Медведев: Исходя из слов Борреля, нынешнюю войну России с Западом можно назвать новой Отечественной

И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который ранее призывал победить Россию на поле боя, накануне выступил с очередным заявлением сомнительного характера. Вроде как хотел сказать что-то значительное против России, но вышло, скорее, наоборот.На церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде Боррель назвал Россию огромной страной, которая готова бороться до конца. Вспомнил походы Наполеона и Гитлера против нашей страны, которые закончились для них и их армий очень плачевно. И сделал из этой ретроспективы довольно странный вывод, призвав европейские страны усилить военную поддержку Украины.Тем самым главный евродипломат не только поставил Украину, а следом и Европу, в один ряд с наполеоновской и гитлеровской армиями, но и вроде как сам предрек судьбу очередного «крестового похода» европейцев против России.Очередные высказывания Борреля не оставил без внимания заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он похвалил Борреля за то, что в Европе наконец-то вспомнили, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Следуя предложенной евродипломатом аналогии, получается, что «укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией». А это значит, что нынешнюю войну России с Западом можно назвать «новой Отечественной», довел до логического завершения рассуждения Борреля российский политик.— подытожил Медведев.