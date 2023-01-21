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«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»

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«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»

В условиях военного противостояния с коллективным Западом, использующим Украину как поле битвы с Россией, отечественная оборонка постепенно адаптируется к новым условиям, расширяя выпуск боевых систем и сокращая сроки производства. Одним из лидеров этого процесса является расположенный в Чите 103-й бронетанковый завод.


Со слов администрации города, это единственное предприятие в РФ, полностью выполнившее задание правительства по ремонту боевых машин.

Великая Отечественная [война] перенаправила предприятие на военные рельсы. Сегодня его производственные мощности снова актуальны, ведь увеличились плановые показатели, расширился штат

- отмечается в репортаже «Россия 24 Чита».

Как указывается, на Забайкальском предприятии ведётся ремонт танков Т-62М и бронемашин БРДМ-2, хотя на кадрах запечатлены и прочие изделия, а 103-й БТРЗ в целом отвечает за восстановление большой номенклатуры бронетехники. При этом осуществляется модернизация машин. Так, усовершенствованная БРДМ-2МС снаряжена новым двигателем, тепловизионным прицелом и дополнительным бронированием. Судя по кадрам, ряд Т-62М проходят ограниченную модернизацию, получая динамическую защиту только в передней части корпуса, на других однотипных машинах ДЗ устанавливается на башне и по бортам, соответствуя уже версии Т-62МВ.

Перестройка произошла и в организации работ предприятия, завод перешёл на двухсменный режим и шестидневную [рабочую] неделю. На отдельных производствах заняты три смены. Практически в круглосуточном режиме завод на сегодняшний день работает

- заявляет руководство предприятия, указывая, что увеличение производства на 103-м заводе происходит благодаря наращиванию поставок комплектующих, приводя к росту объёмов выпуска на прочих мощностях страны.

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15 комментариев
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 14:02
    -10
    Вместо постройки новых танков все модернизируем старые. Как бы Т-34 не начали модернизировать.
    1. chebman
      chebman Сегодня, 14:16
      0
      То есть, стоящие на вооружении самого богатого государства в мире, самолёты Б52 родом из середины 20-го века тебя не смущают?
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:03
    0
    Россия вскрывает(расконсервирует ) подземные города ВПК СССР ! С англосаксами "дружить " нельзя
    Мы в России просто устали ..И весь этот геноцид России и русских просто достала ..Будем воевать и черт нам не брат !
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:11
      0
      оп,вот это поворот...а как же сказки про калоши,которые только африканцы покупали???
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 14:04
    +2
    Очень странно что снимают «брови Брежнева», а не на них ДЗ ставят. Без них считай что нет защиты от кинетики. Ниже еще одна «новинка» нашего ВПК. Новости будто про Сирию или Анголу….
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 14:15
      0
      На крайней левой мотолыге - пулемёт ДШК, непонятно что на средней, а на правой, похоже, флотская 25-мм установка начала 50-х годов прошлого века. Ну, патроны 12,7 под ДШК ещё производятся, а вот как там с калибром 25 мм?
  4. Мореход
    Мореход Сегодня, 14:06
    +1
    Цитата: kebeskin
    Вместо постройки новых танков все модернизируем старые. Как бы Т-34 не начали модернизировать.

    Одно другому не мешает. По ходу и снаряды калибра 115 с хранения утилизируют.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:14
      0
      может всё-таки стоит СВОевать не логикой "утилизируем старьё",а логикой сберечь как можно больше мужиков???

      этим ребятам если что ещё детей рожать,демографию поднимать...
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:06
    +2
    отечественная оборонка постепенно адаптируется к новым условиям
    Молодцы !
    А по делу: "Ох и долго копаетесь казаки! Ох и долго" !
  6. telemech
    telemech Сегодня, 14:10
    -1
    Супер! Через всю страну везти танки на ремонт в Читу! Потом - обратно. Хорошо еще, что не на Чукотке завод...
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:11
    -1
    Про рельсы вспоминаю, когда тяжко становится.
    А в 2017г?з/пл как платили?
    "Рельсостроитеть Анатолий борисовис чубайс"
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 14:12
    0
    расстояние между условным Донецком и Читой и расстояние между Донецком и Энгельсом...

    привет Чемезову,которому очень срочно понадобилось продать завод в Энгельсе...
  9. chebman
    chebman Сегодня, 14:14
    -1
    Мне кажется, самый оптимальный вариант, это сделать из Т62 боевую машину поддержки танков путем демонтажа башни.
    В таком виде он будет более полезным на поле боя.
    Единственная проблема в этом случае - сроки на разработку боевого модуля и последующую переделку.
    По уму, начинать это надо было ещё в 2014 году, чтобы подобными машинами укомплектовать части в ЛДНР.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:17
      0
      Проблемы в сроках нет. Все в серийном производстве.
      Ангола уже модернизировала так свои Т-62.
  10. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:14
    0
    очень хорошие новости - танки разные нужны, в военное время их много не бывает