Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2

В некоторых СМИ появилась информация о намерениях передать танки «Леопард 2», полученные Чехией и Словакией, в обмен на поставленные Украине Т-72. Доводим до сведения, что эта информация не соответствует действительности.

Никто не просил нас передать немецкие танки Украины, которые наша страна получит по договорённости от Германии в качестве компенсации за поставки танков советского образца из своих арсеналов.