В Киеве проходит церемония прощания с руководством МВД, погибшим во время авиакатастрофы в Броварах

Сегодня утром в Киеве началась церемония прощания с руководством Министерства внутренних дел Украины, погибшим во время авиакатастрофы в Броварах. Украинские СМИ сообщают, что траурный кортеж начал движение от здания МВД на улице академика Богомольца, откуда процессия выдвинулась к национальному центру Украинский дом на улице Крещатик.Инцидент с вертолетом ГСЧС Украины произошел утром 18 января в городе-спутнике Киева Броварах, на его борту находилось девять человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В результате крушения все они погибли, есть пострадавшие и среди мирных граждан. По официальным данным, всего в результате катастрофы погибли 14 человек и 25 получили ранения.Из-за траурного мероприятия в Киеве перекрыт Крещатик и ограничено движение общественного транспорта в центре.Денис Монастырский был назначен Верховной радой на должность министра внутренних дел Украины 16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.Официальные власти Киева сообщают, что следствие рассматривает несколько версий падения вертолета, в том числе техническую неисправность, ошибку пилотирования, плохие погодные условия и акт диверсии. Причём в плане акцента на последнюю версию анонсированы отставки в офисе президента Зеленского.