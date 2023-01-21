Италия собирается в ближайшее время отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства

В ближайшее время Италия собирается отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства. Об этом сообщает итальянская газета Reppublica. Таким образом, они войдут в новый пакет военной помощи Украине со стороны итальянского правительства уже на той неделе, который станет по счёту шестым. Управляемые ракеты Selenia Aspide – далеко не полный перечень всех поставок вооружения, вошедших в новый пакет. Данные об остальных видах оружия засекречены.
Как добавили в издании, декрет о поставках оружия был представлен главой итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто на встрече со своими коллегами, прошедшей накануне на немецкой авиабазе Рамштайн. На ней стороны обсуждали дальнейшее оказание поддержки Украине.
Несмотря на отсутствие каких-либо сведений по поводу объёмов поставок, издание предположило, что Украина, скорее всего, получит 4 полных ЗРК, каждый из которых оснащён ракетами в количестве 18 единиц.
Тем временем, согласно данным Reppublica, не исключены и поставки комплексов SAMP-T, предназначенных для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, а также противовоздушного прикрытия важных объектов, однако Италия не может принять решение по данному самостоятельно, поскольку разрабатывает данные ЗРК совместно с Францией.
Отметим, что SHORAD Aspide – зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Производство первых ракет было запущено итальянской компанией Selenia ещё в 70-х годах прошлого столетия на базе американской ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow. Aspide обладает радиолокационной головкой самонаведения, повышенными характеристиками помехоустойчивости, более мощным двигателем и лучшей манёвренностью за счёт изменённых приводов рулей управления. Дальность полёта ракет класса «земля-воздух» составляет 12 км, в то время как предельная высотность целей может достигать 6 км. Расположение радара подсветки на самой пусковой установке позволяет одновременно отслеживать и атаковать несколько целей.