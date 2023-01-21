Военное обозрение
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Италия собирается в ближайшее время отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства

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Италия собирается в ближайшее время отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства

В ближайшее время Италия собирается отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства. Об этом сообщает итальянская газета Reppublica. Таким образом, они войдут в новый пакет военной помощи Украине со стороны итальянского правительства уже на той неделе, который станет по счёту шестым. Управляемые ракеты Selenia Aspide – далеко не полный перечень всех поставок вооружения, вошедших в новый пакет. Данные об остальных видах оружия засекречены.


Как добавили в издании, декрет о поставках оружия был представлен главой итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто на встрече со своими коллегами, прошедшей накануне на немецкой авиабазе Рамштайн. На ней стороны обсуждали дальнейшее оказание поддержки Украине.

Несмотря на отсутствие каких-либо сведений по поводу объёмов поставок, издание предположило, что Украина, скорее всего, получит 4 полных ЗРК, каждый из которых оснащён ракетами в количестве 18 единиц.

Тем временем, согласно данным Reppublica, не исключены и поставки комплексов SAMP-T, предназначенных для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, а также противовоздушного прикрытия важных объектов, однако Италия не может принять решение по данному самостоятельно, поскольку разрабатывает данные ЗРК совместно с Францией.

Отметим, что SHORAD Aspide – зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Производство первых ракет было запущено итальянской компанией Selenia ещё в 70-х годах прошлого столетия на базе американской ракеты класса «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow. Aspide обладает радиолокационной головкой самонаведения, повышенными характеристиками помехоустойчивости, более мощным двигателем и лучшей манёвренностью за счёт изменённых приводов рулей управления. Дальность полёта ракет класса «земля-воздух» составляет 12 км, в то время как предельная высотность целей может достигать 6 км. Расположение радара подсветки на самой пусковой установке позволяет одновременно отслеживать и атаковать несколько целей.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 16:14
    0
    собирается в ближайшее время отправить на Украину

    Можно сколько угодно говорить и считать, что мы не воюем с НАТО, но это не отменяет тот факт, что фактически мы воюем со странами НАТО, тот факт, что в войне с нами непосредственно не участвуют ВС стран НАТО, а воюет только оружие, не отменяет того, что НАТО не воюет...
    И в соответствии с этим фактом, не нужно ли нам действовать в отношении стран НАТО, а именно наносить удары хотя-бы по ближайшим странам, которые граничать с укрией, через которые идёт снабжение укронацистов?!
    Мы не нападали в страны НАТО, а они с нами воюют, так что они уже нарушили свою 5-ю статью, опосредственно воюя с нами...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:16
      0
      наносить удары хотя-бы по ближайшим странам
      Если ВС РФ укровермахт до сих пор не могут сломать, то силы НАТО точно победят, если на войну явятся.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 16:29
        +4
        Неприятно это, особенно когда вспоминаешь, как "П". говорил об "особенных", "добросердечных" отношениях с Италией и его "лучшим другом" Берлускони.. Во времена ковида, Россия первой и безвозмездно, пришла на помощь Италии. А в ответ, если помните, получила оскорбления и хамство. И вот теперь "добросердечные отношения" выливаются в поставки вооружений врагам нашей страны. Вот такая она "дружба" с Европой. Вот такие они "добросердечные" отношения. Надеюсь те, кому надо , сделали из этого выводы. Или нет? Или все, ещё надеятся на "восстановление отношений"?
      2. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 16:33
        0
        укровермахт до сих пор не могут сломать

        Надо было воевать "на войне как на войне", а не как - тут воюем, тут "партнёры", там тоже живут русские, какие то сомнительные договорняки...
        Непонятные удары в лоб, вместо глубоких обхватов, бои в городах, и вообще, надо было заходить не с востока, а с запада, отрезав сразу снабжение с запада, организовав снабжение наших войск через РБ...
        если на войну явятся

        Можно подумать они на войну не явились, с кем мы тогда воюем...
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 16:40
          0
          Украина, скорее всего, получит 4 полных ЗРК, каждый из которых оснащён ракетами в количестве 18 единиц.

          С миру по нитке, голому рубаха. Такое впечатление, что с операции в Ливии (2011) ничего не изменилось. Отрывают от сердца самое дорогое и полны решимости, но боеприпасы заканчиваются через две недели боевых действий. И вообще, ежегодные 2 процента от ВВП в НАТО где-то прокручиваются на криптовалютной бирже. Да уже караваны с оружием должны были появится и легионы натовских сапог. Ан нет, цедят сквозь зубы и прикидываются нищими. Что происходит?
  2. Маз
    Маз Сегодня, 16:14
    +4
    Есть много способов умерить пыл этих пособников войны в гейропе совершенно безопасных, например срообщить господам европейцам, что Россия решила произвести отстрел баллистики на проход над европой, и не запрашивать разрешения, а предупредить, что пустые боевые блоки пролетят по трассе такой то, высоте такойто, через вас всех в атлантику в такой то район, и добавить и подчеркнуть, шо мы не запрашиваем разрешения на пролет , а предупреждаем, остальное ваши проблемы. И запустить гиперзвук, нехай детит над Парижами, берлинами, римами, лондонами, мадридами, прагами, варшавами. А м ы тренируемся. Вы ж не спрашиваете у нас разрешения поставлять вооружения и наемников, ну и мы решили на вас положить пару дирректрисс. Эт только один способ. Я знаю ещё как минимум десять совершенно безопасных, но весьма показательных и неприятных для гейропейцев. Добрый у нас Президент и терпеливый.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:18
    -1
    отпавляйтк 11мЫ ВАС КЩЕ\\\\\\\\\\\\\\
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:18
    0
    Даже наш Панцирь превосходит этого Аспида и по дальности и по высоте, а Буку и в подметки не годится. Опять хлам впаривают, опасный но хлам.
  5. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:22
    +1
    Нужны гибридные операции против всех этих стран, так усердно помогающим убивать русских. Чтобы у них были свои проблемы, и они догадывались, что что то идет не так, и надо вести себя учтиво с Россией.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:22
    +2
    Баранец: "Мы проиграем СВО если не перекроем поток оружия на Украину. Могу сказать это в глаза любому,включая президента".
    Согласен с Баранцом.
    Добавлю, что без боеспособной антиколониальной коалиции рано или поздно встанет вопрос об использовании ЯО.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:27
    0
    Италия собирается в ближайшее время отправить на Украину ракеты Aspide собственного производства
    . Вопрос... это хлам или совсем хлам?