Подтверждается информация о том, что киевский режим проводит фактическую тотальную мобилизацию населения. Повестки раздаются повсюду, включая АЗС, рынки, магазины, остановки общественного транспорта. Сотрудники военкоматов носят «пустые» повестки, в которые зачастую вписываются данные человека при проверке у него документов, удостоверяющих личность. В этой связи всё меньше украинских мужчин появляются на улицах с паспортами.Один из случаев, доказывающих тотальный характер украинской мобилизации, произошёл на западе Украины. Там повестку получил безрукий мужчина – инвалид детства. Повестку ему принесли сотрудники военного комиссариата города Львова. После этого житель Львова был вынужден отправиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Документы о том, что он является инвалидом-детства, сотрудников военкомата, судя по всему, не убедили.Сам львовянин, который оказался вынужден подтвердить факт отсутствия кистей в ходе прохождения медицинской комиссии, высказал в адрес тех, кто занимается мобилизацией, всё, что он о них думает.Так как у нас большинство медработников устроились за сало и половины свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные.