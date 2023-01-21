Курский губернатор сообщил о двух гранатах, сброшенных ВСУ в населённом пункте Тёткино

В Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет

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Вооруженными силами Украины был атакован мелькомбинат российском поселке, расположенном вблизи границы. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о двух гранатах, сброшенных ВСУ в населенном пункте Теткино.Об этой атаке он рассказал в своем Telegram-канале.Вероятно, глава региона имел в виду, что гранаты были сброшены на территорию предприятия по переработке зерновых культур с украинского беспилотника. Старовойт отметил, что при этом никто не пострадал. Существенных разрушений или повреждений также не было.- говорится в сообщении Старовойта.Перед этим губернатор объявил о продлении режима «желтой» террористической опасности до 4 февраля.- обратился глава региона к населению.Курский поселок Теткино, расположенный на украинской границе, уже неоднократно подвергается атакам ВСУ. В частности, 8 февраля населенный пункт был обстрелян с территории Украины. По нему было выпущено не менее десяти боеприпасов, что привело к повреждению системы электроснабжения. А в результате декабрьского обстрела там был разрушен жилой дом, еще несколько получили повреждения. Также была повреждена труба, по которой поступает газ.