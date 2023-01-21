Военное обозрение
Войти Регистрация

Медведев: Исходя из слов Борреля, нынешнюю войну России с Западом можно назвать новой Отечественной

25
Медведев: Исходя из слов Борреля, нынешнюю войну России с Западом можно назвать новой Отечественной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который ранее призывал победить Россию на поле боя, накануне выступил с очередным заявлением сомнительного характера. Вроде как хотел сказать что-то значительное против России, но вышло, скорее, наоборот.


На церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде Боррель назвал Россию огромной страной, которая готова бороться до конца. Вспомнил походы Наполеона и Гитлера против нашей страны, которые закончились для них и их армий очень плачевно. И сделал из этой ретроспективы довольно странный вывод, призвав европейские страны усилить военную поддержку Украины.

Тем самым главный евродипломат не только поставил Украину, а следом и Европу, в один ряд с наполеоновской и гитлеровской армиями, но и вроде как сам предрек судьбу очередного «крестового похода» европейцев против России.

Очередные высказывания Борреля не оставил без внимания заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он похвалил Борреля за то, что в Европе наконец-то вспомнили, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Следуя предложенной евродипломатом аналогии, получается, что «укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией». А это значит, что нынешнюю войну России с Западом можно назвать «новой Отечественной», довел до логического завершения рассуждения Борреля российский политик.

И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м

— подытожил Медведев.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:31
    +2
    Не только можно но и нужно и в связи с этим иметь боеспособную антиколониальную коалицию по типу антигитлеровской.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 15:41
      -5
      Медведеву стоит аккуратнее выбирать выражения, Война не объявлена ни краиной , ни Россией. Россия проводит практически и деюре, и де факто полицейскую специальную военную операцию, и говорить о войне можно только в контексте. А украина как государство, не признала, что происходит война, не объявила де юре её России, следовательно согласилась, что на территории УССР Россия проводит полицейскую операцию. А по телеку можно много чего трендеть. И никаких там контрибуций, выплат за ущерб и прочих хотелок, ну никак не выйдет по закону у шумеров. А м ы своё возьмем по любому и людьми, и землей, и репутацией.
      1. Raymond
        Raymond Сегодня, 16:08
        -1
        Сразу после проведенной Германией спецоперации под кодовым названием "Барбаросса". Практически через два года после подписания Соглашения о ненападении, подписанного между Иосифом и Адольфом...
        Как всегда с древних времен, проигрывает захватчик.
      2. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 16:19
        -1
        Определение специальной военной операции есть, и после 24 февраля пресса уделила этому значительное внимание, начиная от корней явления - специальных военных операций армии США. А вот о полицейской специальной военной операции что-то никто не слышал. Или вы образованием новых понятий военно-полицейской юриспруденции занимаетесь?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:07
      -2
      нынешнюю войну России с Западом можно назвать «новой Отечественной»

      Но мы назовем ее специальной военной операцией со всеми вытекающими странностями.
  2. Horst78
    Horst78 Сегодня, 15:33
    +1
    Эй, наследник Франко и Голубой дивизии. Есть поговорка "Язык мой, враг мой"
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:34
    +8
    А что, разве во время Отечественной войны Сталин снабжал Гитлера ресурсами и деньгами?
    А ещё на Отечественной войне сыновья Сталина воевали, а сын самого Медведева где сейчас?
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 15:47
      -5
      Цитата: Погоны
      А что, разве во время Отечественной войны Сталин снабжал Гитлера ресурсами и деньгами?
      Вплоть до самого вторжения СССР гнал в Германию всё для качественного развития тяжелого машиностроения Германии!
      В 1940 году СССР обеспечил Германии 74% нужных ей фосфатов, 67% асбеста, 65% хрома, 55% марганца, 40% никеля и 34% нефти.
      Как выразился начальник оперативного управления Генштаба сухопутных сил генерал Эдуард Вагнер, «договор с Советским Союзом спас нас»Так, в экспорте максимальная доля пришлась на май 1941 года (87,4% веса и 73,6% стоимости), тогда как минимальная доля по весу пришлась на июнь (65%), а по стоимости — на январь 1941-го (46,3%). В импорте максимальная доля по весу пришлась на январь (81%), а по стоимости — на май», — резюмировал историк Михаил Мельтюхов в своей статье «Советско-германская торговля в первой половине 1941 года».

      А сейчас Германия уже пересекла нашу границу?
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 16:16
        -1
        Цитата: Эдик
        А сейчас Германия уже пересекла нашу границу?

        Прямо сейчас в данный момент немецкое оружие и тысяча немецких добровольцев находятся на Украине и на территории России, в том числе.
        Они находятся там, чтобы убивать наших солдат.

        Перечень вооружений и военной помощи очень длинный:
        https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:10
      -2
      Погоны
      а сын самого Медведева где сейчас?
      Погоны,сын Медведева давно уже в России.Ваша методичка устарела. hi
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 16:25
        -1
        Цитата: VORON538
        сын Медведева давно уже в России

        Наверное где-то в районе ЛБС?

