужно быть готовым ко всему .
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:00
      0
      мощно, мощно однако!
      А теперь подумайте, что будет, если из Мексики в ЛосАнджелес прилетит беспилотник с гранатами? Или палестинцы запустят боевой дрон в ТельАвив?
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:55
    +3
    Лучше бы никто ничего не говорил ни о каких красных линиях...
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:57
    0
    Меняю.две гранаты в Тёткино на две Ха 102 со спец БЧ в районе Киева с доплатой в 50 Калибров или Кинжалов по западным областям Украины
  4. Николай Коцофана
    Николай Коцофана Сегодня, 13:00
    +1
    Не 8 февраля, наверное 8 января был обстрелян с территории Украины.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:03
      0
      Да кто их читает, эти статьи laughing в первой же строчке букву потеряли - и т таааак сойдет. Мне уже надоело тыкать носом. Администрации пофиг, читателям тем более - заголовок есть? есть. Можно начинать спорить
  5. спас
    спас Сегодня, 13:04
    0
    Я вот до сих пор никак не могу понять, почему наше правительство никак не может назвать террористов террористами, и разбомбить этот центр принятия решений в Киеве.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 13:07
      0
      Потому что "центр принятия ценных указаний свыше" никому не нужен. Уберут Зеленского - вылупится следующий клон. Не 17 век, и не мелкая банда, чтобы устранение главы вело к уничтожению.
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:05
    0
    Неважно что прилетело, важно - как и почему?
    Где хваленное ПВО?
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Погоны
      Где хваленное ПВО?

      Такой войны еще не было со смутного времени. Русские с Русскими воюют. ПВО под это не заточено. Регламент не работает не фига. К рою дронов Мы готовы, а тут одиночки прорываются. Риски только сейчас обнаружены. Исправимся очень быстро