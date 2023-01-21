СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему

Просим вас отнестись с пониманием к вызванным неудобствам и реагировать должным образом на требования правоохранительных органов и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа

СБУ при содействии Нацполиции, Нацгвардии и ВСУ начала процедуру проверки всех машин в Деснянском районе Киева, в частности, в микрорайоне Лесного массива, а также на прилегающих к нему территориях и в окрестностях столицы страны. Свои действия в ведомстве связали с необходимостью «противодействия» возможным диверсионным атакам на объекты критически важной инфраструктуры страны, дабы обеспечить безопасность населения, особенно на фоне пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины.В связи с проведением данных контрразведывательных мероприятий, движение и проход по улицам Деснянского района затруднены. Также проводится осмотр всех общественных территорий и помещений на наличие запрещённых предметов.Вот, что следует из сообщения Службы безопасности:Отметим, что это далеко не первый случай, когда органы правопорядка совместно с силовиками устраивают подобные операции по различным городам Украины. В августе 2022-го года, властями Николаева был введён комендантский час, длившийся на протяжении 48 часов. Городская администрация мотивировала тогда своё решение необходимостью «выявления лиц, осуществляющих коллаборационную деятельность». Тогда производился обход по квартирам жителей, тщательно проверялись документы и телефоны граждан. А не так давно украинские спецслужбы проводили обыски в Киево-Печерской Лавре, пытаясь найти там очередной диверсионный след, якобы ведущий в сторону России.