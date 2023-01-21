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СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему

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СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему

СБУ при содействии Нацполиции, Нацгвардии и ВСУ начала процедуру проверки всех машин в Деснянском районе Киева, в частности, в микрорайоне Лесного массива, а также на прилегающих к нему территориях и в окрестностях столицы страны. Свои действия в ведомстве связали с необходимостью «противодействия» возможным диверсионным атакам на объекты критически важной инфраструктуры страны, дабы обеспечить безопасность населения, особенно на фоне пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины.


В связи с проведением данных контрразведывательных мероприятий, движение и проход по улицам Деснянского района затруднены. Также проводится осмотр всех общественных территорий и помещений на наличие запрещённых предметов.

Вот, что следует из сообщения Службы безопасности:

Просим вас отнестись с пониманием к вызванным неудобствам и реагировать должным образом на требования правоохранительных органов и обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать режим комендантского часа

Отметим, что это далеко не первый случай, когда органы правопорядка совместно с силовиками устраивают подобные операции по различным городам Украины. В августе 2022-го года, властями Николаева был введён комендантский час, длившийся на протяжении 48 часов. Городская администрация мотивировала тогда своё решение необходимостью «выявления лиц, осуществляющих коллаборационную деятельность». Тогда производился обход по квартирам жителей, тщательно проверялись документы и телефоны граждан. А не так давно украинские спецслужбы проводили обыски в Киево-Печерской Лавре, пытаясь найти там очередной диверсионный след, якобы ведущий в сторону России.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ssu.gov.ua/
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9 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:17
    0
    Богатенькие буратины и не получившего Нашего Буратино(ТОС), это не богатенькие буратино
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 13:20
    0
    И это хорошо, может еще немного сами себя проредят)
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: Buyan
      И это хорошо, может еще немного сами себя проредят)

      И я также думаю...написал бы кто из бдительных бандеровцев донос на Зеленского что ли... what этож какая зрада будет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:22
    +2
    СБУ вновь начала «бороться» с диверсионной деятельностью в стране: досмотру подвергаются машины в Киеве и на подъездах к нему
    Это, как раз понятно... на фронт не хочется, значит надо найти врагов подальше от передовой.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    0
    Отлов уклонистов и мероприятия против возможных диверсионных атак.Два в одном .
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:26
    +3
    Видимо побаиваются заговора среди своих. Основания к этому есть. Состоятельные люди Украины понесли тяжелые финансовые потери.
    А может кто-то СБУ анонимками троллит. laughing
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:42
      0
      Э.э.э какие такие люди потери понесли? Все кто имеет возможность в большом плюсе.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: Бывший солда
    Видимо побаиваются заговора среди своих. Основания к этому есть. Состоятельные люди Украины понесли тяжелые финансовые потери.
    А может кто-то СБУ анонимками троллит.
    laughing

    СБУ в итоге расследования выйдет на саму себя. smile
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:50
    +1
    Поменялась верхушка МВД. У нас в Одессе, СБУ плотно занялось сотрудниками таможни, и руководителей различных отделов МВД. Вот сообщение из Типичной Одессы, для примера:
    ⚡️Начались чистки среди таможенников, некогда находящихся под протекцией покойного министра МВД Монастырского. Вот и первая "ласточка", ночью "практически голого" привезли в один из отделов управления СБУ Одесской обл. сотрудника пп "Маяки-Удобне-Паланка" ВМО № 1 мп "Білгород-Дністровський".
    Так что возможно это как то связанно.