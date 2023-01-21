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В Киеве проходит церемония прощания с руководством МВД, погибшим во время авиакатастрофы в Броварах

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В Киеве проходит церемония прощания с руководством МВД, погибшим во время авиакатастрофы в Броварах

Сегодня утром в Киеве началась церемония прощания с руководством Министерства внутренних дел Украины, погибшим во время авиакатастрофы в Броварах. Украинские СМИ сообщают, что траурный кортеж начал движение от здания МВД на улице академика Богомольца, откуда процессия выдвинулась к национальному центру Украинский дом на улице Крещатик.


Инцидент с вертолетом ГСЧС Украины произошел утром 18 января в городе-спутнике Киева Броварах, на его борту находилось девять человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В результате крушения все они погибли, есть пострадавшие и среди мирных граждан. По официальным данным, всего в результате катастрофы погибли 14 человек и 25 получили ранения.

Из-за траурного мероприятия в Киеве перекрыт Крещатик и ограничено движение общественного транспорта в центре.

Денис Монастырский был назначен Верховной радой на должность министра внутренних дел Украины 16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.

Официальные власти Киева сообщают, что следствие рассматривает несколько версий падения вертолета, в том числе техническую неисправность, ошибку пилотирования, плохие погодные условия и акт диверсии. Причём в плане акцента на последнюю версию анонсированы отставки в офисе президента Зеленского.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:11
    +1
    Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго духа
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:27
      +5
      Цитата: Tusv
      Аминь. Во имя Отца, Сына и Святаго духа

      "Не долго мучилась старушка, в высоковольтных проводах".
  2. жарофф
    жарофф Сегодня, 13:12
    +11
    Надо долбануть по этой шобле,и не заморачиваться с моралью
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:14
      +3
      Самим скотами уподобляться? Без обликоморале? Думаю после похорон нужно организовать посмертный салют
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 13:24
        +3
        Не скотам, а передовой нации на Земле - американцам.
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 13:45
          +1
          Цитата: Тарелка
          Не скотам, а передовой нации на Земле - американцам.

          Я тут вспоминаю свой английский. А как ковбой переводиться? Крупно - рогатый мальчик))))
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:13
    +2
    Можно без ракет обойтись - просто попросить белее 3х чел не собираться.
    Кто хозяин в кыеве?
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:22
    +2
    16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.

    Сидел бы у себя на родине в Проскуров и дети не остались сиротами. Не ко двору ты пришелся "Кварталу-95".
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:58
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Не ко двору ты пришелся "Кварталу-95".

      Наркотики, торговля оружием...хотел всунуться и свой кусок ухватить - не дали. Самим мало.
  5. мерцание
    мерцание Сегодня, 13:23
    +4
    Мда, любители горяченького
    Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"
    По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.
    "Почему упал вертолет неизвестно, но летел он действительно в "горячую точку". Глава МВД Денис Монастырский летел париться в баньке. Номера люкс были забронированы на его помощницу. Летели в баню и упали на детский сад", - говорится в сообщении канала.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:31
    +1
    Земля стекловатой. Надеюсь осиновый кол кто-нибудь в холмик вобьёт.
  7. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 13:40
    +4
    Цитата: жарофф
    Надо долбануть по этой шобле,и не заморачиваться с моралью

    Согласен. И сделать это так как они делали на Донбассе.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:56
    -2
    Сколько злобы к уже мёртвым людям...

    Мир их праху.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:08
    0
    Могли и таким способом сдриснуть. Документы не проблемма достать. Перейдут как беженцы и вуаля.