        И даже если вдруг, по какой-то нелепой случайности, он оказался не там, то со временем там обязательно будет (как простой Вася или Петя)!
        Не правда ли?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:12
      +1
      Цитата: Погоны
      а сын самого Медведева где сейчас?

      Сейчас где то в Москве, но чаще бывает в Питере.
      А вот папуля 20 мая 2019 года, многим запомнился, когда он со товарищи "отмочил" ляпсус, когда российские политики во главе с премьером Дмитрием Медведевым, не дождавшись официальных пресс-релизов, уже заявили, что выбор народа Украины понятен и оправдан. Мол, украинцы проголосовали за перемены. Хотя в то время, для всех было на уме - "господи как всем надоел Порошенко", но было видно сразу, что Зеленский "это не та лошадь на ипподроме, на которую можно делать ставки. И сменили "мыло на шило", а не наоборот. И теперь это шило, у всех в жопе.
    4. Raymond
      Raymond Сегодня, 16:16
      0
      Au cours des années 1930, le ministre soviétique des Affaires étrangères Maxim Litvinov émerge comme une voix de premier plan pour la politique soviétique officielle de sécurité collective avec les puissances occidentales contre l'Allemagne nazie. En 1935, Litvinov négocie des traités d'assistance mutuelle avec la France et avec la Tchécoslovaquie dans le but de contenir l'expansion hitlérienne. Après les accords de Munich, qui permettent à Hitler d'annexer les régions tchécoslovaques peuplées majoritairement d'Allemands, la politique d'apaisement des démocraties occidentales conduit l'Union soviétique à réorienter sa politique étrangère vers un rapprochement avec l'Allemagne. Le 3 mai 1939, Staline remplace Litvinov, étroitement identifié à la position anti-allemande par Viatcheslav Molotov.

      En août 1939, Staline accepte la proposition d'Hitler de signer un pacte de non-agression avec l'Allemagne, négocié par les ministres des Affaires étrangères Viatcheslav Molotov pour les Soviétiques et Joachim von Ribbentrop pour les Allemands. Outre un engagement de neutralité en cas de conflit entre l'une des deux parties et les puissances occidentales, le pacte germano-soviétique comportait un protocole secret, qui délimitait entre les deux pays des sphères d'influence, et dont la mise en œuvre se traduira par l'invasion, l'occupation et l'annexion de certains États ou territoires. L'URSS se voit promettre la partie orientale de la Pologne, alors principalement peuplée d'Ukrainiens et de Biélorusses, en cas de dissolution, et l'Allemagne reconnait la Lettonie, l'Estonie et la Finlande comme faisant partie de la sphère d'influence soviétique, avec la Lituanie ajoutée dans un second protocole secret en septembre 1939. Une autre clause du traité exige la cession de la Bessarabie, territoire alors roumain, devant être rattachée à la nouvelle RSS de Moldavie sous contrôle de Moscou.

      Le pacte est conclu deux jours après la rupture des pourparlers militaires soviétiques avec les représentants britanniques et français en août 1939 sur une éventuelle alliance franco-anglo-soviétique. Les discussions politiques sont suspendues le 2 août, Molotov estimant qu'elles ne peuvent être reprises tant que les pourparlers militaires ne progressent pas jusqu’à la fin du mois d'août. Après l'impasse des pourparlers sur les garanties pour les États baltes, les pourparlers militaires sur lesquels Molotov insiste débutent finalement le 11 août. Dans le même temps, l'Allemagne — avec qui les Soviétiques avaient entamé des négociations secrètes le 29 juillet — arguait qu'elle pouvait offrir aux Soviétiques de meilleures conditions que la Grande-Bretagne et la France, sous l'instance de Ribbentrop énonçant qu'« il n'y avait pas de problème entre la Baltique et la mer Noire ne pouvant être résolu entre nous deux». Les responsables allemands déclarent que, contrairement à la Grande-Bretagne, l'Allemagne pouvait permettre aux Soviétiques de poursuivre leur développement sans être inquiétés, en pointant « l'élément commun dans l'idéologie de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union soviétique : l'opposition aux démocraties capitalistes de l'Ouest». À ce moment-là, Molotov avait obtenu des informations sur les négociations anglo-allemandes et un rapport pessimiste de l'ambassadeur soviétique en France.

