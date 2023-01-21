«В визите больше нет смысла»: Анкара отменила посещение Турции шведским министром обороны

На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет

Все, чего мы хотим, – это выполнения обязательств, содержащихся в этом меморандуме. Мы ожидаем, что Швеция и Финляндия выполнят обещанное, сделают свою домашнюю работу

Анкара отметила посещение Турции шведским министром обороны Полом Йонсоном, так как в визите больше нет смысла. Об этом официально заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.Такую информацию обнародовал телеканал Haberturk.Министр национальной обороны Турции сообщил, что визит Йонсона, первоначально назначенный на 27 января, теперь отменен.- заявил Акар.Глава турецкого Минобороны напомнил о трехстороннем меморандуме подписанном в июне прошлого года на мадридской встрече турецкими, шведскими и финскими представителями.- заявил Хулуси Акар.Он упомянул прошедшие недавно в Швеции протестные акции представителей Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организации. Они были направлениы против Турецкой Республики и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.На отмененной турецкой стороной встрече предполагалось обсуждение позиции Анкары по поводу предстоящего вступления Швеции в Североатлантический альянс. Как известно, решение о ее приеме в НАТО не ратифицировали две из 30 стран-участниц этого военно-политического блока – Турция и Венгрия.