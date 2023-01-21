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Во Львове повестку вручили инвалиду без рук с требованием явиться на медкомиссию

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Во Львове повестку вручили инвалиду без рук с требованием явиться на медкомиссию

Подтверждается информация о том, что киевский режим проводит фактическую тотальную мобилизацию населения. Повестки раздаются повсюду, включая АЗС, рынки, магазины, остановки общественного транспорта. Сотрудники военкоматов носят «пустые» повестки, в которые зачастую вписываются данные человека при проверке у него документов, удостоверяющих личность. В этой связи всё меньше украинских мужчин появляются на улицах с паспортами.


Один из случаев, доказывающих тотальный характер украинской мобилизации, произошёл на западе Украины. Там повестку получил безрукий мужчина – инвалид детства. Повестку ему принесли сотрудники военного комиссариата города Львова. После этого житель Львова был вынужден отправиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Документы о том, что он является инвалидом-детства, сотрудников военкомата, судя по всему, не убедили.

Сам львовянин, который оказался вынужден подтвердить факт отсутствия кистей в ходе прохождения медицинской комиссии, высказал в адрес тех, кто занимается мобилизацией, всё, что он о них думает.

Так как у нас большинство медработников устроились за сало и половины свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные.
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28 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:03
    +6
    Да тут массовый психоз с повестками, их выдают у крупных рынков, супермаркетов, выездах и въездах в город и районы....
    Из телеги сообщение по Днепропетровску.
    Внимание, идёт обилечивание, повестки на убой:
    -Днепродзержинск, съезд с моста в сторону Баглея,
    -Александровка - центр села.
    -Северный, магазин Трэш.
    -Северный, АТБ возле базара.
    Из предложки, читатели предупреждают
    Повестки вручают в метро коммунаровская с самого утра .
    Обилечивание сейчас идёт по адресам:
    -Фрунзенский, АТБ.
    -Донецкое шоссе 4, АТБ.
    -Клочко, АТБ - прячутся за кофейней.
    -12 квартал, Терра.
    Инструкция : Не спорим, поддакиваем, соглашаемся , берем повестку и кладем на неё большой и толстый хрен. Ни в коем случае не идем в военкомат или на медкомиссию. Не бойтесь = по жалобе военкома Полиция за вами не приедет им не до повесток и глубоко на мобилизацию насрать - свои задачи выше крыши, а личный состав на фронте - пахать некому. Сами валим жить к тетке, дядьке, куме, сестре, брату, бабушке, на дачу итд. Я куму так и сказав , если боится шо придут домой - пусть живет у меня, зато живой и он и его сын.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:07
      +2
      Ктото сделал заказ на срочное уничтожение населения. Надо им срочно набрать народу, в первые ряды.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:45
        +2
        Правильный совет.
        Конечно, на повестку надо класть болт.
        Даже если придут с арестом - дальше фронта не пошлют.
        А если уж попал на фронт - любыми способами попасть в плен.
        Надо просто выжить до конца войны.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 16:50
      0
      Обратите внимание на Дату, вернее год в повестке!!!!

      Повестки в Харькове раздают в прошлое

      Повестка все больше и больше превращается в просто формальность: людям выдают фальшивки, насильно забирают на месте и увозят на базы.

      Если вам выдали повестку и не забрали тут же на месте, то внимательно смотрите на , то что в ней написано. В ней могут быть неправильные даты, неправильные подписи и другие нарушения.
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:06
    +2
    Бандеровский скот уже тумаками гонят на бойню
    https://t.me/trupvsy/11341
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:08
    +1
    Вот тебе и мобилизационный ресурс. На бумаге - под ружьё миллион, а на практике призывников днём с огнём ищут.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:11
    +3
    Да всё правильно, а то мало ли, может у него уже новые руки отросли. А вообще наверное первый раз в жизни мужик мог сказать что ему повезло: хоть без рук, но живой...
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:14
    0
    повестку получил безрукий мужчина ...

    Врождённый (не пропускает редактор, напишем - недостаток умственного развития), как и отрастание рук, не лечится. Если не прав, пусть врачи поправят.
  6. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:14
    0
    а я бы его взял
    вон какой весёлый и мотивированный laughing
    пулемёт таскать сможет...
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 15:24
      -1
      Цитата: nepunamemuk
      а я бы его взял
      вон какой весёлый и мотивированный
      пулемёт таскать сможет...

      Потому он весёлый что думает что прокатит отбрехаться!Я вот не уверен,что через какое-то время его не прихватят.А что,руки есть,ноги есть..Будет снаряды подносить..
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:44
        -1
        Друзья мои, вы не поняли - чувак может реально стать звездой Плэйбоя или Хастлера - вы подумали ЧЕМ он будет давить на гашетку нежно обнимая пулемёт? Для этого лучше всего подойдёт творение Хайрема Максима, ну так со складов хранения их уже вытаскивают... А пара-тройка знойных амазонок будут менять ленты... Да он на свои гонорары Львов у поляков выкупит!
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:32
      0
      Бензопилы к рукам приделают, будет как Эш из "зловещих мертвецов" будет
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:41
      -1
      Цитата: nepunamemuk
      вон какой весёлый и мотивированный
      пулемёт таскать сможет...