      Après un désaccord concernant une demande de Staline pour un déplacement des troupes de l'Armée rouge à travers la Pologne et la Roumanie (à laquelle les deux pays s'opposèrent) le 21 août, les Soviétiques proposent l'ajournement des pourparlers militaires sous prétexte que l'absence de personnel supérieur soviétique lors des pourparlers interférait avec les manœuvres d'automne des forces soviétiques, en cachant la principale raison quant aux progrès réalisés dans les négociations soviéto-allemandes. Le même jour, Staline reçoit l'assurance de l'Allemagne approuvant les protocoles secrets au pacte de non-agression proposé, accordant ainsi aux Soviétiques des terres en Pologne, dans les États baltes, en Finlande et en Roumanie et envoie dans la nuit un télégramme à Hitler en étant disposé à signer le pacte et à recevoir Ribbentrop le 23 août. En ce qui concerne la question plus large de la sécurité collective, certains historiens déclarent que l'une des raisons pour lesquelles Staline décide d'abandonner la doctrine porte sur l'approche vis-à-vis de la France et de la Grande-Bretagne à la suite des accords de Munich et l'échec ultérieur à empêcher l'occupation allemande de la Tchécoslovaquie. Staline a peut-être également considéré le pacte comme un gain de temps dans une éventuelle guerre avec Hitler afin de renforcer l'armée soviétique et de déplacer les frontières soviétiques vers l'ouest, ce qui serait militairement bénéfique dans une telle guerre.

      Staline et Ribbentrop passent la majeure partie de la nuit de la signature du pacte à échanger des histoires amicales sur les affaires mondiales et à faire des blagues (une rareté pour Ribbentrop) sur la faiblesse de la Grande-Bretagne, le duo plaisantera même sur la façon dont le pacte anti-Kominterm effrayait principalement les « commerçants britanniques». S’échangeant une brinde, Staline proposa un toast à la santé d'Hitler et Ribbentrop un toast à la santé de Staline.
  4. Эдик
    Эдик Сегодня, 15:35
    0
    На церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде Боррель назвал Россию огромной страной, которая готова бороться до конца.

    Чистая пропаганда для европейцев.Намёк на то что Россия уже на последнем издыхании!Посмотрим что будет потом вещать.
  5. Комментарий был удален.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:43
    +6
    Во время ВОВ в бой шли "За Родину, за Сталина". Какой "официальный" лозунг может быть выдвинут властями сейчас ? Может быть сын Медведева из окопа подскажет ?
    А пока имеем одни договорняки - сюда стреляй. а сюда нет, здесь ж/д дорога и газовая труба, по ним доморощенные буржуи гонят на Запад нефть, газ и ещё платят за транзит. Идёт самая настоящая война, а власти РФ всё мечтают с кем то о чём то договариваться, а люди погибают.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: 16112014nk
      а власти РФ всё мечтают с кем то о чём то договариваться,

      "Мы открыты для переговоров" ! recourse
    2. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 16:30
      0
      Ну там бывает кричат Ахмат сила! Да же у Чеченских воинов есть лозунг! А если серьезно, то подобных казусов очень много!
  7. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 15:45
    +2
    Лучше бы лорд фаркуад помалкивал, а то он частенько скажет, как в лужу пукнет
  8. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:50
    +3
    Оптимизатор всея Руси. А теперь тужится на партнёров. Раньше у него они любимые были. Партнёры-то.
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:59
    +3
    Точно, рокировка будет..пипл ДАМ,хавает..
  10. Amper
    Amper Сегодня, 16:12
    +4
    Российская подделка айфона, он же Промиле, он же буква Ш, он же Шельф, будущая кандидатура в презы РФ, как всегда путает понятия Отечество и МОЙ феодальный надел и крепостная чернь, обязанная МОЙ надел защищать. wassat Держитесь, всем хорошего настроения! belay
  11. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 16:26
    +1
    Следуя предложенной евродипломатом аналогии, получается, что «укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией».

    Просто песня! fellow
    По аналогии высказывания ДАМа означает что все, кто сдал Западу сначала завоеванный кровью миллионов советских бойцов, скажем прямо военный буфер в виде Восточной Европы, а за тем и все бывшие республики СССР, являются прямыми наследниками тех, кто предал память своих предков и воевал с Россией на стороне врага?
    Да не уж то озарение снезашло на ДАМа? laughing Очуметь! belay
    А кто тогда по аналогии ДАМа те, кто эту политику в угоду Запада продвигал и продвигает в РФ уже без малого 30-ть лет? wink
    В зеркальце смотреться не будем, да Дмитрий Анатольевич?
  12. Raymond
    Raymond Сегодня, 16:27
    +1
    За Великую Отечественную войну Россия может сказать спасибо нынешней Украине, Америке... но также немного и Франции (Нормандия-Неман)...
  13. Amper
    Amper Сегодня, 16:33
    +2
    Димон! Надо исходить не из словоблудия фашистов, а из анализа собственных действий государства и его народа! Айфон, он и в Африке айфон! am р/с Попробуй с Отечеством (в традиционном, историческом российском смысле этого понятия) совместить ТВОИ/ВАШИ сделки по зерну,аммиаку,газу,нефти, сырью, жесты дв и т.п. fool И это през России! Чума этому дому, как избавление! negative
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:38
    0
    И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м— подытожил Медведев.
    Как и в 1721, когда та же Европа, но под шведскими знамёнами воевала с нами. А ещё, за сто лет тому, поляки нашу столицу захватывали, даже своих царей нам ставить пытались, но Минин и Пожарский спасли Отечество. Вот и получается , что раз в 100 лет у нас обязательно война за своё ОТЕЧЕСТВО...