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Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2

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Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2

Чешское министерство обороны заявило о том, что данные о намерениях передать Украине немецкие танки Leopard 2 взамен переданных украинским военным танков Т-72 не соответствуют действительно. Ранее в некоторых украинских и чешских СМИ появилась информация о том, что официальная Прага вместе с коллегами из Словакии якобы намеревается направить Киеву танки немецкого производства.


Министерство обороны Чешской Республики:

В некоторых СМИ появилась информация о намерениях передать танки «Леопард 2», полученные Чехией и Словакией, в обмен на поставленные Украине Т-72. Доводим до сведения, что эта информация не соответствует действительности.

Далее следует интересная ремарка:

Никто не просил нас передать немецкие танки Украины, которые наша страна получит по договорённости от Германии в качестве компенсации за поставки танков советского образца из своих арсеналов.

В этой связи возникает вопрос: а если попросят, то передадут или всё-таки тоже не передадут?

Напомним, что несколько часов назад министр обороны Украины Резников заявил, что в Польше начнётся подготовка украинских экипажей на танках «Леопард 2». Это притом, что Берлин на данный момент поставок своих танков Украине не санкционировал.
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +1
    Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2
    . Большая информационная... КАША!!!
    Кто, чего и сколько, фиг разбереССи!
    В общем, скакуасам есть из за чего вибрировать, они ведь любую "кашу" хавать готовы...
    Те, у кого мозги хоть как то работают, могут и призадуматся, если успеют до того, как полягут в полях.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:46
    0
    В этой связи возникает вопрос: а если попросят, то передадут или всё-таки тоже не передадут?

    Предать то можно, только вот уже вместо "Леопардов", Чехия ничего не получит.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 13:49
    +1
    танки они денег стоят. Другое дело жизни укробойцов - они бесценны... т.е. цены не имеют.. точнее - ничего не стоят
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:10
    0
    Текст составлен так, как будто чехи забирают назад 72 и отдают за это лео.)))