      Поваром или водителем КРАЗа.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 16:40
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: nepunamemuk
        вон какой весёлый и мотивированный
        пулемёт таскать сможет...

        Поваром или водителем КРАЗа.

  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:17
    -1
    Ну вообще-то после критического повреждения систем электроснабжения, безрукий инвалид становится важнейшим элементом восстановления энергосистемы - крутить педали привода генератора у него получится намного лучше, чем у человека, отвлекающегося на всякое рукоблудие. Ну и мотивация неслабая - потерять руки на войне не проблема, а вот пойти на войну без рук - это вообще-то подвиг.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Ну и мотивация неслабая - потерять руки на войне не проблема, а вот пойти на войну без рук - это вообще-то подвиг.

      Это верно, а вот кто его послал на войну, с руками, но без голов. Это тоже подвиг.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:39
      -1
      безрукий инвалид становится важнейшим элементом
      Вспомнились строки о Луке Мудищеве laughing
      Во время битвы под Полтавой
      Он членом пушки прочищал
      В оригинале было слово из трех букв yes Я думаю и у него получится.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:17
    +4
    Смотрю ,ещё много у них мужиков стоят приклонив колено на обочине,когда по дороге их "побрптимов" в гробах мимо них провозят.Вагнеровцы отдадут на днях ,20 машин побратимов в гробах из Соледара.Легко посчитать сколько это,грузят в три ряда.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:47
      -1
      .Вагнеровцы отдадут на днях ,20 машин побратимов в гробах из Соледара.Л

      Думаю все таки в пакетах. украинцы очень любят говорить о пакетах.
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 16:08
        0
        Цитата: bk316
        .Вагнеровцы отдадут на днях ,20 машин побратимов в гробах из Соледара.Л

        Думаю все таки в пакетах. украинцы очень любят говорить о пакетах.

        Видео посмотрите,в гробах передают
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:22
    +6
    Во Львове повестку вручили инвалиду без рук с требованием явиться на медкомиссию
    . Бардак в любой "бухгалтерии" могет быть... ничего такого, необычного в том нет.
  10. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:28
    +1
    Уже больше 3 тыс ВСУк отрядили в помощь военкомам народ отлавливать. Хорошо в каждом городском чаты люди оперативно дают инфу по передвижению полицаев
    1. Gvardeetz77
      Gvardeetz77 Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: Prjanik
      Хорошо в каждом городском чаты люди оперативно дают инфу по передвижению полицаев

      Плохо только что эти чаты они сами создают, а не под зорким оком нашего аналога ЦИПСО... Я это к тому, что когда в сентябре-ноябре была активная фаза частичной мобилизации в Телеге появилась куча групп "Москва (Питер, Тюмень, Новосиб и т.д.) против мобилизации", где тоже активно все выкладывалось... Комментарии были отключены, информацию скидывали админам-они публиковали, а вот когда в конце открыли комментарии, то тогда и все встало на свои места, траффик в одной группе на 30% из Одессы, другой на 25% с Киева, в третьей с другого региона Украины... В общем они их организовали и управляют до сих пор. Подписчиков в каждой группе от десятков тысяч и много выше...
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:33
    -1
    Так как у нас большинство медработников устроились за сало и половины свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные.

    Так же как все власть предержащие на Украине, устроились за сало, "слепые и глухие", но как "рубить бабло" знают.
  12. Raymond
    Raymond Сегодня, 15:57
    0
    И поэтому вы думаете, что это уменьшило его смелость и талант...
    Его президент считает, что он может что-то изменить.

    У Дугласа Бейдера больше не было ног...
    Он был асом Королевских ВВС.
    И он говорил :"Самое главное-это голова".

    Никогда не стоит недооценивать своего врага.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:02
    -1
    Похождения бравого солдата Швейка на Украине.
  14. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:13
    +4
    Один из случаев, доказывающих тотальный характер украинской мобилизации, произошёл на западе Украины. Там повестку получил безрукий мужчина – инвалид детства.
    В 90-х годах помнится был скандал когда в РФ одному инвалиду без ног тоже прислали повестку. А кто помнит когда отменили указ что инвалиды, без конечностей, должны поставлять ежегодно справки о том что эти конечности у них не выросли. Бред? Был у меня знакомый- мой тёзка и одногодок, в 14 лет на одной из станций под городом Новосибирском, когда они воровали арбузы из товарняков шедших с юга, это было конец 70-х, он попал под электричку, остался без руки и ноги. Его тоже в 16 лет вместе с нами повезли на приписную комиссию, причём он вёз справки, где, как и почему он стал инвалидом. Потом мы выросли, я периодически приезжая в отпуск , случайно иногда с ним встречался... Так вот он рассказывал, что до 27 лет , он каждый год проходил медкомиссии, доказывая что у него всё без изменений. Поэтому давайте сначала на себя глянем, прежде чем над кем-то смеятся.
  15. Геннадий Загуменов
    Геннадий Загуменов Сегодня, 16:19
    0
    ноги есть? и есть оружие стреляющее ногами . (сарказм) а вообще ужас с укрофашистов