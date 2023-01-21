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«В визите больше нет смысла»: Анкара отменила посещение Турции шведским министром обороны

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«В визите больше нет смысла»: Анкара отменила посещение Турции шведским министром обороны

Анкара отметила посещение Турции шведским министром обороны Полом Йонсоном, так как в визите больше нет смысла. Об этом официально заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.


Такую информацию обнародовал телеканал Haberturk.

Министр национальной обороны Турции сообщил, что визит Йонсона, первоначально назначенный на 27 января, теперь отменен.

На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет

- заявил Акар.

Глава турецкого Минобороны напомнил о трехстороннем меморандуме подписанном в июне прошлого года на мадридской встрече турецкими, шведскими и финскими представителями.

Все, чего мы хотим, – это выполнения обязательств, содержащихся в этом меморандуме. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выполнят обещанное, сделают свою домашнюю работу

- заявил Хулуси Акар.

Он упомянул прошедшие недавно в Швеции протестные акции представителей Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организации. Они были направлениы против Турецкой Республики и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На отмененной турецкой стороной встрече предполагалось обсуждение позиции Анкары по поводу предстоящего вступления Швеции в Североатлантический альянс. Как известно, решение о ее приеме в НАТО не ратифицировали две из 30 стран-участниц этого военно-политического блока – Турция и Венгрия.
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Использованы фотографии:
Правительство Швеции
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16 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:37
    +2
    Турки молодцы - давно пора просвещённым азиатам показать европейским варварам их место. Нашему руководству тоже пора бы научиться посылать европодов в даль туманную - сразу бы присмирели бы, перестали бы новые санкции выдумывать и оружие всяким террористам поставлять.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:11
      0
      Так там очень хотят спустить на тормозах эту ситуацию, шведы хотели за одно слетать отдохнуть. А Турция ничего не получив, не очень то довольна ситуацией.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:11
      0
      решение о ее приеме в НАТО не ратифицировали две из 30 стран-участниц этого военно-политического блока – Турция и Венгрия

      А вот Венгрию можно не считать.
      Они, собственно, и не против новых членов в НАТО, только хотели себе что по мелочи выгадать.
      Оговаривались, что им "некогда", и все вопросы, которые решает их парламент, расписаны вперёд.
      Обещали, что на первом заседании 2023-его проголосуют, когда будет голосование о голосовании Швеции и Финляндии в НАТО
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:38
    +3
    Анкара отметила посещение Турции шведским министром обороны Полом Йонсоном, так как в визите больше нет смысла.

    Жёстко турки обошлись со шведами, прямо "оплеуха да в ухо".
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:39
    +1
    Интересно поступятся ли своими принципами демократии финны и шведы,доломают ли их турки?
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Интересно поступятся ли своими принципами демократии финны и шведы

      А они у них есть?Эти самые принципы.Они их декларируют для электората.Вопрос в том,что на это скажет народ?Вот и всё что их останавливает в данном вопросе.
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Интересно поступятся ли своими принципами демократии финны и шведы,доломают ли их турки?

      Они бы легко поступились, но курдская диаспора там тоже не пальцем деланная. Плюс активисты всякие. Курды уже чучелом Эрдогана трясли, активисты собираются Коран жечь. НАТО все ближе laughing
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 15:31
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Интересно поступятся ли своими принципами демократии финны и шведы,доломают ли их турки?

      Тут как "папа" скажет. Если бы матрасы хотели замириться с Эдиком, то они давно бы выдали ему Гюлена, руками которого хотели устроить переворот в Турции, но они надеются на то, что Эдик при их участии провалит выборы, а Гюлен, как и курды, останутся в их руках как рычаг воздействия на того лидера, который придёт к власти в Анкаре. Пока матрасы не сдадут турецкую оппозицию, их сателлиты так же будут их пестовать. На таком фоне, Эдику можно только пожелать одного - победы на выборах.
  4. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 14:46
    +2
    в визите больше нет смысла.

    Кратко и доходчиво.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:46
    -2
    Эх турки турки, забыли как из англичане имели, поджуживали на войну с Россией. Думаю мало изменилось с того времени. Турки мне напоминают секретаршу из фильма охотник с Уолт стрит где Батлер разрешил ей купить себе за свой же счёт шоколадку и та это восприняла за благодарность. Так и турки, кончится все приемом в НАТО финнов и шведов, а им поставят старые ф-16 и те будут довольны. Англосаксы рулят.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:58
    +1
    Не верю в этот якобы срач Запада с Турцией. Постанова цирковая! У запада и турции единая вожделенная цель номер 1 и это поражение России и раздробление ее на несколько государств! Ради достижения этой цели они проглотят ЛЮБЫЕ взаимные претензии даже если они и есть. Турция развивает свою мягкую силу на Крым, Среднюю Азию и некоторые автономные российские регионы вроде Татарстана и Башкорстана. Перевод казахов на латинский казахский это дело их мерзких рук потому что казахский на латинице ну очень удобен для турков.
    1. stankow
      stankow Сегодня, 15:41
      0
      Так бьiл еще базар с вхождением Турции в ЕС. 30 лет (!) спорили. И наконец Турция их и вправду послала, не блефовала.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:58
    +2
    В Швеции конкретные идиоты,разрешить вчера пиар акцию тому же челу из ,который сжёг "фигуру Эрдогана" ранее ,сжечь Коран у стен посольства Турции в Стокгольме.Это ,похоже на выраждение некоторых у власти в Швеции.Кстати что там за веселуха в Стокгольме,полиция просит вечером к окнам не подходить?
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:08
    0
    Честно говоря этот Готланд ПВОникам как кость в горле. Швеция в НАТО или не в НАТО такая фигня, что этот Готланд разбомбить хочется
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:09
    0
    «В визите больше нет смысла»: Анкара отменила посещение Турции шведским министром обороны
    . В такие игры, каждый, хочет играть по своим правилам...
    Ничего нового, в общем то.
  10. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 15:17
    0
    Я думал, что турки прогнуться. А, они оказались "крепким орешком".