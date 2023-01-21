Евгений Пригожин написал письмо в администрацию Байдена с просьбой сообщить, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»

Короткое письмо публикует пресс-служба Пригожина в ТГ-канале:

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича координатору совета национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби. Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов".

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в оригинальной форме прокомментировал заявление советника в администрации президента США Джона Кирби, где тот заявляет о причислении в США группы «Вагнера» к «международным преступным организациям, против которых вводятся санкции». Кирби также обвинил Пхеньян в том, что тот якобы поставляет боеприпасы для «Вагнера», которые потом используются в ходе боевых действий на Украине.Прокомментировать слова чиновника американской администрации Евгений Пригожин решил в открытом письме на имя непосредственно Джона Кирби.После этого в сети было опубликовано непосредственно письмо с реквизитами и адресом доставки. В нём, заранее благодаря за ответ, Евгений Пригожин просит Джона Кирби конкретно назвать «преступление, которое совершила ЧВК «Вагнер».Таким образом, американский чиновник сам оказался втянут в дискуссию, ведь вполне очевидно, что если он назовёт преступление, то в ЧВК «Вагнер» найдут пример аналогичного действия со стороны армии США, совершённого в ходе той или иной военной кампании.