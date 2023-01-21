«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»

Великая Отечественная [война] перенаправила предприятие на военные рельсы. Сегодня его производственные мощности снова актуальны, ведь увеличились плановые показатели, расширился штат

Перестройка произошла и в организации работ предприятия, завод перешёл на двухсменный режим и шестидневную [рабочую] неделю. На отдельных производствах заняты три смены. Практически в круглосуточном режиме завод на сегодняшний день работает