Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2

Чешское министерство обороны заявило о том, что данные о намерениях передать Украине немецкие танки Leopard 2 взамен переданных украинским военным танков Т-72 не соответствуют действительно. Ранее в некоторых украинских и чешских СМИ появилась информация о том, что официальная Прага вместе с коллегами из Словакии якобы намеревается направить Киеву танки немецкого производства.
Министерство обороны Чешской Республики:
В некоторых СМИ появилась информация о намерениях передать танки «Леопард 2», полученные Чехией и Словакией, в обмен на поставленные Украине Т-72. Доводим до сведения, что эта информация не соответствует действительности.
Далее следует интересная ремарка:
Никто не просил нас передать немецкие танки Украины, которые наша страна получит по договорённости от Германии в качестве компенсации за поставки танков советского образца из своих арсеналов.
В этой связи возникает вопрос: а если попросят, то передадут или всё-таки тоже не передадут?
Напомним, что несколько часов назад министр обороны Украины Резников заявил, что в Польше начнётся подготовка украинских экипажей на танках «Леопард 2». Это притом, что Берлин на данный момент поставок своих танков Украине не санкционировал.