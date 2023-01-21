«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»

В условиях военного противостояния с коллективным Западом, использующим Украину как поле битвы с Россией, отечественная оборонка постепенно адаптируется к новым условиям, расширяя выпуск боевых систем и сокращая сроки производства. Одним из лидеров этого процесса является расположенный в Чите 103-й бронетанковый завод.
Со слов администрации города, это единственное предприятие в РФ, полностью выполнившее задание правительства по ремонту боевых машин.
Великая Отечественная [война] перенаправила предприятие на военные рельсы. Сегодня его производственные мощности снова актуальны, ведь увеличились плановые показатели, расширился штат
- отмечается в репортаже «Россия 24 Чита».
Как указывается, на Забайкальском предприятии ведётся ремонт танков Т-62М и бронемашин БРДМ-2, хотя на кадрах запечатлены и прочие изделия, а 103-й БТРЗ в целом отвечает за восстановление большой номенклатуры бронетехники. При этом осуществляется модернизация машин. Так, усовершенствованная БРДМ-2МС снаряжена новым двигателем, тепловизионным прицелом и дополнительным бронированием. Судя по кадрам, ряд Т-62М проходят ограниченную модернизацию, получая динамическую защиту только в передней части корпуса, на других однотипных машинах ДЗ устанавливается на башне и по бортам, соответствуя уже версии Т-62МВ.
Перестройка произошла и в организации работ предприятия, завод перешёл на двухсменный режим и шестидневную [рабочую] неделю. На отдельных производствах заняты три смены. Практически в круглосуточном режиме завод на сегодняшний день работает
- заявляет руководство предприятия, указывая, что увеличение производства на 103-м заводе происходит благодаря наращиванию поставок комплектующих, приводя к росту объёмов выпуска на прочих мощностях страны.